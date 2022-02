Wey-Umzug erfreute in Luzern 40'000 Zuschauerinnen und Zuschauer

Fasnacht 2022: Wey-Umzug: Eintauchen in die Fantasiewelt der Fasnacht – mit einem leichten Schaudern 40'000 Personen verfolgten am Montagnachmittag bei schönstem Wetter den grossen Fasnachtsumzug in der Stadt Luzern. Das Publikum erfreute sich wieder an vielen fantastischen Nummern. Hugo Bischof Jetzt kommentieren 28.02.2022, 19.17 Uhr

Die Blattlüüs Lozärn feiern ihr 40-Jahr-Jubiläum als «Todeswächter 1521». Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 28. Februar 2022)

Es war ein Geschenk des Himmels, nach all dem (Corona-)Ungemach: Zweimal strahlender Sonnenschein an den beiden grossen Fasnachtsumzügen in der Stadt Luzern, das gibt es nicht alle Jahre. Entsprechend strömten die Fasnächtlerinnen und Fasnächtler nach dem Grossaufmarsch beim Fritschi-Umzug am Schmutzigen Donnerstag (rund 30'000 Zuschauerinnen und Zuschauer) auch am Wey-Umzug wieder in Massen an die Umzugsroute: Rund 40'000 waren es nach Schätzungen der Luzerner Polizei. Der Umzug verlief «ohne nennenswerte Probleme», so die Polizei weiter.

Die Stimmung war gut, die Leute freuten sich an vielen schaurig-schönen Sujets und rüüdigen Klängen. Wie üblich, waren die meisten Nummern mit einigen wenigen Ausnahmen die gleichen wie am Donnerstag. Prominent diesmal natürlich der Frosch, das Wappentier der federführenden Wey-Zunft.

Die Kutsche der Maskenliebhaber-Gesellschaft mit Königsböögg fährt weit vorne am Umzug. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 28. Februar 2022) Für die Teilnahme am Umzug muss man gut zu Fuss sein – oder sich zu helfen wissen. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 28. Februar 2022) Es leben der König, die Königin und die wilden Nummern. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 28. Februar 2022) Conversio und Peramicus haben sich für 2022 zu einer Monsterparade zusammen geschlossen. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 28. Februar 2022) Die Original Krienser Masken dürfen nicht fehlen. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 28. Februar 2022) Fasnacht: Chnuupesager am Wey-Umzug am Güdismäntig. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 28. Februar 2022) Ein wilder Gentleman auf einem Motorrad. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 28. Februar 2022) Ein wildes, blutrünstiges Sujet. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 28. Februar 2022) Ein wilder Abschleppdienst. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 28. Februar 2022) Die Blattlüüs Lozärn feiern 40 Jahre. Ihr Sujet heuer: Todeswächter 1521. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 28. Februar 2022) Der «wilde» Muotathaler tauscht am Wey-Umzug Einachser gegen Zweibeinige. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 28. Februar 2022) Ein Kameramann als wilde Nummer. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 28. Februar 2022) Saumässig einfallsreich zeigen sich viele wilde Sujets am Wey-Umzug. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 28. Februar 2022) Das schöne Wetter am Umzug nutzt diese Gruppe zum Sonnenbad. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 28. Februar 2022) Und tschüss – oder hallo Fasnacht, wir sind dabei. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 28. Februar 2022) Der Narrenexpress der Zunft zu Safran mit dem Wagen «Berna». Bild Philipp Schmidli / KEYSTONE (Luzern, 28. Februar 2022) Schnipp-Schnaps mit dem Motto Albtraum. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 28. Februar 2022) Walking on Sunshine. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 28. Februar 2022) Büssliparade am Wey-Umzug. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 28. Februar 2022) Klare Rollenverteilung bei diesem wilden Sujet. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 28. Februar 2022) Die könnten bald abheben... Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 28. Februar 2022) Fläckegosler Lozärn am Wey-Umzug – heuer ist Scharivari angesagt. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 28. Februar 2022) Latärndlihöckler Lozärn und Gäste mit dem Motto metenand einzigartig. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 28. Februar 2022) «Love is in the lozärner air»: Gesellschaft Fidelitas Lucernensis. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 28. Februar 2022) Scharivari: Die RüssSuuger Ämme in Luzern. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 28. Februar 2022) Die Latärndlihöckler Lozärn. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 28. Februar 2022) Die Rotsee-Husaren am Wey-Umzug haben das Motto «Husaren Orden Sankt Leodegar». Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 28. Februar 2022) Bärg-Wörze Udligenswil: «Es huused d’Vikingshorde, höch obe em Lozärner Norde.» Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 28. Februar 2022) Fasnacht: DOOQ – uf em letschte Meter. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 28. Februar 2022) Chottlebotzers Musketiere. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 28. Februar 2022) Die Bäumeler der Vereinigte. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 28. Februar 2022) Einfach top, die wilden Sujets. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 28. Februar 2022) Todeswächter: Die Blattlüüs Lozärn. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 28. Februar 2022) Skirennfahrer Marco Odermatt ist auch an der Lozärner Fasnacht umjubelt. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 28. Februar 2022)

Schenkastico mit Flug- und Sirenenlärm – ganz friedlich

Der Krieg in der Ukraine war kein offenkundiges Thema, weder bei den Umzugsteilnehmenden noch im Publikum. Für einige Stunden eintauchen in die Fantasiewelt der Fasnacht und alle Sorgen ablegen, so lautete das Motto. Gleich zu Beginn befiel einen dennoch ein leichtes Schaudern, als die Gruppe Schenkastico vorüberzog, mit ihren gewohnt aufwendig gestalteten unheimlichen Grende und einem schwarzen Flugzeug auf ihrem Wagen. Dazu Unheil verkündender Rauch und ohrenbetäubend lauter Flug- und Sirenenlärm. Kurz war im Hinterkopf die Assoziation Ukraine da – natürlich unbeabsichtigt. Denn das Motto von Schenkastico lautete schlicht und friedlich «Aviators – der Traum vom Fliegen».

«Lache isch gsond» war dann bald wieder das Motto am Umzug. Oder «Love is in the lozärner air», wie es die Fidelitas Lucernensis mit ihrem von weitem sicht- und hörbaren Love-Mobil ausdrückten. Viel musikalische Abwechslung war angesagt. Die Wäsmali-Chatze beispielsweise trumpften mit ihren goldfarbenen Kostümen mit einem Evergreen aus den 1970er-Jahren auf: «Goodbye My Love» von Demis Roussos. Von wem der Abschied handelt, darauf kann sich jeder seinen eigenen Reim bilden.

Rotsee-Husaren ein musikalisches Highlight

Die Rotsee-Husaren wussten zu begeistern. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 28. Februar 2022)

Ein musikalisches Highlight waren die Rotsee-Husaren Ebikon: Mächtiger Gesamtklang, differenziert hörbare Register, fasnächtlicher Drive – toll! Dass die Rotsee-Husaren eine reine Männermusig sind, wie ein Blick auf ihre Website zeigt, ist Zufall. Die kurz darauf folgenden Bärg-Wörze Uedlige, bei denen sehr viele Frauen mittun, bringen mit ihrer Musik das Fasnachts-Herz ebenfalls wohlig zum Klingen.

Die Gruppe Original Krienser Maske lief mit ihrem ganzen reichen Personal auf – vom Wöschwiib bis zum Krienser Deckel – und interagierte schön mit dem Publikum. Die Gaugäwäudler Ämmebrogg erfreuten mit farbigen Kostümen und mitreissenden Guuggerklängen. Die Bueri Chessler führten eine riesige Verkehrs-Baustelle mit, auf der fleissig gearbeitet wurde – zu den Klängen von «Jetzt wird wieder in die Hände gespuckt, wir steigern das Bruttosozialprodukt». Dazu kurvten elegante Vespa-Fahrerinnen und -Fahrer am Publikum vorbei. Es war einer der auffälligeren Wagen am diesjährigen Umzug.

Danach schüttete die Rasselbandi Horw kiloweise Heu ins Publikum – zum Gaudi vieler. Die Göfeler fuhren mit einem wunderschönen alten Füürwehr-Auto vor. Und bei den Schnipp-Schnaps lief passend zum Namen der Grend mit der unbestritten längsten Nase mit. Neben vielen weiteren tollen Musigen waren auch diesmal wieder einige witzige wilde Gruppen auszumachen. Darunter etwa drei Curling-spielende Jamaikaner – wohl direkt von den Olympischen Spielen nach Luzern gekommen. Oder der Abschleppdienst «Henry’s Towing», inklusive Texaco-Tankstelle.

Orangen, Süssigkeiten und Holdrio – im Gegenzug Konfetti

Ja, und Orangen, Süssigkeiten und gar Holdrio wurden von den Umzugsteilnehmenden auch noch reichlich im Publikum verteilt. Dass in den Geldsammeltöpfen des Fasnachtskomitees im Gegenzug statt Münzen oder Nötli oft nur Konfetti landeten, sei hier kritisch angemerkt. Schliesslich kommt das gesammelte Geld nicht den Fasnachtsoberen zu Gute, sondern den Umzugsteilnehmenden – ein willkommener Ansporn und Zustupf, um auch nächstes Jahr wieder für einen fantastischen Umzug zu sorgen.

