Interview Führender Staatsanwalt im Fall Loredana: «Für die Geschädigte sehe ich schlicht keine bessere Lösung» Der Vergleich zwischen Loredana und der geschädigten Walliserin lässt die Wogen hochgehen. Der zuständige Staatsanwalt nimmt Stellung. Pascal Studer 12.10.2020, 19.34 Uhr

Zweifelt, ob Loredana vor Gericht vollumfänglich verurteilt worden wäre: Der Luzerner Staatsanwalt Adrian Berlinger. Bild: Pius Amrein (Luzern, 12. Oktober 2020)

Adrian Berlinger war als fallführender Staatsanwalt am Vergleich beteiligt, welcher die Rapperin Loredana, die mit bürgerlichem Name Loridana Aliu heisst, mit einer 52-jährigen Walliserin ausgehandelt hatte (wir berichteten). Die Emmenbrückerin hatte dieser durch irreführende Praktiken 432'000 Franken abgeknöpft.

Als Vergleich muss Loredana der Walliserin nun 609'000 Franken als Wiedergutmachung zahlen. Dennoch ist der Aufschrei gross: Die Luzerner Staatsanwaltschaft sei eingeknickt, der Fall gehöre vor Gericht. Warum es nicht dazu gekommen ist, erklärt Berlinger.

Loridana Aliu hat ihre Straftat zugegeben, ist aber dennoch unschuldig. Das müssen Sie erklären.

Adrian Berlinger: In Artikel 53 des Schweizer Strafgesetzbuchs ist die Wiedergutmachung geregelt. Diese kommt in der zur Tatzeit geltenden Fassung zur Anwendung, wenn die beschuldigte Person ihre Tat in groben Zügen gestanden hat, Wiedergutmachung geleistet hat, kein überwiegendes privates oder öffentliches Interesse an der Strafverfolgung besteht und wenn als Strafe eine bedingte Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren, eine bedingte Geldstrafe oder eine Busse in Betracht kommen. Sind diese Voraussetzungen gegeben, sind wir zur Verfahrenseinstellung verpflichtet.

Die Voraussetzungen für eine Wiedergutmachung sind also gegeben.

Ja. Loridana Aliu hat gegenüber den Strafbehörden bereits in einer ersten Einvernahme ihr Fehlverhalten in groben Zügen gestanden. Zudem war der Vergleich im Interesse beider Parteien. Insbesondere die geschädigte Seite hat ausdrücklich den Wunsch geäussert, die Wiedergutmachung anzunehmen. Man darf nicht vergessen: Mit Blick auf die Opfermitverantwortung – die Geschädigte wurde von der Kantonspolizei Wallis gewarnt, Loridana Aliu kein Geld mehr zu übergeben – bestand ein Prozessrisiko für die Geschädigte. Wäre der Fall vor Gericht gekommen, hätte sich ernsthaft die Frage gestellt, ob Loridana Aliu überhaupt vollumfänglich schuldig gesprochen worden wäre.

Hätte aber die Möglichkeit für einen höheren Betrag als 609'000 Franken bestanden, wenn der Fall vor Gericht gekommen wäre?

Das erachte ich als ausgeschlossen. Auf Seiten der Geschädigten gab es einige Prozessrisiken, die auch dem Anwalt bewusst waren. Es gilt zu betonen: Beide Parteien waren anwaltlich vertreten. Dass die Lösung des Vergleichs aus ihrer jeweiligen Perspektiven die richtige ist, haben sie erkannt.

Wie meinen Sie das?

Die Wiedergutmachung ist strafrechtlich in diesem Sinne atypisch, als dass der Fokus auf dem Interesse der Geschädigten liegt. Dies ist auch im vorliegenden Fall nicht anders. Für die Geschädigte sehe ich schlicht keine bessere Lösung. Sie erhält schnell einen hohen Geldbetrag als Wiedergutmachung, der über den von Loredana persönlich verursachten Schaden hinausgeht. Zudem muss sie sich auf keinen langen Prozess einlassen, bei welchem ohnehin sehr unwahrscheinlich wäre, dass ein Gericht Loridana Aliu zu einer höheren Zahlung als die 609'000 Franken verurteilt.

Das Vorgehen weckt jedoch den Anschein, dass die Wiedergutmachung nur ein gangbarer Weg für wohlhabende Menschen ist. Eine Person mit einem Monatseinkommen von 5000 Franken dürfte sich kaum einen Vergleich von über 600'000 Franken leisten können.

Die Wiedergutmachung steht allen Personen offen. Es ist nicht zwingend, dass der Schaden vollumfänglich gedeckt wird. Aber es ist richtig: Bei Beschuldigten mit weniger Geld könnte die Umsetzung schwieriger werden, da der Vergleich von der Geschädigten akzeptiert werden muss. Aber auch hier bieten sich Lösungen an – etwa in Form einer Abzahlung auf Zeit. Den ausgehandelten Vergleich bezahlt übrigens auch Loridana Aliu nicht einfach aus der Portokasse. Es ist für sie ein massiver finanzieller Einschnitt.

Trotzdem wurden Stimmen laut, die aufgrund eines öffentlichen Interesses eine Strafverfolgung fordern. Zu Recht?

Es war uns von Anfang an ein Anliegen, die Öffentlichkeit transparent über das Verfahren zu informieren. Die Rechtslage zum öffentlichen Interesse an der Strafverfolgung ist klar und der Entscheid juristisch korrekt. Dies wäre etwa dann anders, wenn Loredana die Masche schon mehrfach angewendet hätte oder die Wahrscheinlichkeit da wäre, dass sie ihr Verhalten wiederholt. Dies ist hier eindeutig nicht der Fall. Die Strafverfolgung wäre auch dann von überwiegendem öffentlichen Interesse, wenn öffentliche Rechtsgüter, wie etwa die Umwelt, betroffen wären. Der Betrugstatbestand schützt die privaten Vermögensinteressen der Geschädigten. Wir haben es hier mit einer einzelnen Geschädigten zu tun, welche sich mit Loredana ausgesöhnt hat. Es gilt klarzustellen: Nur die Tatsache, dass es sich bei Loredana um eine prominente Person handelt, reicht nicht, um ein öffentliches Interesse zu rechtfertigen. Es wäre zudem nicht rechtsgleich, wenn Loredana aufgrund ihres Bekanntheitsgrads die Wiedergutmachung verwehrt bliebe.

Dennoch: Loredana hat keinen Schweizer Pass, ist Kosovarin. Hätte die Möglichkeit bestanden, dass sie ausgeschafft worden wäre?

Wenn es zu einem Schuldspruch gekommen wäre, wäre die Landesverweisung eine Sanktionsmöglichkeit gewesen. Dass Loredana aber des Landes verwiesen worden wäre, erachte ich als unwahrscheinlich. Vielmehr wäre wahrscheinlich der persönliche Härtefall einschlägig gewesen. Das heisst: Sie ist derart gut in der Schweiz integriert, dass eine Landesverweisung nicht zumutbar gewesen wäre. Loredana ist hier aufgewachsen, ist beruflich gut integriert und hat hier ein Kleinkind und ihre Familie.