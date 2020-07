100 Personen-Regelung für Clubs und Bars: Folgt der Kanton Luzern bald dem Nachbarn Zug?

Wie PilatusToday am Dienstag berichtet, könnte auch der Kanton Luzern die Anzahl erlaubter Personen in Clubs und Bars wieder anpassen. Im Kanton Zug gilt seit Montag eine 100-Personen-Limite. In den Luzerner Clubs und Bars durften sich bislang 300 Personen gleichzeitig aufhalten.

14.07.2020, 18.24 Uhr