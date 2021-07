Reto Bachmann wird neuer CEO der Bachmann Group aus Hochdorf

Führungswechsel Die Bachmann Group mit Sitz in Hochdorf erhält neuen CEO Das Familien-Unternehmen wird in die dritte Generation übergeben. 02.07.2021, 17.12 Uhr

Das Areal der Bachmann Group Bild: PD

Der international agierenden Verpackungs- und POS-Material-Spezialistin Bachmann Group, der die Firmen Bachmann Forming AG, Bachmann Plantec AG und Bachmann Display AG angehören, steht ein Führungswechsel bevor.

Am 1. Juli hat der bisherige CEO Urs Bachmann seinem Bruder Reto Bachmann seinen hälftigen Anteil an den Aktien der Bachmann Group übergeben. Das Ziel: Das Unternehmen soll in die dritte Generation geführt werden. Zusätzlich tritt Urs Bachmann als CEO und Verwaltungsratspräsident zurück, wie das Unternehmen in einer Mitteilung schreibt. Reto Bachmann war in den letzten Jahren zusammen mit seinem Bruder daran beteiligt, die Unternehmensgruppe internationaler auszurichten. Zu diesem Zweck hat die Firma stark in Innovation und Automation investiert.

Die Bachmann Group wurde vor 55 Jahren gegründet und ist laut eigenen Angaben «Schweizer Marktführer für Produkte im Thermoformverfahren» und steht für neue und intelligente Verpackungen. Das Unternehmen beschäftigt 300 Mitarbeitende. (mha)