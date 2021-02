Fünfte Jahreszeit Krienser Guuggenmusig Chacheler muss ihre Jubiläumsfeier auf 2022 verschieben Auch die älteste Krienser Guuggenmusig muss dieses Jahr auf die Fasnacht verzichten. «Jetzt feiern wir halt nächstes Jahr», heisst es bei den Chachelern. Hugo Bischof 04.02.2021, 18.30 Uhr

Die Chacheler Musig Chriens 1982 auf schneebedeckter Strasse mit dem Motto «Alti zum Zweiten». Bild Chacheler-Archiv

Der Chacheler Musig Chriens geht es wie so vielen anderen Guuggemusigen in dieser Zeit auch. Sie begannen rechtzeitig mit den Vorbereitungen für eine rüüdig schöne Fasnacht. Und jetzt gibt’s daraus nichts, denn die Fasnacht 2021 ist pandemiebedingt abgesagt.

Die Chacheler sind besonders betroffen. Denn sie wollten heuer ihr 60-Jahre-Jubiläum feiern, als älteste Guuggenmusig in Kriens. «Anfang September konnten wir noch sechs Proben durchführen», sagt Tambourmajor Linus Jäck.

«Wir hatten auch schon mit dem Herstellen der Grende begonnen. Die Grundformen liegen vor, der Stoff für die Kostüme auch.»

Auch das am 6. November letzten Jahres angesagte erste Chacheler Lotto musste verschoben werden; es soll nun wenn möglich dieses Jahr am 30. April stattfinden.

Das Jubiläumssujet wird beibehalten

«Jetzt feiern wir halt nächstes Jahr», sagt Jäck, «wenn es hoffentlich wieder möglich ist.» Das vorgesehene Jubiläumssujet behalten die Chacheler für das Jahr 2022 bei. Die bisherige Arbeit war also nicht umsonst. Mit den Instrumenten gemeinsam geprobt werden kann aber natürlich erst wieder, wenn es die Coronamassnahmen erlauben.

2022 wird das Jahr der Jubiläen Die Chacheler Musig Chriens ist nicht die einzige Guuggenmusig, welche dieses Jahr ein Jubiläum feiern könnte. Ebenfalls 60-jährig werden 2021 die Barfuessfäger und die Pilatusgeister, 55-jährig die Saunafäger. Das 50-Jährige auf nächstes Jahr verschieben müssen die Hydra-Musig, die Löchlitramper und die Noggeler. Nächstes Jahr sind dann ohnehin einige grössere Jubiläen angesagt. Nicht weniger als 75 Jahre alt wird dann die Luzerner Original Guuggenmusig 4711. Ihren 60. Geburtstag feiern können Fritschimusig und Paulusschränzer (1962), den 55. Geburtstag die Wäsmali-Chatze. Vier Musigen werden im kommenden Jahr 50-jährig: Gluggsi-Musig, Ronfäger, Rotseemöven und Schöttsteifäger. 2022 wird also das Jahr der vielen Jubiläen an der Luzerner Fasnacht. (hb)

1961 wurde die Chacheler Musig Chriens gegründet. 1966 traten die Chacheler den «Vereinigten Guuggenmusigen Luzern» bei, 1969 nahmen sie erstmals am Krienser Umzug teil, unter dem Motto «Eulen aus dem Chrienser Hochwald». 1972 waren sie erstmals auch am Luzerner Umzug zu bestaunen, mit dem Motto «Geburtstagstorten». Einer der Chacheler-Gründer, Seppi Kreienbühl, gehört der Musig noch immer an. «Wir sind heute ziemlich genau 50 Mitglieder, im Alter zwischen 20 und 70», erzählt Linus Jäck. Die ältesten nennen sich Alt Chacheler.

Der Tambourmajor ist stolz darauf, dass die Altersdurchmischung bei den Chachelern heute stimmt. «Vor zwanzig Jahren, bei unserem 40-Jahre-Jubiläum, hatten wir aufgrund der Altersbegrenzung 18 nur wenige junge Neumitglieder in unseren Reihen», erinnert sich Jäck. Dann sei der Status «Jungmitglied» geschaffen worden. Jäck:

«Wir veranstalten auch Elternabende. Da können wir den Eltern aufzeigen, dass ihre Jungen bei uns gut aufgehoben sind, wann wir wo unterwegs sind und dass wir zum Beispiel auch strikte ein Auge auf Alkoholkonsum haben.»

Darauf hätten sich wieder mehr Junge den Chachelern angeschlossen, «und die brachten dann auch ihre Kollegen und Kolleginnen mit», so Jäck.