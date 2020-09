Fünfter Anlauf für Ebikoner Einwohnerrat: Darum könnte es am 27. September klappen Mehr politische Mitwirkung, mehr Transparenz: Erstmals weibeln alle Parteien, auch die CVP, für die Einführung eines Parlaments – und sogar der Gemeinderat ist dafür. Roman Hodel 10.09.2020, 05.00 Uhr

Ja-Plakate stehen derzeit überall im Dorf – so wie hier an der Luzernerstrasse. Bild: Roman Hodel

(Ebikon, 8. September 2020)

Als einzige der grossen Luzerner Agglomerationsgemeinden hat Ebikon kein Parlament. Bereits viermal seit 1973 war ein entsprechendes Begehren an der Urne haushoch gescheitert. Am 27. September befindet die Stimmbevölkerung erneut darüber. Dies, weil alle politischen Parteien – FDP, CVP, Grüne, SVP, SP und Grünliberale – gemeinsam eine Initiative lanciert haben. Opposition gibt es diesmal offiziell keine, inoffiziell nur vereinzelt. «Ein Einwohnerrat schafft die Basis für gute und durchdachte Entscheide und legt die Verantwortung für unsere Zukunft in die Hände vieler», begründen die Parteipräsidenten den Schritt in einer gemeinsamen Medienmitteilung. Doch warum sollte die Bevölkerung im fünften Anlauf Ja sagen zur Einführung eines Einwohnerrats? Aus Sicht der Parteien, weil zwei entscheidende Dinge anders sind: