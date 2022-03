Wenn der Kanton Land enteignet, soll es doppelt so viel Geld

Für Bauern Wenn der Kanton Schwyz Land enteignet, soll es doppelt so viel Geld geben Seit Anfang Jahr ist auf Bundesebene eine neue Bestimmung für Enteignungen von landwirtschaftlichem Kulturland in Kraft. Jetzt will Schwyz nachziehen. Martin Messmer 16.03.2022, 08.48 Uhr

Künftig gibt es für Bauern im Kanton Schwyz gleich viel Geld, egal, ob der Bund oder der Kanton Land enteignet. Symbolbild

Wenn der Staat landwirtschaftliches Kulturland enteignet, dann gibt es für die betroffenen Bauern Entschädigungen. Im Kanton Schwyz werden diese nun erhöht, wie es auch in einer Motion verlangt wurde. Konkret werden diese in der Praxis in etwa verdoppelt werden.

Der Kanton Schwyz gleicht seine kantonalen Entschädigungsregel an ein entsprechendes Bundesgesetz an, wo seit Anfang Jahr neue Bestimmungen gelten. Dies habe auch folgenden Vorteil, teilt der Kanton Schwyz am Mittwoch mit: «Mit der Angleichung wird verhindert, dass unterschiedliche Entschädigungen ausgerichtet werden, je nachdem, ob der Bund oder der Kanton bzw. eine Gemeinde enteignet.»

Die Teilrevision des Enteignungsgesetzes des Kanton Schwyz wurde nun in die öffentliche Vernehmlassung zu geben. Diese dauert bis zum 15. Juni 2022.