Krieg in der Ukraine: Schweizer bestellen vermehrt Notvorrat

Für den Ernstfall gewappnet Hörnli, Wasserfilter und Stromgeneratoren: Vorrats- und Preppershops werden überrannt Während in der Ukraine der Krieg tobt, rüsten hier Privatpersonen ihren Notvorrat auf. Es sind nicht nur Prepper, die für Krisensituationen vorsorgen. Verschiedene Unternehmen erzählen – unter anderen eines aus Luzern und eines aus dem Freiamt. Livia Fischer Jetzt kommentieren 10.03.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Wegen des Kriegsausbruchs in der Ukraine verspüren auch hierzulande immer mehr Leute das Bedürfnis, einen Notvorrat anzuschaffen. Symbolbild: Reto Martin

Die Nachfrage nach Vorratsartikeln und Prepperprodukten boomt. Fast im Minutentakt treffen beim Onlineshop sichersatt.ch Notvorratsbestellungen ein. Es ist die dritte grosse Welle innert knapp zwei Jahren. Das erste Mal «räbelte» es zum Beginn der Pandemie, am 23. Februar 2020. Den zweiten Ansturm verzeichnete der Onlineshop im Oktober vergangenen Jahres, als Facebook und Instagram für mehrere Stunden aussetzten. «Seit diesem Vorfall blieben die Bestellungen auf einem sehr hohen Niveau», erzählt Shopinhaber Philipp Nater.

Der Kriegsausbruch in der Ukraine habe das Ganze dann nochmals auf ein neues Level gebracht. So sorgen mehrere hundert Bestellungen pro Tag für lange Lieferzeiten. Schon vor einer Woche poppte auf der Website der Hinweis zu einer verlängerten Lieferzeit von bis zu zehn Tagen auf. Mittlerweile muss die Kundschaft bis zu acht Wochen auf bestellte Produkte warten. «Noch sind meist nicht die Lieferketten das Problem», sagt Nater.

«Doch in unserem Betrieb verpacken und verschicken wir alle Artikel von Hand – und das dauert.»

Auch wenn die Lieferzeiten grosszügig angesetzt seien, wenn es mit den Bestellungen so weitergehe wie in den letzten Tagen, seien die Fristen realistisch.

Kanton Luzern gibt Entwarnung «Eine kriegerische Auseinandersetzung auf dem Gebiet der Schweiz erscheint zum heutigen Zeitpunkt als unwahrscheinlich. Deshalb sind derzeit keine besonderen Vorkehrungen im Bereich Bevölkerungsschutz notwendig.» Das schreibt der Kanton Luzern auf seiner neuen Infowebsite zum Ukraine-Krieg. Dennoch beantwortet er da Fragen rund um Schutzräume, Warnung und Alarmierung der Bevölkerung, Notvorrat und Jodtabletten. (lf)

Nater betont, dass seine Kundschaft in erster Linie nicht aus klassischen Preppern bestehe. So werden Leute bezeichnet, die gezielt für Krisensituationen vorsorgen – nebst Essensvorräten etwa auch mittels Fluchtausrüstung. Abgeleitet wird der Begriff vom Englischen «to be prepared», also von «bereit sein». «Bei uns bestellen ganz ‹normale› Leute, die einfach einen stationären Notvorrat daheim haben möchten», sagt er. Am gefragtesten seien die Notvorratspakete für eine Person oder für eine vierköpfige Familie für je 28 Tage. Deren Inhalt reicht von Dosen mit roten Linsen über abgepackte Hörnli bis zu Beuteln mit brauner Sauce. Energiezufuhr pro Person für vier Wochen: 46'011 Kalorien, also 1643 täglich.

Luzerner Preppershop spürt schon Schwierigkeiten in Lieferkette

Von einer enorm gestiegenen Nachfrage berichtet auch Timo Rihs von prepper24.ch. Der Onlineshop vertreibt schweizweit Prepperprodukte und hat seinen Sitz in Luzern. Rihs:

«Seit Kriegsbeginn in der Ukraine verzeichnen wir eine Zunahme von rund 45 Prozent gegenüber dem üblichen Bestellvolumen, Tendenz steigend.»

Detailliertere Zahlen gibt er nicht bekannt. Auch wie viele Bestellungen aus der Region eintreffen, wird nicht kommuniziert. Dafür verrät Rihs, welche Produkte zurzeit am beliebtesten sind. So nähmen etwa Warenbestellungen im Bereich Wasserkonservierung zu. Dazu gehören zum Beispiel Produkte mit bakteriostatischer und bakterizider Wirkung, Kanister sowie Wasserfilter. «Auch der Bedarf an Stromerzeugung in Form von Generatoren und Strom-Speichergeräten ist merklich gestiegen», sagt Rihs. Dasselbe gelte für das Sortiment an langhaltbarer Trockennahrung.

Ein allgemeiner Hinweis zu verzögerten Lieferzeiten ist auf der Website zwar nicht zu finden. Rihs sagt aber: «Wir spüren teilweise bereits Schwierigkeiten in der Lieferkette. In der heutigen Welt von ‹just in time› und einer globalen Beschaffungsstrategie ist der Markt nicht darauf ausgelegt, plötzlich auf so massive Schwankungen zeitgerecht zu reagieren.» Das Sortiment und dessen Verfügbarkeit werde im Onlineshop darum laufend angepasst.

Krieg als Motiv für Teilnahme an Überlebenskursen

Was ebenfalls künftig anziehen dürfte: das Interesse an sogenannten Überlebenskursen in der Natur. Damit rechnet zumindest Markus Lusser, Gründer der «How To Survive Outdoor School Switzerland», die ihr Hauptcamp im Freiamt hat. Schon seit Beginn der Coronapandemie sei die Nachfrage gestiegen. «Da aber vor allem aus dem Grund, dass Leute sich vermehrt mit der Natur auseinandergesetzt und eine Aktivität im Freien gesucht haben», sagt Lusser. Nun aber gehe aus den Telefongesprächen mit jenen, die sich für Survivalkurse interessieren, immer häufiger hervor, dass die derzeitigen Weltgeschehnisse Motiv für die Teilnahme seien.

Markus Lusser (Mitte) leitet einen Survivalkurs im Wald. PD

Ein weiteres Zeichen dafür, dass auch hier vermehrt Menschen in gewisser Alarmbereitschaft sind: «Auf unserer Website führen wir einen kleinen Shop, wo wir einige langhaltbare Nahrungsmittel und abgepackte Menus zum Aufkochen vertreiben. Eigentlich sind die fürs Trekking gedacht, doch auch das geht jetzt plötzlich unglaublich schnell weg.»

Gerne hätte unsere Zeitung auch mit einem Prepper oder einer Prepperin aus dem Kanton Luzern gesprochen. Die Suche nach einer geeigneten Person gestaltet sich aber extrem schwierig. Weder entsprechende Onlineshops noch Survivalkurs-Anbieter konnten Kontakte vermitteln. Oftmals mit der Begründung, dass die Prepperszene verschlossen sei, insbesondere gegenüber Medien. Auch eine Anfrage bei der Prepper Gemeinschaft Schweiz, einer Facebook-Gruppe, blieb erfolglos.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen