Historische Stätte wird zum Leben erweckt: Für den Römerturm in Ottenhusen werden 18 Tonnen Holz verbaut Das Projekt Römerturm in Ottenhusen befindet sich in den letzten Zügen. Gekostet hat es rund 350'000 Franken – und hat für die Archäologie und das Seetal grossen Wert. Fabienne Mühlemann 13.08.2020, 11.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ave im römischen Ottenhusen: Bei der Fundstelle der Villa Rustica haben in diesen Tagen die rund dreiwöchigen Bauarbeiten begonnen. Im Ortsteil der Gemeinde Hohenrain entsteht ein rund zwölf Meter hoher Holzturm – der sogenannte Römerturm –, der am 13. September eröffnet. Er dient dazu, die historische Stätte einer breiten Öffentlichkeit frei zugänglich zu machen.

Eine Visualisierung des Römerturms in Ottenhusen. Bild: PD

Die grosse Herausforderung dabei: «Der Gutshof befindet sich unter der Erde, man sieht ihn nicht – und trotzdem soll die Geschichte spannend erzählt werden», erklärt Projektleiter René Schenker, der mit dem Römerturm insbesondere Familien mit Kindern und Schüler ansprechen möchte. Teile der römischen Villa wurden bereits im Jahr 1849 von Arbeitern entdeckt. Anlässlich der Planung einer Wasserleitung im Jahr 2013 auf dem Gutshofareal erwachte das Interesse am Fundort erneut und führte zur Gründung der Projektgruppe Römischer Gutshof Ottenhusen. Doch ausgegraben wurde der Gutshof nicht. «Schlussendlich ist er im Boden am besten geschützt. Wir graben Objekte nur aus, wenn es unbedingt sein muss – wie zum Beispiel bei einem Bauprojekt», sagt Archäologin und Projektleiterin des Vermittlungsangebots Angela Bucher.

Deswegen werden vor Ort Infotafeln und Illustrationen zu finden sein. Diese sollen den Besucherinnen und Besuchern etwa zeigen, wie die Römer früher lebten oder wie sie sich ernährten. Bucher führt aus: «In der unmittelbaren Nähe des Römerturms sowie auch entlang eines rund ein Kilometer langen Weges, welcher zu einer Grillstelle im Wald führt, lassen Installationen und Visualisierungen die fiktiven Bewohner des Gutshofs lebendig werden.» Teil des Projekts ist ausserdem das Kulturabenteuer Seetal, das von der Kantonsarchäologie ins Leben gerufen wurde und mehrere «Abenteuer» für Gross und Klein enthält. Durch das Lösen von Rätseln soll die Kulturgeschichte vermittelt werden. Neben dem Rätsel im Römerturm gibt es bereits ein eigenes «Abenteuer» auf der Burgruine Nünegg in Lieli, ein weiteres ist in der Kiesgrube Ballwil geplant.

18 Tonnen Holz werden verbaut

Das Projekt Römerturm entstand in Zusammenarbeit mit der Kantonsarchäologie, der Pädagogischen Hochschule und der Hochschule Luzern Technik & Architektur, der Pirmin Jung Schweiz AG, dem Kulturverein Ottenhusen und der Gemeinde Hohenrain. Die Finanzierung erfolgt ausschliesslich über Sponsoring durch Stiftungen, Firmen und Private. Die Gesamtkosten betragen rund 350'000 Franken.

So weit sind die Bauarbeiten am Freitag fortgeschritten. Bild: Webcam

Ebenfalls unterstützt wird das Projekt von der Tschopp Holzbau AG, welche einen grossen Teil der Ausführung übernimmt. Sie verbaut für den Römerturm rund 35 Kubikmeter Schweizer Holz, was rund 18 Tonnen entspricht. Das Projekt sei von der Planung und von der Bearbeitung der Holzteile her anspruchsvoll, sagt Projektleiter Samuel Scheurer. «Für uns ist besonders, dass der Turm in ein freies Gelände montiert wird und Rundholzstützen verwendet werden.» Da der Platz vor Ort beschränkt sei, werde das Holz in den nächsten Tagen in mehreren Etappen nach Ottenhusen gebracht und die Konstruktion Stück für Stück zusammengebaut.

Einblick in die Vorbereitungen für den Römerturm bei der Tschopp Holzbau AG: Teamleiter Michi Winiger (rechts) betrachtet den Bauplan mit Projektleiter Samuel Scheurer.

Bild: Eveline Beerkircher (Hochdorf, 10. August 2020)

Merkurstatuette mit grosser Bedeutung

Zurück zum römischen Gutshof in Ottenhusen. Dieser ist aus archäologischer Sicht insofern speziell, weil man dort vor über 170 Jahren eine Merkurstatuette aus Bronze gefunden hat. «Sie ist bisher schweizweit einzigartig», sagt Angela Bucher. «Die Römer waren bekannt dafür, dass sie Massenware produzierten. Der Merkur ist aber ein Einzelstück.» Das Original befindet sich im Historischen Museum Luzern, eine nachträglich angefertigte Kopie von der Statuette wird auf dem Römerturm zu finden sein.

Sonja Schürpf, Produktionsleiterin bei der Kunstgiesserei St. Gallen, und Angela Bucher, Projektleiterin des Vermittlungangebots, freuen sich über die Kopie der Merkurstatuette. Bild: PD

Warum aber der grosse Aufwand in Ottenhusen, wenn man von der Villa selber gar nichts sieht? «Vielen ist nicht bewusst, wie viel kulturelles Erbe in der Schweiz vorhanden ist, denn man sieht es nicht direkt. Es ist aber wichtig, dies für die Leute sichtbar zu machen. Nur so können sie mehr über die unsichtbare Vergangenheit eines Ortes erfahren. Und letztlich können wir alle unsere heutige Umgebung nur dann richtig verstehen, wenn wir ihre Vergangenheit kennen», sagt Bucher. Ausserdem fänden es die Leute spannend zu erfahren, wie luxuriös die Römer früher zum Teil lebten. Dadurch dürfte das Seetal Aufmerksamkeit erregen. «Das Projekt dürfte Leute anlocken, die sonst nicht in dieser Region unterwegs sind.»

Hinweis: Weitere Infos unter www.gutshof-ottenhusen.ch.

Alles anzeigen