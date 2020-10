Für die Stadt Luzern ist klar: 2021 wird es in Luzern keine Fasnacht geben In einer Medienmitteilung macht die Stadt Luzern deutlich, dass 2021 in Luzern keine Fasnacht stattfinden kann. Aktualisiert 27.10.2020, 18.46 Uhr

Geht es nach der Stadt Luzern, soll es diese Szenen 2021 nicht geben. Urs Flüeler/Keystone (Luzern, 24. Februar 2020)

(pw) Für die Stadt Luzern ist aufgrund der aktuellen epidemiologischen Lage sowie den heute geltenden gesetzlichen Bestimmungen von Bund und Kanton klar, dass 2021 in Luzern keine Fasnacht stattfinden kann. Dies geht aus einer Medienmitteilung der Stadt hervor. Die Stadt habe dies im Rahmen des zweiten Runden Tisches mit Vertretern der städtischen Fasnachtsorganisationen festgehalten. In der Medienmitteilung heisst es weiter:

«Auf Basis der aktuellen Schutzkonzept-Anforderungen und Versammlungsbeschränkungen sind die Fasnachtsanlässe nicht bewilligungsfähig.»

Auch das wilde, fasnächtliche Treiben sei unter diesen Voraussetzungen nicht vorstellbar. In einer Mitteilung an die Gemeinden hat der Kantonale Führungsstab am letzten Freitag über die aktuelle Situation im Zusammenhang mit den Fasnachtsanlässen informiert. Wie der kantonale Führungsstab begrüsst auch die Stadt Luzern, dass diverse Veranstalter von sich aus bereits entschieden haben, keine grösseren Umzüge oder Veranstaltungen durchzuführen bzw. ganz darauf zu verzichten.

Ebenso wie der Kantonale Führungsstab appelliert auch die Stadt Luzern an alle Luzerner Fasnachtsorganisationen, auf Veranstaltungen an der Fasnacht 2021 zu verzichten. Am zweiten Runden Tisch mit verschiedenen städtischen Fasnachtsorganisationen hat Stadtrat Adrian Borgula festgehalten:

«Für die Stadt ist klar, dass aufgrund der epidemiologischen Lage und den aktuell gültigen gesetzlichen Bestimmungen keine Fasnacht durchgeführt werden kann.»

Es sei schlicht unvorstellbar, dass sich die Lage so positiv entwickelt, dass im Februar 2021 Fasnachtsanlässe bewilligt werden können. Wichtig sei jetzt auch, klare Zeichen zu setzen und allfällig aufwändige Vorbereitungen nicht ins Leere laufen zu lassen.

Türe noch offen für kleinere Veranstaltungen

Am Dienstag hatten sich Vertreterinnen und Vertreter der städtischen Fasnachtsorganisationen sowie Vertreterinnen und Vertreter von Stadt und Kanton Luzern zu einem zweiten Runden Tisch getroffen im Hinblick auf die Fasnacht 2021. Die Stadt schreibt dazu:

«Die Fasnachtsorganisationen zeigen Verständnis für die Haltung der Stadt, dass unter den aktuellen Bedingungen die Durchführung der Fasnacht nicht realistisch ist.»

Unter Berücksichtigung der aktuellen Lage sowie der aktuellen gesetzlichen Bestimmungen des Bundes und des Kantons Luzern haben viele Fasnachtsorganisationen ihre für 2021 geplanten Grossanlässe bereits abgesagt.

Für kleinere Veranstaltungen wollen sie noch eine Türe offenhalten, sollte sich die epidemiologische Lage bis im Februar wider Erwarten doch positiv entwickeln. Sollte dies der Fall sein, ist allerdings zu beachten, dass allfällige Erfolge in der Bekämpfung der Pandemie nicht wieder rückgängig gemacht werden. Die Fasnachtsorganisationen nehmen die wichtigsten Erkenntnisse der Diskussion nun mit und besprechen sich innerhalb ihrer jeweiligen Gremien.

Folgt mehr...