Reportage «Für mich ist das Leidenschaft» – der Luzerner Elias Müller hat ein Tierheim für Fische aufgebaut Elias Müller (24) hat ein grosses Herz für Zierfische. Daher hat der Surseer eine schweizweit einzigartige Institution aufgebaut. Hier findet Zuflucht, was andernfalls die Toilette heruntergespült oder ausgesetzt wird. Raphael Zemp 07.07.2020

«Afrikaner? Die fressen zwar alles Grüne weg, lassen sich aber einfach vergesellschaften und sind relativ pflegeleicht. Ganz im Gegensatz zu den Südamerikanern und Asiaten. Da gibt es öfters mal Probleme.»

Nein, das ist kein rassistisches Stammtischgeschwätz, sondern Elias Müller, der über seine Lieblinge spricht: Zierfische. Wir befinden uns im Industriegebiet von Sursee, in einer geräumigen Halle direkt über einer Autogarage. Es blubbert und summt, ist tüpig heiss. An der Wand, im Raum, überall stehen gläserne Kästen, gefüllt mit Wasser. Gesamthaft über 100 Stück, vom 20-Liter-Becken bis zum 1500 Liter fassenden Grossaquarium.

Elias Müller ist der Gründer und Betreiber der schweizweit einzigen Auffangstation für Zierfische.

Bilder: Boris Bürgisser (10.Juni 2020)

Willkommen bei Aqualuz, der schweizweit einzigen Auffangstation für Aquariumfische. Wer sich nicht mehr um seine Fische kümmern kann oder will, kann diese hier gratis abgeben. Ob Guppy, Neonfisch oder Panaque-Harnischwels (Müllers Liebling): Sie alle finden hier ein neues zu Hause. «Zumindest solange bis sie weitervermittelt werden», sagt Müller, dessen T-Shirt-Aufdruck keinen Zweifel offenlässt, wer hier das Sagen hat:

«Elias Chef. Ansprechen für: alles, jenes, dieses, anderes.»

Viele Zierfische werden in Gewässern ausgesetzt

Zu Hunderttausenden siechen hierzulande Zierfische dahin. Das hat der Schweizer Tierschutz in einer aktuellen Studie festgestellt. Nicht wenige werden zudem wie ein aus der Mode gekommenes Accessoire – mir nichts dir nichts – entsorgt, die Toilette heruntergespült oder illegal in Gewässern ausgesetzt. «Das ist meist das Todesurteil für die empfindsamen Wesen. Oder die Zierfische führen zu Problemen für die hiesige Fauna und Flora», so Müller. Entsprechend gefragt ist denn auch Müllers Angebot.

«Wir werden richtiggehend überrollt. Ich hätte nie mit einem solchen Ansturm gerechnet.»

Anderthalb Jahre erst gibt es die Surseer Auffangstation in ihrer heutigen Form. Und doch ziehen dort schon 2500 Exemplare ihre Kreise. Und jede Woche wächst ihre Zahl. Aus allen Ecken der Schweiz wird Müllers Fischheim angesteuert. «Ein Herr ist mit seinen Fischen sogar extra aus Stuttgart angereist.»

Aquaristik: Tipps für Einsteiger

Welche Fische will ich? Welche Umgebung brauchen sie? Wie gross muss mein Aquarium sein? All diese Fragen gilt es vor einem allfälligen Kauf zu klären. Dabei empfiehlt Elias Müller von Aqualuz: Erst werden die Fische ausgesucht und dann das Aquarium. Das sind weitere Tipps:

Fische brauchen ein genügend grosses Aquarium. Zu gross geht nicht. «Was die angegebenen Mindestgrössen in Zoohandlungen betrifft, so sind diese oft zu knapp bemessen», sagt Müller. Ein weiterer Vorteil von grossen Aquarien: Sie bieten ein stabileres Biotop.

Weniger ist mehr. Das gilt fürs Füttern («lieber weniger Futtern dafür öfters») ebenso wie für die Auswahl der Aquarium-Bewohner («lieber weniger verschiedene Arten als eine Fischsuppe»). Und sogar fürs Putzen gilt das Bonmot: «Lieber die Natur im Aquarium einmal machen lassen, als es zu sauber wollen.» Einmal pro Woche das Wasser im Aquarium zur Hälfte austauschen, reicht laut Müller.

Aquaristik muss kein teures Hobby sein: Wer sich bei der Fischwahl auf eine Fischwelt (Afrika, Südamerika oder Asien) beschränkt, erspart sich jede Menge Ärger und Arbeit. Als relativ pflegeleicht gelten afrikanische Zierfische. Ein Filter aus Bakterien, eine Sauerstoffpumpe und Wasser aus der Leitung – und es kann losgehen. (zar)

Gründe, warum sich Fischhalter von ihren Aquariumbewohnern trennen, gibt es laut Müller einige. Mal steht ein Umzug ins Ausland an, mal fehlt es plötzlich an Zeit – etwa wegen eines neuen Jobs. Manchmal da raubt das Alter die Kraft, sich weiter um die Tiere zu kümmern.

Oft aber sind Aquarienbesitzer schlicht und einfach überrascht, wie rasant sich ihre stummen Zöglinge vermehren. Berüchtigt dafür sind «Problemfische» wie Zebrabarsch, Goldfisch aber auch der Antennenwels. Letzteren hat Müller aufgehört zu zählen. Jeden Sonntagnachmittag, wenn die Auffangstationen jeweils von 12 bis 16 Uhr geöffnet ist, werden in der Regel über hundert Exemplare des «Aquariumputzerlis» abgegeben.

Problematisch werden auch jene Fische, die partout nicht sterben wollen («gewisse Arten werden locker 20, 30 oder noch mehr Jahre alt»). Oder jene, die mit ihrem Wachstum die kühnsten Erwartungen ihrer Besitzer übertreffen. Ein Beispiel hiervon trudelt auch an diesem Nachmittag ein, auf Voranmeldung wohlgemerkt. Auf dem muskulösen Oberarm ein gestochener Karpfen, im Plastikkübel ein zappelnder Barsch. «Nie hätte ich gedacht, dass der so gross werden würde. Jetzt ist das Aquarium schlicht zu klein.»

«Kompetente Beratung bleibt Wunschdenken»

Fehlendes Wissen ist oft der Hauptgrund, warum ein Fisch letztlich bei Müller landet. Und das wiederum hat nicht zuletzt mit Zoohandlungsketten und dem Grosshandel zu tun. Seit diese den Handel mit den bunten Aquariumbewohnern für sich entdeckt haben, gäbe es zwar Fische zu unverschämt günstigen Preisen zu kaufen, weiss Müller. «Eine kompetente Beratung aber bleibt oft Wunschdenken.»

Zudem erweisen sich einige auch als resistent gegenüber jeglichen Ratschlägen. Was dazu führt, dass sich der ursprüngliche Traumfisch, der zwar farblich zum Sofa passt, schwupps als viel zu gross entpuppt oder als untragbarer Plaggeist. Und der Fisch muss weg.

Seklehrer investiert bis zu 35 Stunden pro Woche

Auch wenn diese Situation mitunter frustrierend ist: Müllers Faszination für die stummen Schuppentiere tut dies keinen Abbruch. Was mit dem ersten Aquarium als Erstklässler begonnen hat, lebt weiter. Auch wenn das Hobby inzwischen rund 25 bis 35 Stunden «frisst» – pro Woche und nebst dem Beruf als Seklehrer, dem Engagement im Volleyballclub kaum mehr Zeit für anderes übrig bleibt, sagt Aquaristik-Autodidakt Müller:

«Für mich ist das keine Arbeit, sondern Leidenschaft».

Eine Leidenschaft, die dank dem Verkauf von Fischen und gebrauchtem Aquariumbedarf auch finanziell einigermassen aufgeht – wenn man die Arbeitsstunden von Müller und seinen Helfern nicht miteinbezieht («Ich mach das für das Tierwohl und nicht fürs Geld!»). Lobenden Worten und Dankbarkeit in Ehren. Mit ihnen allein lässt sich aber weder Miete noch die gut 6000 Franken Stromkosten pro Jahr berappen.

Müller betreibt Aqualuz mit Leidenschaft.

So sehr Müller «seine» Fische am Herzen liegen: Ungebremst weiterwachsen kann Aqualuz nicht. Denn es stiegen nicht nur die Kosten beständig. «Auch die Räumlichkeiten setzen Grenzen.» Und doch: Sich auf dem Erschaffenen auszuruhen, ist Müllers Sache nicht. Womöglich öffnet die Auffangstation bald schon an einem Abend unter der Woche, lassen sich doch noch ein paar Aquarien mehr reinstellen, «wenn richtig gestapelt». Pläne, so scheint es, sind ebenso genügend vorhanden wie Fische auf der Suche nach einem neuen Heim – egal, ob aus Afrika, Südamerika oder Asien.

Zahlen zu Schweizer Aquarienbesitzer fehlen

«Wie viele Aquarienbesitzer es in der Schweiz gibt, ist ebenso wenig bekannt wie die Anzahl der gehaltenen Fische.» Erich Bühlmann, Präsident des Schweizerischen Dachverbandes der Aquarien- und Terrarienvereine, zerschlägt jede Hoffnung auf eine knackige Zahl. Was ist mit den angeblich sechs Millionen Zierfischen, die jährlich in der Schweiz verkauft werden? «Nicht gesichert.» Noch nicht einmal Hochrechnungen gibt es zu diesem Thema. So bleibt letztlich nichts anderes übrig, als sich auf Bühlmanns Bauchgefühl zu verlassen, dass besagt: «Aquarianer gibt es wohl mehr, als man denkt.»