Härtefallhilfe im Kanton Luzern: 114 Millionen Franken bewilligt

Für Unternehmen Härtefallhilfe im Kanton Luzern übersteigt die 100-Millionen-Grenze Bis jetzt hat der Kanton Luzern 114,6 Millionen Franken als Härtefallhilfe für Unternehmen bewilligt. Damit ist mehr als die Hälfte der insgesamt 266 Millionen Franken ausgeschöpft. Alexander von Däniken 14.06.2021, 05.00 Uhr

Immer mehr Geimpfte, immer weniger Infizierte: Der Kanton Luzern holt gegen das Coronavirus auf der gesundheitlichen Ebene auf. Auch die Unterstützung der Wirtschaft nimmt Fahrt auf. So vermeldet das Finanzdepartement auf seiner Website, dass bis am 9. Juni 114,6 Millionen Franken an Härtefallbeiträgen bewilligt worden sind. Davon sind 94,8 Millionen Franken ausbezahlt worden, wie Yasmin Kunz, Mediensprecherin des Finanzdepartements, auf Anfrage erklärt. 83 Prozent aller eingegangenen Gesuche sind erledigt.