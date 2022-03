Fumetto «So intensiv habe ich noch nie gezeichnet»: Samira Belorf porträtiert Menschen im Libanon – in Form von Comics Als Vorgeschmack aufs Comicfestival Fumetto sind ab heute Abend in der Stadt Luzern kleine «Satelliten-Ausstellungen» zu sehen. So etwa eine Comicreportage der Basler Zeichnerin Samira Belorf. Simon Mathis Jetzt kommentieren 23.03.2022, 15.15 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Am 2. April wird das internationale Comicfestival Fumetto offiziell starten. Schon jetzt sind die so genannten «Satelliten» in der Stadt Luzern zu sehen – knapp 40 kleinere Stationen in Geschäften und Schaufenstern, welche die grösseren Ausstellungen ergänzen. Eine der Satelliten-Künstlerinnen ist Samira Belorf. Die Basler Zeichnerin hat im Februar 2022 den Libanon besucht, um Geflüchtete und Einheimische zu porträtieren, die von der Hilfsorganisation «Ärzte ohne Grenzen» medizinisch und psychologisch betreut werden. Resultat ist ein 30-seitiger Reportagecomic, der im Hof der Rössligasse 12 ausgestellt wird.

Samira Belorf vor den Plakaten ihres Reportagecomics «Wenn die Zeit nicht alle Wunden heilt» an der Rössligasse 12 in Luzern. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 23. März 2022)

«Ärzte ohne Grenzen» hat einen festen Ausstellungsplatz beim Fumetto. Als Samira Belorf angefragt wurde, war sie sofort Feuer und Flamme. In ihren Illustrationen und Comics bezieht sich die 28-Jährige meist auf die Realität und aktuelle Ereignisse: zum Beispiel auf ihren Arbeitsalltag, politische Geschehnisse oder Marokko, wo sie unter anderem ihre Wurzeln hat. Eine grösser angelegte Comicreportage war allerdings neu für sie.

«Fast zwei Wochen war ich im Libanon. So intensiv habe ich noch nie auf einer Reise gezeichnet.»

Notizbuch und Stift schaffen Vertrauen

Auf ihrer Reise besuchte Samira unter anderem ein Flüchtlingscamp und mehrere Spitäler, aber auch das Zuhause einzelner Personen. Sie zeichnete die Geschichten von Menschen auf, die ihre Behandlung von «Ärzte ohne Grenzen» erhalten. Notizbuch und Stift halfen ihr dabei, den Draht zu finden. «Der Kontakt war sehr einfach herzustellen», erzählt sie.

«Sobald sie gesehen haben, wie ich zeichne, sind sie auf mich zugekommen. Das schuf eine Vertrauensbasis.»

Samira Belorf im Hermel-Spital im Libanon. Bild: Mohammad Mardini/MSF

Besonders berührt habe Samira eine Frau namens Tima, die 2008 in den Libanon einreiste. Sie wurde als Haushaltsangestellte an eine achtköpfige Familie vermittelt, wo ihr übel mitgespielt wurde. Mittlerweile betreibt sie Aufklärungsarbeit in Form von kreativen Projekten wie einem Podcast. «Sie hat sich von ganz unten aufgerafft und geht nun richtig durch die Decke», so Samira. «Ich habe Tima möglichst viel Raum in der Reportage gegeben, um ihre Geschichte von Anfang bis Schluss zu erzählen.»

Die erste Seite des Interviews mit Tima im Projekt für ausländische Hilfsarbeiterinnen (in Beirut). Bild: Samira Belorf

Die Menschen im Libanon spielen die Hauptrolle

Überhaupt spielen in der gezeichneten Reportage die einzelnen Menschen die Hauptrolle, nicht Samira Belorf selbst:

«Ich will, dass die Menschen für sich selber sprechen können. Ich selbst sehe mich nur als Medium.»

Samira Belorf (28). Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 23. März 2022)

Während der Interviews seien die Erzählungen der Menschen und ihre eigenen Skizzen gewissermassen ineinander geflossen. «Es war eine megaschöne Erfahrung. Sie haben erzählt, ich habe sie gezeichnet und Notizen gemacht, das Visuelle und das Sprachliche haben sich vermischt.» Beim Zeichnen habe sie sich von klassischen Panel-Struktur verabschiedet:

«Ich habe gemerkt, dass ein, zwei Illustrationen reichen, um eine Person zu spüren; es müssen nicht immer lange Bildabfolgen sein.»

Begleitet wurde sie von Mohammad Mardini, der die Geschichten vom Arabischen ins Englische übersetzte; Notizen machte Samira auf Deutsch. «Die Eindrücke waren so vielseitig und dicht, dass ich kaum Zeit hatte, innezuhalten und einzelne Details auf mich wirken zu lassen», sagt sie. «Alles verlief sehr professionell und strukturiert.»

Bild: Mohammad Mardini/MSF

Nervosität bei der Rückreise

Die Reportage heisst «Wenn die Zeit nicht alle Wunden heilt». Samira: «Die Leute, die ich kennen lernen durfte, haben einschneidende Schicksalsschläge erlebt. Das lässt sich nicht mit einer Behandlung schnell und einfach wegzaubern.» Deshalb sei es umso wichtiger, dass sich Organisationen wie «Ärzte ohne Grenzen» langfristig engagieren.

Eine Seite über das Geburtszentrum im Süden Beiruts. Bild: Samira Belorf

Schliesslich reiste Samira Belorf mit sechs vollgezeichneten Notizbüchern zurück in die Schweiz. «Ursprünglich wollte ich nur drei mitnehmen, zum Glück habe ich spontan gleich sechs Bücher gekauft», sagt sie mit einem Lachen. Während der Heimreise habe Samira ihren Rucksack mit den Büchern die ganze Zeit umklammert. «Wenn ich die Notizen verloren hätte, wäre die ganze Reportage verloren gewesen», sagt sie. «Ich hatte unheimlich viele Informationen, aber keine Zeit, sie zu filtern.»

Samira Belorf ist eine aufstrebende Zeichnerin. 2021 wurde sie mit dem Comic-Stipendium der Städte Bern, Luzern, Zürich und Basel ausgezeichnet – zusammen mit Wanda Dufner und Simon Kiener. In einer separaten Ausstellung werden die drei heuer ebenfalls im Fumetto ausgestellt.

Hinweis: Weitere Informationen zu den Satelliten unter www.fumetto.ch

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen