Funkenschlag löste Brand bei Abbrucharbeiten in Emmenbrücke aus An der Fadenstrasse in Emmenbrücke brach bei Abbrucharbeiten am Freitagmorgen ein Feuer aus. Die Feuerwehr ist vor Ort. 26.06.2020, 11.34 Uhr

(se) Wie Heinz Mathis von der Feuerwehr Emmen auf Anfrage bestätigt, brach in der Nähe des Seetalplatzes in der Fadenstrasse ein Feuer aus. Laut Urs Wigger von der Luzerner Polizei sei bei Abbrucharbeiten ein Stahlträger durchtrennt worden, was einen Funkenschlag auslöste. Das Feuer griff in Folge auf die Isolation über. Verletzt worden sei niemand, so Wigger.