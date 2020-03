Fusions-Abstimmung: Altwis gehört ab 2021 zur Gemeinde Hitzkirch Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger von Altwis und Hitzkirch haben dem Zusammenschluss klar zugestimmt: die beiden Gemeinden werden per 1. Januar 2021 fusionieren. Livia Fischer 29.03.2020, 12.51 Uhr

Die Schilder am Ortseingang von Hitzkirch und Altwis. Bilder: Boris Bürgisser und Dominik Wunderli

5900 Einwohner und eine Fläche von rund 31 Quadratmetern – so wird die Gemeinde Hitzkirch ab Januar 2021 nach der Fusion mit Altwis aussehen. 87,1 Prozent der Bevölkerung in Altwis und 81,9 Prozent der Bevölkerung in Hitzkirch haben dem Zusammenschluss zugestimmt, wie die beiden Gemeinden mitteilten. Die Stimmbeteiligung betrug in Altwis 69,6 Prozent, in Hitzkirch 37 Prozent.