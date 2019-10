Regierungsrat spricht 7 Millionen Franken für die Fusion Gettnau-Willisau Der Luzerner Regierungsrat hat den Beitrag für den geplanten Zusammenschluss von Gettnau und Willisau auf 7 Millionen Franken festgelegt. Die angestrebte Fusion sei aus kantonaler Sicht sinnvoll und förderungswürdig.

Blick auf Willisau. (Bild: PD)

(zim) Die vereinten Gemeinderäte von Gettnau und Willisau seien mit dem gesprochenen Beitrag von 7 Millionen Franken Beitrag einverstanden, heisst es in einer Medienmitteilung der Staatskanzlei Luzern vom Montag. «Damit anerkennt die Regierung die schwierige finanzielle Lage von Gettnau und die Wichtigkeit der Fusion für den Kanton Luzern», werden der Gettnauer Gemeindepräsident Urs Vollenwyder und die Willisauer Stadtpräsidentin Erna Bieri in der Mitteilung zitiert.

Der Regierungsrat begründet die Höhe des gesprochenen Betrags damit, dass der auf den 1. Januar 2021 geplante Zusammenschluss der beiden Gemeinden aus kantonaler Sicht sinnvoll und förderungswürdig sei. In ihrer Strategie zur Gemeindereform habe sie den risikobasierten Ansatz als eine von zwei Säulen zur Unterstützung von Fusionen genannt. Er komme dann zur Anwendung, wenn eine Gemeinde Gefahr läuft, ihre Handlungsfähigkeit einzubüssen. Dieses Risiko sei in Gettnau laut Justiz- und Sicherheitsdirektor Paul Winiker «klar gegeben».

Zusammenschluss stärkt Willisau als regionales Zentrum

Primär hat Gettnau gemäss Mitteilung ein Problem auf der Ertragsseite. Denn die Gemeinde könne Kosten nur beschränkt beeinflussen und habe kaum Möglichkeiten, den Aufwand zu reduzieren. Bis ins Jahr 2022 seien überdies einige Investitionen nötig. Das Einhalten der kantonal geforderten Kennzahlen sei gemäss Finanz- und Aufgabenplan 2019 bis 2023 nicht möglich. Im Fall eines Alleingangs werde sich die Lage in absehbarer Zeit kaum verbessern.

Mit einem Zusammenschluss stärke sich Willisau als regionales Zentrum. Zudem könne es von der Gebietserweiterung nach Norden profitieren. Raumplanerisch stehe Willisau als Regionalzentrum gemäss kantonalem Richtplan etwas mehr Wachstum zu als der Einwohnergemeinde Gettnau alleine, was unter Umständen Entwicklungschancen für das erweiterte Gemeindegebiet eröffnen könne.

Vernehmlassung bei Stimmberechtigten

In einem nächsten Schritt kann die Bevölkerung zum geplanten Zusammenschluss Stellung nehmen. Hierzu beginnt am 28. Oktober das Vernehmlassungsverfahren; es dauert bis am 30. November 2019. Lanciert wird das Verfahren laut Mitteilung mit einer öffentlichen Informationsveranstaltung am Montagabend, 28. Oktober, um 19.30 Uhr in der Festhalle Willisau.

Nach Abschluss des Vernehmlassungsverfahren werden die vereinigten Exekutiven die Rückmeldungen auswerten und gegebenenfalls Änderungen am Vertrag vornehmen. Voraussichtlich Ende März 2020 findet eine Urnenabstimmung statt. Bei einem Ja der Bevölkerung würde der Zusammenschluss von Gettnau und Willisau auf den 1. Januar 2021 erfolgen.