Gesundheitspolitik Grossfusion in der Alterspflege: Was die Stadt Luzern plant, wird in Wil (SG) schon erfolgreich gemacht Die Thurvita AG verbindet ambulante und stationäre Pflege unter einem Dach – und setzt dabei kreative Ideen um. Sie könnte als Vorbild dienen für die Fusion von Viva Luzern, Spitex und Vicino. Beatrice Vogel 09.08.2021, 12.00 Uhr

Ambulante und stationäre Betreuungs- und Pflegeangebote für Senioren aus einer Hand: Mit der Vision der integrierten Versorgung prüft die Stadt Luzern die Zusammenführung von Viva Luzern, Spitex Stadt Luzern und Vicino Luzern. Für Luzern wäre solch eine Fusion ein Novum, an anderen Orten in der Schweiz gibt es bereits Organisationen, die so funktionieren.

Alard du Bois-Reymond, Vorsitzender der Geschäftsleitung der Thurvita AG. Bild: PD

So gibt es in Wil (SG) seit acht Jahren die Thurvita AG. Das Unternehmen besteht aus einem Zusammenschluss von zuvor unabhängigen Organisationen – einer Spitex und fünf Pflegeheimen. Diese waren teils in staatlicher, teils in privater Hand. «Bei der Fusion mussten vier sehr unterschiedliche Betriebskulturen zusammengebracht werden», sagt Alard du Bois-Reymond, Vorsitzender der Geschäftsleitung der Thurvita AG. Aus seiner Sicht hat sich der Aufwand gelohnt, denn die Thurvita könne besser auf die Kundenbedürfnisse eingehen als weniger breit aufgestellte Anbieter:

«Das klassische Pflegeheim ist ein Auslaufmodell, heute sind selbstbestimmte Wohnformen gefragt. Dazu braucht es Mischformen von ambulanter und stationärer Pflege.»

Die Thurvita in Wil bietet sowohl ambulante wie auch stationäre Pflege. Bild: PD/Thurvita AG

Kreative Finanzierung von Angeboten

Insbesondere die Finanzierung respektive Abrechnung der Dienstleistungen gestalte sich einfacher, wie Alard du Bois-Reymond mit einem Beispiel aufzeigt: Die Thurvita betreut Alterswohnungen, die auch ohne Dienstleistungen vermietet werden. Benötigen deren Bewohner Betreuung oder Pflege, können sie zusätzliche Leistungen beziehen. «Das kann so weit gehen, dass eine Bewohnerin so viel Pflege benötigt, dass sie normalerweise in ein Heim umziehen müsste. Weil unsere Alterswohnungen zwar normale Wohnungen sind, gleichzeitig aber die Vorgaben für Pflegeheime erfüllen, kann die Frau weiterhin zu Hause wohnen.» Sprich: Die Leistungsabrechnung wechselt ab einer gewissen Pflegestufe zwar von ambulant zu stationär, die Bewohnerin spürt von der administrativen Änderung aber nichts, «sie hat sogar weiterhin dieselben Bezugspersonen», so du Bois-Reymond.

«Das Pflegeheim kommt sozusagen zu ihr nach Hause.»

Das Beispiel zeigt, wie flexibel das Unternehmen agieren kann – und dies innerhalb einer starren Gesetzgebung. «Das Gesetz kennt nur die Varianten ambulant oder stationär», erläutert du Bois-Reymond. «Der ganzheitliche Ansatz, den wir verfolgen, passt nicht in diese Schubladen.» Gerade das bietet der Thurvita aber die Möglichkeit kreativer Lösungsansätze: Weil ihre Alterswohnungen vom Kanton St.Gallen als stationäres Angebot anerkannt wurden, ist die Intensivpflege zu Hause für die Betroffenen bezahlbar geworden. Denn der gesetzliche Beitrag der Sozialversicherungen und des Staats ist für stationäre Pflege höher als für ambulante.

Gleichzeitig entspricht die Thurvita mit den Alterswohnungen dem Prinzip ambulant vor stationär, indem bis zu einer höheren Pflegestufe ambulant abgerechnet wird als normalerweise. Das ist möglich, weil das Angebot zu Hause individueller angepasst werden kann. Denn, so du Bois-Reymond:

«Wer ins Heim kommt, bezieht automatisch Leistungen, die er zu Hause nicht benötigen würde.»

Die Thurvita ist eine gemeinnützige Aktiengesellschaft und zu 100 Prozent in staatlichem Besitz – wie die Viva Luzern AG. Diese Rechtsform stösst in Luzern wegen des VBL-Skandals auf Kritik. Aus Sicht von Alard du Bois-Reymond ist die gemeinnützige AG jedoch ideal für ein Serviceunternehmen im Altersbereich: «Die Politik kann die strategische Ausrichtung beeinflussen und erhält Einsicht in alle Prozesse und Unterlagen.»

Gleichzeitig sei die Unternehmensführung in der Hand des Verwaltungsrats, wodurch operative Entscheide einfacher umsetzbar seien. So habe der Umbau einer Küche vor der Fusion fünf Jahre Vorlauf gebraucht, weil er vom Parlament bewilligt werden musste. «Nach der Fusion hat der Verwaltungsrat eine Küchenerneuerung in mehreren Häusern innert eines halben Jahres bewilligt.»

Vicino als wichtiger Partner – und gleichzeitig gefährdet

Die Thurvita AG hat rund 400 Mitarbeitende. In Luzern würde eine Fusion der drei Organisationen wohl zwischen 1500 und 2000 Mitarbeitenden umfassen. «Mehr als die Grösse spielt eine Rolle, wie engagiert das Führungsteam im Unternehmen ist», sagt du Bois-Reymond. Wer eine integrierte Versorgung anbieten wolle, müsse festgetretene Wege verlassen, innovativ sein und ständig alles hinterfragen.

Aus seiner Sicht könnte dabei die Quartierhilfe Vicino als Netzwerkpartner eine tragende Rolle spielen. «Vicino hat ein sehr attraktives Angebot, das bereits den ganzheitlichen Ansatz berücksichtigt.» Es sei wichtig, dass der Verein sein Gedankengut in das neue Unternehmen einbringe – und zwar über die Konzeptionsphase hinaus. Denn bei einer Fusion bestehe immer die Gefahr, dass die kleinen von den grossen Partnern ausgehebelt werden. Du Bois-Reymond:

«Die Stadt muss dafür sorgen, dass diese kleine Organisation viel Gewicht erhält und mitgestalten, nicht nur beraten kann.»