FUSSBALL 0:4-Desaster in Wil – Kriens wird abgehängt Nach dem ersten Saisonsieg vor einer Woche daheim gegen Stade Lausanne-Ouchy (1:0) geht’s für den SC Kriens wieder steil bergab: Die peinliche 0:4 (0:2)-Niederlage auswärts beim FC Wil ist ein äusserst schmerzvoller Rückschlag, denn die Ostschweizer hängen Kriens damit am Tabellenende regelrecht ab. Der Rückstand auf Wil beträgt nun 11 Punkte, auf den rettenden 9. Rang (Yverdon verlor 0:1 in Aarau) 9 Punkte. Turi Bucher 06.11.2021, 21.18 Uhr

Noch bevor eine halbe Stunde um war, lagen die Krienser schon mit 0:2 hinten – wie will der SCK so den Ligaerhalt schaffen? Sofian Bahloul (18.) und Josias Lukembila (26.) schossen die Wiler entscheidend in Führung. Der SCK machte es der gegnerischen Mannschaft von Trainer Alex Frei viel zu einfach. In der Abwehr zu wenig aggressiv und konsequent, im Angriff zu gemächlich, zu durchsichtig – Kriens bot einen insgesamt schwachen, uninspirierten, enttäuschenden Auftritt, verlor gegen den FCW verdient.

Interessant: Kriens hatte total sogar mehr Ballbesitz (56%). Aber was der SCK mit dem Ball machte, war schal und schläfrig, schwach und schwerfällig.

Viel zu wenig Qualität beim SCK

Dabei vermochte Kriens durchaus die eine oder andere Offensivszene zu kreieren. Aber das Wiler Heimteam musste sich im eigenen Strafraum keine allzu grossen Sorgen machen. Kriens und Torgefahr? Ja, klar, aber nur im eigenen Strafraum. In der 45. Minute reklamierten die Krienser zwar ein Penaltyfoul an Helios Sessolo, doch für den aus der Super League in die Challenge League zurückgestuften Schiedsrichter Luca Piccolo war der Körperkontakt offenbar zu wenig regelwidrig.

Der Wiler Kastrijot Ndau (graues Dress) und der Krienser Helios Sessolo standen erneut auf dem Platz. Bild: Pius Amrein (Kriens, 3. September 2021)

«Zu wenig», das sind die Krienser Stichworte: Solche Auftritte, die genügen in der Challenge League einfach nicht mehr. Da steckt einfach zu wenig Qualität in den Spielen und Spielern des SCK.

In der 2. Halbzeit konnte Wil schnell (49.) auf 3:0 (Lukembia) erhöhen. Und Kriens? Irgendwo im Nirgendwo. Harmlos und bemitleidenswert. Robin Kambers 4:0-Kopftor in der 83. Minute komplettierte die debakulöse Krienser Leistung. Weit weg sind die Zeiten, als der SCK hochkarätige Gegner wie GC, Lausanne, Thun, Vaduz, Xamax oder Winterthur ins Schwitzen brachte und diesen auch regelmässig Punkte abknöpfte.

«Es ist zu einfach für die Gegner, gegen uns Tore zu schiessen. Und im Angriff entwickeln wir zu wenig Gefahr», resümierte ein enttäuschter Kriens-Sportchef Bruno Galliker.

Der neue Trainer ist nicht zu beneiden

Das war’s dann wohl schon mit der Mission «Ligaerhalt». Goodbye Challenge League und Welcome Promotion League? Alles spricht vor der WM-Qualifikationspause und vor dem nächsten Heimspiel gegen Neuchâtel Xamax (20. November) gegen den SC Kriens. Bitte Hand hochhalten, wer noch an die Krienser Rettung glaubt. «Wir werden bis zum Schluss alles probieren, um den Ligaerhalt zu schaffen», verspricht Galliker. «Der Verein glaubt daran, und diesen Glauben wollen wir auf die Mannschaft übertragen.»

Am Montag wird Kriens den neuen Trainer, den Nachfolger von Davide Morandi (3 Punkte in 10 Spielen) und von Interimscoach Michel Renggli (3 Punkte in 3 Spielen) präsentieren. Es ist der ehemalige FCL-Aufstiegstrainer René van Eck. Der Ligaerhalt 2022, es wäre ein Wunderwerk - aber es scheint eine krasse «Mission Impossible», ja, eine «missie onmogelijk» für den Holländer Van Eck zu sein.

Wil - Kriens 4:0 (2:0)

Bergholz. – 620 Zuschauer. – SR Piccolo.

Tore: 18. Bahloul 1:0. 26. Lukembila 2:0. 49. Lukembia 3:0. 83. Kamber 4:0.

Wil: Keller; Dickenmann, Izmirlioglu, Muntwiler, Frei (77. Heule); Kamber, Fazliu; Bahloul (68. Ndau), Reichmuth (68. Brahimi); Lukembila (85. Saho); Silvio (77. Rustemoski).

Kriens: Brügger; Costa, Urtic, Goelzer, Busset (66. Balaruban); Bürgisser (85. Lang), Selasi; Mistrafovic (60. Binous), Sessolo, Djorkaeff; Avdijaj (66. Marleku).

Bemerkungen: Wil ohne Malinowski, Zumberi, Ismaili, de Mol und Daniel (alle verletzt). Kriens ohne Mulaj (krank), Aliu, Yesilçayir und Alessandrini (alle verletzt). Verwarnungen: 52. Izimirliogli (Foul), 80. Djorkaeff und Brahimi (Unsportlichkeiten).