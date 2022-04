FUSSBALL Bravo: Der 3. Krienser Sieg in dieser Saison Ein kleiner, aber richtig feiner Sieg für den SC Kriens: Die Mannschaft von Trainer René van Eck landet mit dem 2:1 gegen Stade Lausanne-Ouchy den erst dritten Saisonvollerfolg und steht nun bei 13 gewonnenen Punkten Turi Bucher Jetzt kommentieren 30.04.2022, 20.54 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Es war ein verdienter Sieg für Kriens. Vor allem in der ersten Halbzeit vermochte der SCK zu überzeugen und den Gegner teilweise sogar zu dominieren. Und das, nachdem das Heimteam schon früh in Rückstand geraten war.

In der 7. Minute konnte Robin Kamber nach einer Hereingabe von Alban Ajdini völlig freistehend zum 1:0 für Stade Lausanne-Ouchy (SLO) ablenken. Die vier (4!) mitgereisten SLO-Fans durften früh jubeln. Im Gästesektor? Nicht nötig – das Fan-Quartett leistete seinem Team einfach hinter dem «eigenen» Tor Support.

Kriens gab sich in der Folge grosse Mühe, das Resultat auszugleichen. Nach einem Corner kam Mark Marleku nicht richtig in Abschlussposition (11.), auch in der 15. Minute hatte Kriens eine gefährliche Strafraumszene.

Der Krienser Stürmer Mark Marleku (rechts) im Zweikampf mit Giovani Bamba. Bild: Daniel Gehrig (Kriens, 30. April 2022)

In der 21. Minute dann der Lohn für die bisherigen Bemühungen: Izer Aliu, der Leihspieler des FC Zürich, erwischte einen SLO-Fehlpass, lief den richtigen Weg – nämlich direkt aufs gegnerische Tor zu – und lupfte schliesslich den Ball über Lausannes Torhüter Niklas Steffen zum 1:1 ins Netz. Aliu wird den SCK Ende Saison verlassen und wohl zum FCZ zurück wechseln.

Vor dem baldigen Abschied nochmals Freudensprünge

In der 30. Minute war Kriens mit einer Torchance sehr nahe am 2:1. Es war richtig wohltuend zu sehen, wie sich dieser stark ersatzgeschwächte SCK dem Tabellensechsten aus dem Lausanner Quartier entgegenstellte. Ohne Helios Sessolo (Kreuzbandoperation), Marijan Urtic (Schambeinentzündung), Anthony Goelzer (Muskelprobleme im Oberschenkel), Liridon Mulaj (Magen-Darm-Grippe), Robin Busset (Schmerzen im Brustkorb), Elia Alessandrini (rekonvaleszent) sowie ohne die gesperrten Ashvin Balaruban und Ransford Selasi fehlte dem SCK mehr als eine halbe Stammequipe.

Ja, genauso hatte man sich den SC Kriens in dieser Saison viel mehr gewünscht: Mit viel Zug nach vorne, wann immer möglich das gegnerische Tor im Visier. So gelang der Mannschaft von Trainer René van Eck in der 39. Minute der 2:1-Führungstreffer: Nikola Sukacev legte von der rechten Strafraumseite mit einem Querpass für Lino Lang auf, und der heransprintende Lang schoss den Ball platziert ins «Kreuz». Ein herrlicher Treffer! Jubel und Freudensprünge auf dem Spielfeld und im Publikum – dies wenige Wochen vor dem offiziellen Abschied aus der Challenge League.

Krienser Jubel nach dem herrlichen 2:1-Treffer durch Lino Lang (Nr. 17). Bild: Daniel Gehrig

Nach der Pause den Sieg noch erzittert

In der 54. Minute zischte ein Krienser Freistoss von Enes Yesilçayir am Lausanner Pfosten vorbei. Dann war es allerdings vorbei mit gefährlichen Krienser Offensivaktionen.

Nach einer Stunde Spielzeit geriet der SCK erheblich unter Druck, ja unter Dauerdruck. Die Hadji, Hadzi, Thaci und Co. von SLO machten nun mächtig Dampf. Den Lausannern schien die Luft nicht auszugehen, den Kriensern aber schon. Plötzlich hiess das Cornerverhältnis nicht mehr 8:3 für Kriens, sondern 8:10. Die Zeit, sie schritt aus Krienser Sicht nur langsam voran, in der Strafraumzone der Gäste hatte der SCK sowieso nichts mehr anzubieten. Stade Lausanne-Ouchy, vielleicht auch schon ein wenig im Saisonausklang-Modus, gelang der resultatmässige Umschwung aber nicht mehr: Der 3. Saisonsieg stand nach 93 Spielminuten fest und wurde genossen, umjubelt, gefeiert. «Das tut extrem gut», sagte Kriens-Captain Izer Aliu nach dem Schlusspfiff, «wir haben verdient gewonnen, hatten etwas Glück, aber das braucht es halt auch.»

Schafft es Kriens noch, den Negativrekord zu verhindern? Meyrin hatte 2006 als Absteiger nur 14 Punkte geholt. Kriens hat jetzt 13, braucht also noch 2 Punkte. Die letzten SCK-Gegner: Schaffhausen (a), Vaduz (h), Yverdon (a) und Winterthur (h).

Kriens – Stade Lausanne-Ouchy 2:1 (2:1)

Kleinfeld. – 469 Zuschauer. – SR Gianforte.

Tore: 7. Kamber 0:1. 21. Aliu 1:1. 39. Lang (Sukacev) 2:1.

Kriens: Neuenschwander; Bürgisser, Harambasic, Ivanov (46. Isufi), Costa; Sukacev (93. Bollati), Aliu, Mistrafovic, Yesilçayir; Lang, Marleku (62. Avdijaj).

Stade Lausanne-Ouchy: Steffen; Abdallah (79. Aslaani), Hajrulahu, Pos, Thaci (72. Hadzi); Bamba (46. Qarri), Abdullah, Ajdini (80. Bayard), Kamber (46. Hadji), Okou; Labeau.

Bemerkungen: Kriens ohne Balaruban, Selasi (beide gesperrt), Busset, Urtic, Sessolo, Goelzer, Binous und Alessandrini (alle verletzt). Lausanne ohne Hefti (gesperrt), Laugeois, Routis und Tsoungui (alle verletzt). Verwarnungen: 33. Lang, 48. Okou, 53. Thaci (Fouls), 87. Bürgisser (Zeitspiel).

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen