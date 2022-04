Fussball Der FC Luzern dreht das Spiel gegen den FC St. Gallen in extremis Der FC Luzern spannt seine Fans einmal mehr auf die Folter – diesmal gelingt am Ende ein 3:2-Sieg über St. Gallen. Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 19.04.2022, 07.56 Uhr

Ibrahima Ndiaye sorgt mit seinem Kopftor in der Nachspielzeit für die Entscheidung Bild: Martin Meienberger / freshfocus (Luzern, 18. April 2022)

Siegtorschütze Ibrahima Ndiaye kniete sich nach dem Jubel über seinen Treffer in der 91. Minute zum 3:2-Endstand hinter der Grundlinie nieder. Er küsste den Rasen in der Swisspor-Arena. Lange hatte der 23-jährige Senegalese auf diesen Moment warten müssen: Am 24. Oktober 2021 beim 2:0-Heimsieg über St. Gallen hatte er ebenfalls zum Schlussresultat getroffen. Seither gelang Ndiaye kein Ligator mehr – bis er sich und den ganzen FC Luzern gestern mit seinem vierten Saisontreffer erlöste. Sein Hechtkopfball nach perfekter Vorarbeit von Filip Ugrinic war nicht nur sehenswert, sondern auch extrem wichtig für die Innerschweizer. Mario Frick betonte:

«Dass wir diesen Match noch gedreht haben, ist eminent wichtig für uns gewesen.»

Der FCL-Trainer dachte dabei an die turbulenten Schlussminuten zurück, denn nach dem 2:1-Führungstreffer der Gäste aus St. Gallen durch Betim Fazliji in der 83. Minute hätte wohl niemand mehr auf einen Sieg der Gastgeber gewettet. «Wenn du so spät hinten liegst, kommst du in unserer Lage normalerweise nicht mehr zurück. Und dann haben wir die Partie sogar gewonnen», stellte Frick immer noch erstaunt fest.

Die ersten beiden Tore durch Elfmeter

Während des grössten Teils der Begegnung liefen die Luzerner einmal mehr einem Rückstand hinterher. Pech hatten sie in der Anfangsphase: Ein Kopfball von Fazliji flog an den ausgestreckten Arm von Mohamed Dräger. Regeltechnisch war der Entscheid von Schiedsrichter Sandro Schärer nach Konsultation der Bilder des Video Assistant Referees (VAR) klar: Handspenalty für St. Gallen, Víctor Ruiz schoss die Ostschweizer in der 13. Minute 1:0 in Führung.

In der 75. Minute bekam der FCL die Chance zum Ausgleich ebenfalls dank eines Handspenaltys. Diesmal ging der Ball in einem Zweikampf mit Dejan Sorgic an die Hand von Jordi Quintillà. Wiederum schaute sich Schärer zuerst die Szene am Bildschirm neben der Seitenlinie an – und Marvin Schulz profitierte vom Punkt. Allerdings traf der Schütze erst mit dem Nachschuss, nachdem St.-Gallen-Keeper Ati Zigi den ersten Abschluss an den Pfosten gelenkt hatte. Übrigens hätten in diesem attraktiven Match beide Teams genügend Chancen gehabt, um ohne die umstrittene Handsregel je ihren ersten Treffer zu schiessen.

Pascal Schürpf gibt sein Comeback Bild: Martin Meienberger / freshfocus (Luzern, 18. April 2022)

Allerdings mangelte es auf beiden Seiten nicht nur im Abschluss, sondern auch im Spielaufbau an der Genauigkeit. Frick sprach von einem «insgesamt glücklichen Sieg, wir begannen sehr gut, aber waren über das ganze Spiel zu fehlerhaft und zu ungenau». Ein gravierendes Fehlzuspiel von Ugrinic auf den St. Galler Captain Lukas Görtler leitete die 2:1-Führung durch Fazliji ein. Aber auf FCL-Seite stand mit Sorgic ein eingewechselter Stürmer auf dem Platz, der sehr entschlossen wirkte. Tatsächlich gelang es dem Ex-Captain, sich gegen die St. Galler Matej Maglica und Fazliji durchzusetzen und den Ball an Zigi vorbei platziert in die hohe Torecke zu schiessen. Das 2:2 gelang Sorgic nur zwei Minuten nach dem 1:2. Der Ausgleich sorgte unter den FCL-Fans im mit rund 13 500 Zuschauern gut gefüllten Stadion für ein Stimmungshoch. Prompt gelang Ndiaye der Kopfballtreffer zum 3:2-Sieg. Ein Vollerfolg, den die vorletzten Luzerner benötigten, um während der restlichen sechs Spieltage den Fünf-Punkte-Rückstand auf die achtplatzierten Grasshoppers noch wettmachen zu können. Nur falls Luzern nach 36 Spielen mindestens Achter wird, kann es der Barrage gegen den Abstieg entgehen. Frick sagte über den erneut auf die Folter gespannten Anhang:

«Die FCL-Fans gehen glücklich heim – und werden gerne wieder ins Stadion zum nächsten Heimspiel kommen.»

Scharmützel mit der Polizei nach dem Spiel

Unzufrieden waren St. Galler Anhänger nach der ersten Rückrundenniederlage. Sie bestiegen im Bahnhof Luzern den Extrazug. Kurz nachdem dieser losgefahren war, wurde die Notbremse gezogen, und mehrere Personen stiegen aus. Dabei kam es zu Scharmützeln, worauf die Polizei Gummischrot und Tränengas einsetzen musste. Kurz darauf beruhigte sich die Lage, und die St. Galler stiegen erneut in den Extrazug, der weiterfuhr.

Sorgic trifft – und Schürpf ist zurück Der fünfte Saisonsieg des FC Luzern war auch ein Spiel der Comebacks. Wie im Spielbericht erwähnt, hat Ibrahima Ndiaye nach einer Durststrecke von fast einem halben Jahr endlich wieder ein Tor in der Super League erzielt. Aber auch Dejan Sorgic musste seit dem 21. November und der 1:3-Niederlage in Lugano auf einen Treffer warten: Der 32-jährige Zuger schoss mit dem 2:2-Ausgleich sein viertes Tor. Fünf torlose Monate sind für einen Mittelstürmer eine lange Zeit. Sorgic erklärte aber ruhig: «Ich hatte nie daran gezweifelt, dass ich wieder Tore schiesse.»

Im Match gegen St. Gallen machte Sorgic einen äusserst ­fokussierten Eindruck, ihm war direkt nach seiner Einwechslung anzusehen, dass er unbedingt etwas bewirken wollte.



Starke Einwechselspieler drängen sich für Cup auf

Für den mit seiner Familie in Kriens lebenden Sorgic bewiesen die zwei FCL-Tore in der Schlussphase: «Im Team stimmt es.» Die Fans skandierten seinen Namen, er reagierte: «Vielen Dank den Fans für ihre tolle Unterstützung, diese hat uns ­natürlich extrem gepusht.»

Schon bei der Einwechslung von Pascal Schürpf in der 72. Minute gerieten viele Supporter aus dem Häuschen: Nach zweieinhalb Monaten Aufbauphase für sein in dieser Saison dauerverletztes linkes Knie kam der 32-jährige Basler aufs Feld – und brachte Schwung. Schürpf, Sorgic und Ndiaye gehören sicher zu Fricks Trümpfen für den Cup-Halbfinal am Donnerstag (19.45 Uhr) in Lugano. Frick kündigte frische Kräfte an. (dw)

Telegramm

Luzern – St. Gallen 3:2 (0:1)

Swisspor-Arena. – 13 491 Zuschauer. – SR Schärer.

Tore: 13. Ruiz (Handspenalty) 0:1. 75. Schulz (Penaltynachschuss) 1:1. 83. Fazliji 1:2. 85. Sorgic (Jashari) 2:2. 91. Ndiaye (Ugrinic) 3:2.

Luzern: Müller; Dräger (78. Sidler), Schulz, Simani, Frydek; Jashari; Ugrinic, Gentner (62. Tasar), Cumic (72. Schürpf); Abubakar (62. Ndiaye), Kvasina (72. Sorgic).

St. Gallen: Zigi; Cabral, Stergiou, Maglica, Schmidt; Quintillà; Görtler, Fazliji; Ruiz (66. Besio); Von Moos (83. Lungoyi), Guillemenot (66. Schubert).

Bemerkungen: Luzern ohne Burch (gesperrt), Campo, Loretz, Ottiger und Monney (alle verletzt). St. Gallen ohne Duah, Stillhart, Toma, Münst und Witzig (alle verletzt). 1. Lattenschuss Guillemenot. 15. Tor von Kvasina wird wegen Abseits von Abubakar annulliert. – Verwarnungen: 13. Dräger (Hands), 70. Quintillà (Foul), 74. Maglica, 93. Schubert (beide Reklamieren).

