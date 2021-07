FCL-Fans kommen trotz Corona-Kontrolle ins Stadion

Fussball FCL-Fankurve kommt trotz Corona-Kontrolle in die Swisspor-Arena Einige Fangruppierungen von Schweizer Fussballklubs wollen die Spiele boykottieren, weil sie mit den Corona-Einlass-Regeln nicht zufrieden sind. In Luzern kommen die Fans - und loben den FCL. Martin Messmer 24.07.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ein Bild, das es auch am Samstag in der Swissporarena geben wird: Die FCL-Fans werden anders als andere Schweizer Fankurven ins Stadion kommen. Bild: Martin Meienberger/freshfocus (Luzern, 20.10.2019)

Kommen die Fankurven in die Schweizer Fussballstadien zu den Spielen der Super League? Das kommende Wochenende wird es zeigen - sehr wahrscheinlich ist es nicht. Denn die Fan-Organisationen kritisieren die neuen Zutrittsregeln im Zusammenhang mit dem Covid-Zertifikat. In einer gemeinsamen Mitteilung der Schweizer Fanszenen, der auch die United Supporter Luzern (USL) angehören, heisst es: Das Covid-Zertifikat, welches beim Stadioneinlass zusammen mit der ID vorgewiesen werden muss, um die Identität abzugleichen, sei ein «Identitätsabgleich, der vorbelastet ist». Denn: «Bereits in der Vergangenheit waren ID-Kontrollen immer wieder Teil repressiver Massnahmen (Deanonymisierung, Fanpass, Kombitickets etc.) aus der Politik oder von den Behörden, welche von uns stets entschieden und erfolgreich bekämpft wurden.»

In ihrer gemeinsamen Stellungnahme, die am vergangenen Montag veröffentlicht wurde, stellen die Fanszenen vier konkrete Rahmenbedingungen, die für sie Grundvoraussetzungen seien, «damit eine Rückkehr für uns überhaupt in Frage kommt»:

Klare geografische (vorgelagert) und personelle Trennung von Zertifikats- und Sicherheitskontrolle.

Schutz der Identität/Privatsphäre bei der Zertifikatskontrolle (Sichtschutz, keine Videoüberwachung)

Geöffnete Gastsektoren

Generell weiterhin niederschwelliger Zugang zu Test- und Impfmöglichkeiten sowie zum Zertifikat

Am Montag teilten die Fans in ihrer gemeinsamen Mitteilung weiter mit, es sei «noch kein Entscheid möglich, ob wir als organisierte Fankurven auf Saisonstart hin ins Stadion zurückkehren oder unsere Mannschaften von ausserhalb unterstützen werden».

GC- und FCZ-Fans kommen nicht ins Stadion

Einige Fangruppierungen von Schweizer Klubs haben aber nun entschieden: Sie kommen nicht. Die GC-Fangruppierung etwa teilte am Dienstag mit: «Als Fanszene ist es für uns nicht vereinbar ein Spiel zu besuchen, bei dem das Vorweisen der Identität zur Pflicht wird.» Auch die Fans des FCZ werden ihren Klub nicht in der Kurve, sondern vor dem Stadion anfeuern: Sie fürchten, die Pandemie diene «als Pilot- und Testphase für eine spätere reguläre Einführung personalisierter Tickets zu nutzen, wie dies im Wallis bereits geschehen ist».

Die FCL-Fans loben den Klub und kommen ins Stadion

Einen anderen Entscheid haben die United Supporters Luzern USL getroffen. Wie es scheint, sehen sie die von den Fans definierten Kriterien offenbar in der Swissporarena erfüllt. Die Luzerner Fans werden am Samstagnachmittag in die Swissporarena kommen, um in ihrer Kurve das Spiel gegen Meister YB zu verfolgen. Die USL begründen dies in einer Mitteilung so:

«Seitens unseres Vereins ist eine hohe Bereitschaft vorhanden, die schweizweit abgestimmten Kriterien der Fanszenen für eine organisierte Rückkehr ins Stadion zu respektieren und deren Einhaltung sicherzustellen.»

So würdigen es die USL, dass auf der Allmend die Covid-Zertifikat- und ID-Kontrolle räumlich klar von der eigentlichen Eingangskontrolle getrennt worden sei und zudem auch von anderem Personal durchgeführt werde. In Luzern müssen die Fans also nicht Ticket, Zertifikat und ID aufs Mal vorweisen.

FCL bietet auf der Allmend gratis Covid-Test an

Weiter heissen es die USL gut, dass keine Daten gespeichert würden und ein Sichtschutz bei der Zertifikatskontrolle auf der Allmend vorhanden sein werde. Ausserdem begrüssen die USL es, dass auch der Gästesektor offen sein wird und vor allem auch, dass der FCL ihnen vor Ort auf der Allmend die Möglichkeit bietet, sich gratis testen zu lassen.

Das Corona-Testzentrum auf der Allmend wird am Samstag von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Spätestens zwei Stunden vor dem Spiel, das um 18 Uhr beginnt, soll man dort erscheinen, will man sich testen lassen. Mitbringen: Krankenkassenkarte und ID oder amtlicher Ausweis. Der FCL bittet darum, die Covid-Certificate-App zu installieren.

Der FCL schreibt: «Wir bitten euch jetzt schon um etwas Geduld und gute Laune :)»