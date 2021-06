Torhüter Joschua Neuenschwander wechselt zum SC Kriens

Fussball Joschua Neuenschwander wechselt zum SC Kriens Der SC Kriens verpflichtet den 20-jährigen Joschua Neuenschwander als Torhüter. 14.06.2021, 21.30 Uhr

Joschua Neuenschwander wechselt von den Berner Young Boys zum SC Kriens. Das teilt der Verein am Montag mit. Der 20-jährige Torhüter gehörte in der vergangenen Saison zum Kader der 1. Mannschaft der Berner und kam im letzten Spiel der vergangenen Saison zu seinem ersten Einsatz in der Super League.