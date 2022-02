Fussball Kriens geht 0:5 unter – das schmerzvolle Warten auf das Fallen des Vorhangs Es ist die 18. Niederlage im 22. Spiel: Der SC Kriens verliert das Heimspiel gegen Aufstiegskandidat Aarau sang- und klanglos 0:5. Die Partie war mit dem Torestand von 0:3 schon zur Halbzeit entschieden. Kriens schleppt sich von Runde zu Runde, schwer angeschlagen und angezählt, eigentlich längst k.o. Turi Bucher 19.02.2022, 20.31 Uhr

Trainer René van Eck (Kriens) im Gespräch nach dem Spiel. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus

Das ist schon eindrücklich: Ein Extrazug und vier VBL-Extrabusse – und das für ein Kriens-Spiel! Mehr als 300 Fans aus Aarau begleiteten ihr Team in die Innerschweiz ans Challenge-League-Spiel in Kriens, schliesslich galt es, die Tabellenspitze zurückzuerobern. Denn Winterthur hatte am Freitagabend in Thun imposant 4:2 gewonnen. Zur Erinnerung: Rang 1 berechtigt zum direkten Aufstieg in die Super League; Rang 2 ermöglicht zwei Barragespiele gegen den Zweitletzten der Super League (aktuell FC Luzern).

Was hat das alles mit dem SC Kriens zu tun? Für den SCK ist der Abstiegsplatz längst reserviert. Die Klasse, noch eine Spielverderberrolle zu mimen, hatte die Mannschaft von Trainer René van Eck in den ersten drei Rückrundenpartien nicht auf die Bühne gebracht. Aarau-Konkurrent Winterthur hatte gegen Kriens zum Rückrundenstart 3:0 gewonnen.

Der FC Aarau zeigte in Kriens sofort, dass er das Punktemaximum, dass er die Tabellenführung zurück will. Das 20-jährige Mittelfeldtalent Randy Schneider dribbelte in der 6. Minute den Krienser Innenverteidiger Ivan Harambasic leichtfüssig aus und schoss aus 18 Metern Distanz präzise in die rechte Torecke zum 1:0 ein.

Im Dauerdruck die «Sense» ausgepackt

Der Rest der ersten halben Stunde lief für Kriens wie schon so oft in dieser Saison: Die Grünweissen hielten mit dem nun aktuellen Tabellenleader gut mit, sehr gut sogar, kamen auch zur einen oder anderen Strafraumszene. Hier aber zeigte sich wieder einmal: Kriens fehlt in dieser vierten Challenge-League-Saison seit dem Aufstieg ein Topskorer, einer, der bei einer Torchance instinktiv das Richtige tut und … den Ball ins Tor des Gegners befördert.

Der FC Aarau machte es dann vor: Donat Rrudhani erhöhte mit einem Aufsetzer vom der linken Strafraumseite aus auf 2:0 für die Gäste. Und als Harambasic im Strafraum-Dauerdruck die «Sense» auspackte und mit seinem Foul Aaraus Kevin Spadanuda penaltyreif fällte, war mit Shkelzen Gashis 3:0-Elfmetertreffer die Partie entschieden.

Aarau hatte sich den 1. Rang in der Liga wieder gekrallt; für Kriens war im 22. Spiel die 18. Niederlage vorzeitig besiegelt.

Die zweite Halbzeit: Kriens konnte nicht, Aarau wollte - nach einer langen künstlerischen Pause - in der Schlussphase nochmals. Am Schluss stand es 0:5. Kriens-Präsident Werner Baumgartner sagte enttäuscht: «Uns fehlen zwei, drei Leaderfiguren in der Mannschaft.» Baumgartner kündigte dafür die baldige Bekanntgabe des neuen SCK-Sportchefs an. Der Nachfolger von Bruno Galliker (nicht im Stadion) dürfte schon nächste Woche präsentiert werden.

Die pure Verzweiflung – rien ne va plus

Gegen dieses krass aufstiegsverdächtige Aarau darf man verlieren. Aber muss es gleich ein 0:5 sein? Wer vor dem Anpfiff oder bis zur 30. Minute auf Krienser Seite auf eine Überraschung gehofft hatte, musste einmal mehr resigniert registrieren: rien ne va plus, nichts geht mehr! Das Notbremse-Platzverweisfoul von Verteidiger Robin Busset in der 86. Minute drückte es irgendwie treffend aus: In Kriens herrscht pure Verzweiflung - ein Kriens-Spieler, das möchte man im Moment nicht sein.

Es ist nur noch ein schmerzvolles, schier unerträgliches Warten darauf, bis der Vorhang fällt, bis dieses leidvolle Schauspiel ein Ende hat. Bald wird der Krienser Absturz in die Promotion League auch kalkulatorisch belegt sein.

Kriens – Aarau 0:5 (0:3)

Kleinfeld. – 1400 Zuschauer. – SR Von Mandach.

Tore: 6. Schneider 0:1. 30. Rrudhani 0:2. 37. Gashi (Foulpenalty) 0:3. 85. Spadanuda (Foulpenalty) 0:4. 88. Bergsma 0:5.

Kriens: Brügger; Urtic (46. Bollati), Harambasic, Goelzer (64. Ivanov), Busset; Lang, Selasi (64. Bürgisser), Yesilçayir, Balaruban (79. Sukacev); Mulaj (46. Kameraj); Sessolo.

Aarau: Enzler; Giger, Cvetkovic, Bergsma, Kronig; Bunjaku (82. Conus), Njie (72. Jäckle); Rrudhani (61. Vladi), Schneider (82. Almeida), Spadanuda; Gashi (61. Balaj).

Bemerkungen: Kriens ohne Aliu, Mistrafovic (beide gesperrt), Costa und Alessandrini (beide verletzt). Aarau ohne Aratore und Thaler (beide verletzt). 33. Freistoss von Gashi an den Pfosten. 88. Freistoss von Balaj an die Latte. 86. Platzverweis Busset (Foul). Verwarnungen: 37. Harambasic, 77. Balaruban (Fouls).