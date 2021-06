FCL: Lino Lang wechselt leihweise zum SC Kriens

SC Kriens Lino Lang wird vom FCL ausgeliehen und Elis Isufi wechselt vom FC Basel ins Kleinfeld Der Klub aus der Challenge League verpflichtet den 21-jährigen Mittelfeldspieler Lino Lang leihweise bis zum Ende der kommenden Saison. Der 21-jährige Innenverteidiger Elis Isufi wechselt von Basel in die Zentralschweiz. Aktualisiert 15.06.2021, 16.44 Uhr

Das FCL-Eigengewächs Lino Lang debütierte am 26. Juli 2020 beim Auswärtsspiel gegen die Berner Young Boys in der 1. Mannschaft des FC Luzern und konnte bereits einen Spieltag später gegen den FC Zürich sein erstes Tor in der Super League verbuchen. Wie der FC Luzern in einer Medienmitteilung schreibt, kam der Offensivspieler bei zehn Spielen für den FCL in der höchsten Liga zum Einsatz.

«Lino soll beim SC Kriens die Chance erhalten, den nächsten Schritt in seiner Karriere machen zu können», lässt sich FCL-Sportchef Remo Meyer in der Mitteilung zitieren. «Wir sind davon überzeugt, dass er beim SCK die nötigen Einsatzminuten erhalten wird, um seine fussballerische Entwicklung voranzutreiben und wünschen ihm für die kommende Saison viel Erfolg.»

Elis Isufi kommt vom FC Basel nach Kriens

Im Sommer 2020 debütierte Elis Isufi in der 1. Mannschaft der Basler und absolvierte insgesamt sechs Parteien in der höchsten Liga des Landes. Nachdem er in der vergangenen Saison in der U21 des FC Basels in der Promotion League zum Einsatz kam, wechselt er nun zum SC Kriens.

«Elis hat viel Potenzial und ich bin überzeugt, dass er sich zu einem wichtigen Spieler beim SC Kriens entwickeln kann», so Sportchef Bruno Galliker. (pw)