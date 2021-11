Fussball Pyro-Wurf an FCL-Match: St.Galler Chaot muss definitiv neun Monate ins Gefängnis Im Jahr 2016 hat ein Ostschweizer in der Swisspor-Arena zwei Sprengkörper aufs Spielfeld geworfen. Nun ist klar: Der Mann wird zu einer teilbedingten Freiheitsstrafe von 30 Monaten verurteilt. Julian Spörri Jetzt kommentieren 05.11.2021, 12.00 Uhr

Aus der St.Galler Fankurve landen Pyros auf dem Spielfeld. Bild: Urs Flüeler / Keystone (Luzern, 21. Februar 2016)

Die Partie zwischen dem FC Luzern und dem FC St.Gallen ist eine Affiche, die nicht nur auf dem Platz, sondern bisweilen auch abseits des Spielgeschehens für Schlagzeilen sorgt. Zuletzt kam es am Sonntag vor zwei Wochen zu wüsten Szenen in Luzern, weil FCSG-Chaoten nach dem Spiel Busse demolierten und im Bahnhof Petarden zündeten.

Bereits weiter zurück liegt ein Pyro-Wurf in der Swisspor-Arena aus dem Jahr 2016. Ein Ostschweizer hatte damals zu Beginn der Partie zwei Behälter mit schwarzem Rauch sowie zwei Sprengkörper aufs Feld geworfen. Einer der Böller explodierte mit einem lauten Knall und verursachte bei einem Matchbesucher einen schweren Gehörschaden. Ein am Freitag veröffentlichtes Urteil des Bundesgerichts schafft nun Klarheit darüber, wie der Chaot bestraft wird. Er erhält eine Freiheitsstrafe von 30 Monaten auferlegt, wobei neun Monate sofort vollzogen werden. Die restlichen 21 Monate werden als bedingte Strafe mit einer Probezeit von zwei Jahren ausgesprochen. Der Mann muss zudem eine Busse von 600 Franken, eine bedingte Geldstrafe und Verfahrenskosten von knapp 19'000 Franken bezahlen.

Fall war schon einmal vor Bundesgericht

Der rechtskräftigen Verurteilung ging ein langer juristischer Streit voraus. Dieser begann eineinhalb Jahre nach dem Pyro-Wurf, als das Bundesstrafgericht gegen den Ostschweizer eine Freiheitsstrafe von 36 Monaten aussprach. Der Verurteilte akzeptierte die Schuldsprüche wegen mehrfacher Sachbeschädigung und Widerhandlung gegen das Sprengstoffgesetz aufgrund der Missachtung von Schutz- und Sicherheitsvorschriften. In den Hauptanklagepunkten – schwere Körperverletzung sowie mehrfache Gefährdung durch Sprengstoffe und giftige Gase in verbrecherischer Absicht – forderte er allerdings Freisprüche.

Eine Pyro-Fackel brennt in einem Eimer. Bild: Philipp Schmidli, (Luzern, 21. Februar 2016)

Seine Beschwerde wurde vom Bundesgericht im Februar 2019 teilweise gutgeheissen. Die höchste Schweizer Instanz bestätigte zwar die Schuldsprüche in den Hauptanklagepunkten, sie teilte indes die vorgebrachte Kritik an der Höhe der ausgesprochenen Freiheitsstrafe. In der Folge musste sich das Bundesstrafgericht erneut mit dem Fall beschäftigen. Es verurteilte den Ostschweizer im Juli 2019 zu einer Freiheitsstrafe von 30 Monaten. Die Berufungskammer des Gerichts legte später die Höhe des unbedingt zu vollziehenden Anteils der Strafe auf neun Monate fest.

Übeltäter blitzt mit beiden Vorwürfen ab

Gegen das Urteil reichte der Pyro-Werfer erneut eine Beschwerde vor Bundesgericht ein – diesmal ohne Erfolg. Die Richterin und die zwei Richter aus Lausanne weisen beide vorgebrachten Rügen ab. Zum einen kritisierte der Mann abermals die Höhe der Freiheitsstrafe. Das Bundesgericht stellt aber klar, dass es nicht Aufgabe der Vorinstanz war, die Strafe umfassend neu zu beurteilen.

In einem zweiten Punkt kritisierte der Beschwerdeführer die Höhe der Freiheitsstrafe, die er im Gefängnis absitzen muss. Er forderte, dass die unbedingte Strafe auf sechs Monate festzusetzen sei, was dem gesetzlichen Minimum entspricht. Das Bundesgericht weist demgegenüber darauf hin, dass das Verschulden des Mannes angesichts der schweren Körperverletzung kein leichtes sei und ein unbedingter Strafanteil von nur sechs Monaten nicht angemessen wäre. Es bestätigt mit seinem Urteil die Ausführungen der Vorinstanz und hält abschliessend fest, dass bei der Strafzumessung alle wesentlichen Kriterien berücksichtigt worden seien.



Hinweis: Urteil 6B_387/2020 vom 25. Oktober 2021

Die Chronologie des Falls: Das ist bis jetzt passiert

21. Februar 2016

Der FC Luzern trifft auf den FC St.Gallen. Kurz nach Anpfiff explodiert ein Böller auf dem Rasen der Swisspor-Arena – ein Zuschauer aus Luzern erleidet einen schweren Hörschaden.

7. März 2016

Zusammen mit der Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden nimmt die Luzerner Polizei den mutmasslichen Täter fest. Bei einer Hausdurchsuchung finden die Polizisten gut 100 Kilo Feuerwerk.

März 2017

Der mutmassliche Täter wird angeklagt – unter anderem wegen mehrfacher Gefährdung durch Sprengstoffe und giftige Gase sowie schwerer Körperverletzung. Es ist das erste Mal in der Geschichte der Bundesanwaltschaft, dass sie wegen Gewalt in Sportstadien eingreift.

9. August 2017

Das Bundesstrafgericht verurteilt den jungen Ostschweizer.

18. Oktober 2017

Es wird bekannt, dass der Petardenwerfer das Urteil nicht akzeptiert und ans Bundesgericht geht. Das Opfer zieht mit und verlangt eine höhere Genugtuung.

8. Februar 2018

Unsere Zeitung berichtet über den Streit des Pyro-Opfers mit seiner Versicherung.

28. Dezember 2018

Der mutmassliche Täter und das Opfer einigen sich in einem Vergleich über die Höhe der Genugtuung.

13. März 2019

Das Bundesgericht spricht einen Fussball-Chaoten des FC St.Gallen in einem Anklagepunkt frei und kritisieren die Vorinstanz, die sich nochmals mit dem Fall befassen muss.

2. Juli 2019

Die Swica muss Taggelder und Hörgeräte für das Opfer des Pyro-Wurfs vom Fussballmatch im Jahr 2016 zahlen. So will es das Luzerner Kantonsgericht.

27. November 2019

Luzerner Pyro-Opfer erhält doch kein Geld von der Unfallversicherung. Das Bundesgericht gibt der Swica recht.

10. März 2020

Das Bundesstrafgericht senkt den unbedingten Teil der Freiheitsstrafe für einen Fan des FC St.Gallen.