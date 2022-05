FC Stans gewinnt Unterwaldner Derby

Fussball Stanser haben den grösseren Siegeswillen und gewinnen das Unterwaldner Derby Der FC Sarnen muss sich im Unterwaldner 2.-Liga-Derby gegen den Absteiger FC Stans mit 2:3 geschlagen geben. Ruedi Vollenwyder 15.05.2022, 20.20 Uhr

Der Sarner Ante Pekas schaut zu, wie der Stanser Luca Cadlini diese Spielszene klärt. Bild: Roger Grütter (Sarnen, 14. Mai 2022)

Stanser haben den grösseren Siegeswillen Der FC Sarnen muss sich im Unterwaldner 2.-Liga-Derby gegen den Absteiger FC Stans mit 2:3 geschlagen geben. Ruedi Vollenwyder Stans-Trainer Christopher Pithan strahlte um die Wette: «Endlich haben auch wir für einmal das Glück auf unserer Seite.» Und Mittelfeldspieler Sandro Howald schmunzelte:

«Wir haben uns für dieses Unterwaldner Derby vorgenommen, die Sarner etwas zu ärgern. Denn als Absteiger hatten wir ja überhaupt nichts mehr zu verlieren.»

Und wie die Stanser ihren Derbygegner auf dem heimischen Seefeld-Rasen ärgerten. Im Besonderen der 24-jährige Bankangestellte Sandro Howald. Die Partie stand eine Minute vor dem offiziellen Spielschluss 2:2 unentschieden. Dann erhielten die Stanser vier Meter vor der Strafraumgrenze einen Freistoss zugesprochen. Der gute Techniker zirkelte den Ball für Sarnen-Goalie Nando Fanger unhaltbar herrlich über die Mauer ins Lattenkreuz. Ein sensationelles Goal. Der 3:2-Derbysieg über Sarnen wurde Tatsache.

Zu Beginn dieses Derbys sah es allerdings nicht nach einem Sieg der Nidwaldner aus. Der Match schien den für Stans gewohnten Lauf zu nehmen. Eine weitere Niederlage drohte. Schon in der 5. Minute ging das Team um Trainer Elvin Bektesevic in Führung. Ein Steilzuspiel von Ante Pekas verwertete Daniel Rohrer zur frühen Führung. Und als in diesem zahmen Derby den Obwaldnern in der 40. Minute nach dem gleichen Strickmuster wiederum durch Ante Pekas als Vorbereiter und Daniel Rohrer als Vollstrecker das 2:0 gelang, sah man den Favorit Sarnen schon als Derbysieger. Denkste! Stans reagierte. In der 43. Minute agierte die Sarner Hintermannschaft zu sorglos. David Lehmann konnte mit dem Ball seitlich aufs Tor zulaufen ohne grosse Gegenwehr diesen in die hintere Torecke zum 1:2-Anschlusstreffer versorgen. Und nur zwei Minuten später liessen sich die Sarner ein zweites Mal überlisten. Sandro Howald zirkelte einen Freistossball fast von der Cornerflagge aus in den Fünferraum. Nando Wyrsch staubte den freiliegenden Ball zum 2:2-Ausgleich ab.

Erst gegen Ende kommt Derbystimmung auf

Dieses bis anhin fade, ohne Emotionen geführte Derby wurde neu lanciert. Und Sandro Howald bestätigt: «Diese zwei Tore haben uns denn auch viel Selbstvertrauen für den Rest dieses Derbys gegeben.» Aber erst in den letzten 15 Spielminuten kam echte prickelnde Derbystimmung auf. Zuerst wehrte Sarnens Abwehrchef Lukas Koch in letzter Sekunde einen Abschluss von David Lehmann in Corner (78.), dann hielt Stans-Goalie Manuel Odermatt sein Team mit einer tollen Reflexabwehr auf einen Torschuss von Aurel Bode im Spiel (85.), ehe, wie eingangs erwähnt, Sandro Howald mit seinem Kunstschuss seinem Team den Derbysieg ermöglichte. Verständlich, dass man nach dem Schlusspfiff bei den Sarnern nur hängende Köpfe sah. Auch Lukas Kochs Gefühlswelt war angekratzt.

«Nach der frühen Führung haben wir den Faden verloren. Wir kamen überhaupt nicht ins Spiel»,

analysierte er. «Das lag aber auch an den aggressiv spielenden Stansern, deren Wille eben grösser war, als der unsrige, dieses Derby unter allen Umstanden zu gewinnen», schickt der 25-jährige Sarner Abwehrpatron lobende Worte an die Stanser und tadelnde Hinweise an sein Team. Für ihn geht dieser Stanser Derbysieg voll in Ordnung.

Wegen der 2:3-Derbyniederlage gegen den Absteiger FC Stans hat der auf die Rückrunde hin verpflichtete neue Trainer Elvin Bektesevic seine Mission, die angeschlagenen Sarner wieder auf die Erfolgsstrasse zurückzuführen, noch nicht ganz erfüllt. Musste er doch zuletzte nebst der Derbyniederlage gegen Stans noch ein unglückliches 2:3 gegen Emmen zur Kenntnis nehmen. Noch vier Partien stehen aus, dann legt der gleichwohl erfolgreiche «Feuerwehrmann» eine berufsbedingte Pause ein und macht seinem Nachfolger Platz. Auf die neue Saison hin wird der 30-jährige Cyrill Gasser als Spielertrainer die Geschicke des FC Sarnen leiten. Der ehemalige Sarner Junior spielte die letzten drei Jahre beim Erstligisten FC Schötz.