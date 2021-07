Fussball Von der Vision zur Realität – vor zehn Jahren wurde die Swisspor-Arena in Luzern eröffnet Vor zehn Jahren fand das erste Meisterschaftsspiel im neuen Luzerner Fussballstadion statt. Einer der Väter des Projekts ist der heutige FCL-Ehrenpräsident Walter Stierli. Daniel Wyrsch 24.07.2021, 05.00 Uhr

Bernhard Alpstaeg (Mitte) erhält aus den Händen von Toni Bucher (links) und Stefan Wehner von der Totalunternehmerin Halter/Eberli den Schlüssel zum Stadion. . Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 28. Juli 2011)

Wenn am Samstagabend der Cupsieger FC Luzern den Meister Young Boys aus Bern zum Saisonstart empfängt, dann sind seit dem ersten Spiel in der Swiss­por-Arena fast genau zehn Jahre vergangen. Am 31. Juli 2011 war es, als die Blau-Weissen auf den FC Thun zur Premiere im soeben fertiggestellten neuen FCL-Stadion trafen. 17'000 Zuschauer füllten die Arena bis auf den letzten Platz, Tore bekamen sie noch keine zu sehen, die Partie endete 0:0. Die ersten Treffer schossen eine Woche später im wiederum ausverkauften Haus YBs Emmanuel Mayuka und Jahmir Hyka, der zum späten 1:1-Ausgleich für die Innerschweizer traf.

Dass das aus Sicht vieler Luzernerinnen und Luzerner schönste Stadion der Schweiz möglich wurde, ist dem Engagement vieler zu verdanken. Einer von ihnen ist Walter Stierli. Der inzwischen 73-jährige FCL-Ehrenpräsident ebnete der Swisspor-Arena politisch den Weg. Rückblickend sagt er: «Als Grossstadtrat war das Stadion für mich zuerst ein Traum, dann wurde es zum Projekt und schliesslich zur Realität.»

Die Geschichte der Swisspor-Arena in Bildern:

FCL-Präsident Walter Stierli freut sich mit den Junioren über das positive Abstimmungsresultat für die Sportarena Allmend. Bild: Eveline Bachmann (Luzern, 24. Februar 2008) Stadtpräsident Urs W. Studer und FCL-Präsident Walter Stierli freuen sich über das positive Ergebnis an der Urne.

Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 30. November 2008) Baudirektor Kurt Bieder (links) und FCL-Präsident Walter Stierli freuen sich über den Abstimmungserfolg an der Urne.



Bild. Boris Bürgisser (Luzern, 30. November 2008) Nach dem Ja der Stadtluzerner zur neuen Sportarena Allmend freuen sich im Stadthaus (von links): Die Architekten Daniele Marques und Iwan Bühler sowie FCL-Präsident Walter Stierli.

Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 30. November 2008) Am 30. November 2008 sagen die Stadtluzerner Ja zur neuen Sportarena Allmend (von links): Baudirektor Kurt Bieder, Markus Graf von Head Real Estate Asset Management Switzerland und FCL-Klubchef Walter Stierli. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 30. November 2008) Medienkonferenz zur Namensgebung des neuen Stadions im Hotel Schweizerhof: FCL-Präsident Walter Stierli und Bernhard Alpstaeg, Patron der Swisspor AG, der Namensgeberin der künftigen Arena.

Bild: Manuela Jans (Luzern, 12. Dezember 2008) Präsident Walter Stierli freut sich in der Kabine mit den Spielern über den Luzerner Klassenerhalt nach dem klaren Barrage-Heimsieg über Lugano.

Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 13. Juni 2009) Letzter Match im alten Allmendstadion: FCL-Präsident Walter Stierli hatte nach einem Petardenwurf während des Barrage-Rückspiels gegen Lugano (5:0-Sieg) einschreiten müssen.

Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 13. Juni 2009) Trainingsspiel des FC Luzern gegen El Gouna aus Ägypten auf der Sportanlage Grüner Wald in Schattdorf: FCL-Präsident Walter Stierli und Andermatt-Investor Samih Sawiris.

Bild: Pius Amrein (Schattdorf, 15. Juli 2009) FCL-Spielmacher Hakan Yakin (links) gegen GC-Verteidiger Kay Voser im Ausweich-Stadion Gersag in Emmenbrücke.

Bild: Philipp Schmidli (Emmen, 26. Juli 2009) Erstes Spiel im Exil-Stadion Gersag in Emmenbrücke: Luzerns Nelson Ferreira bereitet gegen GC das 1:0 mittels eines Fallrückziehers vor.

Bild: Philipp Schmidli (Emmen, 26. Juli 2009) Spatenstich auf der Luzerner Allmend für die Swisspor-Arena: Walter Stierli (links) applaudiert Boris Rancic, er ist der jüngste FCL-Junior.



Bild: Mischa Christen (Luzern, 29. September 2009) Beziehungspflege: FCL-Präsident Walter Stierli und der ägyptische Investor Samih Sawiris beim Mittagessen.

Bild: Nadia Schärli (Luzern, 11. März 2010) Der ägyptische Investor Samih Sawiris erhält einen Geschenkkorb mit dem FCL-Dress von Erich Fust (Mitte) und Walter Stierli.



Bild: Nadia Schärli (Luzern, 11. März 2010) FCL-Botschafter Kudi Müller freut sich bereits auf das neue Stadion



Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 24. August 2010) Toni Bucher (Eberli-Generalunternehmung) mit dem Architekten Iwan Bühler.



Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 24. August 2010) Baustellenrundgang in der Swisspor-Arena mit Toni Bucher (links) von der Eberli-Generalunternehmung und FCL-Präsident Walter Stierli.

Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 24. August 2010) Der Präsident und der Star: Walter Stierli (links) im Gespräch mit FCL-Spielmacher Hakan Yakin.



Bild: Philipp Schmidli (Emmen, 29. August 2010) Auf der Baustelle der Swisspor-Arena werden die ersten Stahlträger für die Tribünen-Überdachung montiert.



Bild: Pius Amrein (Luzern, 2. Dezember 2010) Gemeinsame Pressekonferenz des FC Luzern und der Luzerner Polizei (von links): Walter Stierli, Regierungsrätin Yvonne Schärli, Polizeikommandant Beat Henseler und Mike Hauser.

Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 13. Dezember 2010) Freudensprünge der langjährigen FCL-Profis David Zibung (links) und Claudio Lustenberger während dem Neubau des Luzerner Stadions. Bild Eveline Beerkircher (Luzern, 3. Februar 2011) Grundwasser verzögert den Bau der Swisspor-Arena: Toni Bucher (links) von der Eberli-Generalunternehmung und Mitarbeiter Markus Achtelik.

Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 15. Februar 2011) Während des Stadion-Neubaus musste der FCL seine Heimspiele im Gersag in Emmenbrücke austragen: Präsident Walter Stierli übergibt Klublegende Paul Wolfisberg ein Trikot.

Bild: Roger Zbinden (Emmen, 27. Februar 2011) In der Swisspor-Arena wird der Naturrasen verlegt.



Bild: Pius Amrein (Luzern, 6. Juni 2011) Die Swisspor-Arena im Bau: Fotografiert aus dem 24. Stockwerk des benachbarten Hochhauses. Bild: Pius Amrein (Luzern, 9. Juni 2011) Im wenig später fertiggestellten Stadion präsentieren sich (von links): FCL-Präsident Walter Stierli sowie die Geldgeber Bernhard Alpstaeg und Samih Sawiris.

Bild: Nadia Schärli (Luzern, 7. Juli 2011) Erstes Training der FCL-Mannschaft in der neuen Swisspor-Arena: Tomislav Puljic wirft den Ball, vor ihm wartet Jahmir Hyka, in der Mitte verlangt Hakan Yakin das Spielgerät.



Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 22. Juli 2011) Cheftrainer Murat Yakin (rechts) und Assistent Giorgio Contini beim ersten Mannschaftstraining des FC Luzern in der neuen Arena. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 22. Juli 2011) Daniel Gygax (links), Mario Bühler (Mitte) und Michel Renggli präsentieren die neue FCL-Mannschaftskabine.



Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 22. Juli 2011) Zwei FCL-Präsidenten und ein Stadtrat (von links) beim Fussballplausch im neuen Stadion: Romano Simioni, Walter Stierli und Kurt Bieder.



Bild: Mischa Christen (27. Juli 2011) Walter Stierli, Stefan Wehner, Iwan Bühler und Toni Bucher (hintere Reihe von links) sowie Bernhard Alpstaeg und Daniele Marques (vordere Reihe von links) in der Swisspor-Loge im dritten Stock der Arena. Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 28. Juli 2011) Schlüsselübergabe mit Toni Bucher (links), Bernhard Alpstaeg (Mitte) und Stefan Wehner in der Swisspor-Arena.

Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 28. Juli 2011) Die FCL-Spieler Hakan Yakin (links) und Nelson Ferreira präsentieren das neue Heimdress des FC Luzern in der fertiggestellten Swisspor-Arena. Bild: Urs Flüeler/Keystone (Luzern, 29. Juli 2011) Pfarrer Ernst Heller segnet das Stadion, an seiner Seite FCL-Präsident Walter Stierli (Mitte) und Hauptgeldgeber Bernhard Alpstaeg (rechts). Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 31. Juli 2011) Captain Hakan Yakin und Goalie David Zibung führen den FC Luzern zum ersten Spiel im neuen Stadion auf den Rasen. Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 31. Juli 2011) Erste Choreo der Fans in der Swisspor-Arena: Im Vordergrund Luzerns Claudio Lustenberger (links) und Hakan Yakin (rechts) vor dem Spiel.

Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 31. Juli 2011) Luzern-Trainer Murat Yakin während dem ersten Spiel in der Swisspor-Arena: Der FCL und Thun trennen sich 0:0-Unentschieden. Bild Philipp Schmidli (Luzern, 31. Juli 2011) Erstes Spiel in der neuen Arena: Luzern-Angreifer Hakan Yakin (rechts) gegen Goalie David Da Costa und Verteidiger Stipe Matic (links) vom FC Thun. Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 31. Juli 2011) Startspiel im neuen Sporttempel: 17'000 Zuschauer in der ausverkauften Swisspor-Arena sehen die Luzerner Claudio Lustenberger (links) und Hakan Yakin gegen den Thuner Dario Lezcano.

Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 31. Juli 2011) Sally Sarr «Superstar» (am Boden) gegen die Thuner Dario Lezcano, Dennis Hediger und Roland Bättig (von links).

Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 31. Juli 2011) Impressionen von der Haupttribüne bei der Premiere im neuen Luzerner Stadion zwischen dem FCL und dem FC Thun.

Bild: Manuela Jans (Luzern, 31. Juli 2011) Magistraler Fussballer bei der Heimpremiere im neuen Stadion: FCL-Star Hakan Yakin (rechts) gegen Thuns Stipe Matic.

Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 31. Juli 2011) Erste Super-League-Partie in der neuen Swisspor-Arena auf der Allmend zwischen dem FC Luzern und dem FC Thun. Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 31. Juli 2011) FCL-Präsident Walter Stierli, Bernhard Alpstaeg und Pfarrer Ernst Heller (von links) freuen sich über das neue Stadion. Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 31. Juli 2011) Nach dem ersten Match in der Swisspor-Arena: Der FC Luzern angeführt von David Zibung (Mitte) bedankt sich nach Spielende bei den Fans. Gegen den unbequemen FC Thun resultiert ein 0:0-Unentschieden. Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 31. Juli 2011) Erstes Heimspiel des FCL gegen den FC Thun im neuen Stadion: Ex-Nationalcoach und Luzern-Legende Paul Wolfisberg am Buffet.

Bild: Manuela Jans (Luzern, 31. Juli 2011) Erstes Tor für den FCL im neuen Stadion: Der «Messi aus Albanien», Jahmir Hyka, erzielt den Treffer zum 1:1-Endstand gegen YB-Goalie Marco Wölfli.

Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 7. August 2011) Tag der offenen Tür: Warteschlange vor dem Stadion während der Autogrammstunde der FCL-Spieler.

Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 15. August 2011) Eröffnungsfeier der Swisspor-Arena (von links): FCL-Präsident Walter Stierli, Samih Sawiris und Bernhard Alpstaeg. Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 3. September 2011) Zwei Stadionväter der Swisspor-Arena: FCL-Klubboss Walter Stierli (links) und Swisspor-Patron Bernhard Alpstaeg.

Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 3. September 2011)

Walter Stierli: «Das war im Vorfeld eine Knochenarbeit»

Er als damaliger FCL-Präsident und seine Mitstreiter mussten allerdings einen steinigen Weg gehen, bis die moderne Infrastruktur realisiert werden konnte. Zweimal entschied das Stimmvolk an der Urne. Stierli erinnert sich: «Das war im Vorfeld eine Knochenarbeit. Wir besuchten gegen 100 Veranstaltungen in der Stadt Luzern, stellten das Projekt überall vor.» Der Einsatz lohnte sich: Mit zweimal 55 Prozent Ja-Stimmen wurden der Bebauungsplan und die Kostenbeteiligung der Stadt Luzern angenommen: «Dies spricht für die Sportbegeisterung der Luzerner Stimmbürger.»

Seit den ersten politischen Vorstössen im Grossen Stadtrat bis zum Bezug des Stadions ist die zeitliche Umsetzung rekordverdächtig: Innerhalb von acht Jahren konnte die Sportstätte Allmend realisiert werden. Zum Vergleich: In Zürich spricht man seit 30 Jahren und in Aarau seit 15 Jahren von einem neuen Stadion – bis heute vergeblich.

FCL-Präsident Walter Stierli am 13. Juni 2009 beim letzten Heimspiel des FC Luzern im alten Allmend-Stadion, dem Barrage-Spiel gegen den FC Lugano. Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 13. Juni 2009)

Stierli ist stolz, dass das Stadiongebäude, das allein einen Wert von rund 80 Millionen Franken hat, heute mit lediglich einem Franken in der Buchhaltung steht. «Es darf nicht mit einer Hypothek belastet werden, jährlich werden Rücklagen in den Erneuerungsfonds geleistet.» Einen grossen Anteil am Bau der Arena hatte auch Bernhard Alpstaeg. Der heutige Mehrheits­­­ak­tio­när der FCL Holding AG und der Stadion AG kaufte für seine Swisspor AG die Namensrechte fürs Stadion. Zehn Jahre lang hat er je 1 Million Franken bezahlt. «Das verschaffte dem FCL und der Glaubwürdigkeit des Stadions grossen Respekt», betont Walter Stierli.

Ohne Investoren hätte es der FC Luzern nicht geschafft

Ehrenpräsident Stierli ist nach wie vor überzeugt, «dass das Investorenkon­strukt immer noch das richtige Modell ist. Ohne sportinteressierte und fussballbegeisterte Investoren wäre der FCL in der Pandemiezeit wohl untergegangen. Obwohl sich die Aktionäre in den letzten Jahren nicht mehr so gut verstanden, gehört ihnen ein grosses Dankeschön.» Ohne ihre Zuwendungen hätte der Klub die anfallenden Zusatzkosten (AG-Gründungen mit total 3 Millionen Franken Aktienkapital, Ausweichstadion in Emmenbrücke für 3,5 Millionen Franken, Fertigeinrichtung des Stadions für 3,5 Millionen Franken) nicht bewältigen können. Stierli erklärt:

«Und ohne die ständige Vermittlung von Investor Josef Bieri wäre das Konstrukt wohl auseinandergebrochen, ihm gebührt ebenfalls grosser Dank.»

Das erste Meisterschaftstor des FC Luzern in der Swisspor-Arena am 7. August 2011: Jahmir Hyka erzielt es im zweiten Super-League-Heimspiel des FCL zum 1:1-Schlussstand gegen die Young Boys mit Torhüter Marco Wölfli. Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 7. August)

Der damalige FCL-Präsident, der ähnlich wie zuvor Romano Simioni viel beim Innerschweizer Fussballaushängeschild bewegte, freut sich immer noch: «Die Sportstätten Allmend Luzern, inklusive Hallenbad und Leichtathletikstadion, haben schweizweit Vorzeigestatus.» Dazu beigetragen haben viele: «Ein aktiv mitwirkender Stadtrat, ein initiativer Totalunternehmer Eberli & Halter, Führungskräfte beim FC Luzern, ein Grosssponsor und weitsichtige Stimmbürgerinnen und Stimmbürger.»

Stierli freut sich zudem, dass die Messe Luzern die Infrastruktur naturschonend belebt und aufgewertet hat. «Die Allmend bietet heute ohne offene Schiessanlagen mehr Urbanität als früher, weil für die Öffentlichkeit mehr Erholungsraum zur Verfügung steht.» Mit dem bevorstehenden Bau der Pilatus-Arena werde der Kreis, was die Sportanlagen anbelangt, geschlossen.

Pilatus-Akademie für junge Spitzensportler

Ein anderer Kreis wurde schon früher in der Nähe der Swisspor-Arena mit dem Bau der Pilatus-Akademie geschlossen. Sie ist dank der Initiative des FC Luzern zustande gekommen. Jetzt haben viele junge Sportler die Möglichkeit, Schule und Spitzensport vor Ort zu betreiben. In der Akademie gibt es die «Frei’s Talent School» mit Schulungsräumen und betreutem Wohnen. Im Parterre befindet sich das Restaurant Academia. Zudem konnte das Leichtathletik-Stadion zu einer zweiten Arena mit einer Zuschauer­kapazität von 8000 Personen ausgebaut werden.