Fussgänger verletzt sich bei einer Kollision mit einem Auto in Kriens – Polizei sucht Zeugen Am Freitagmorgen kam es zwischen einem 81-jährigen Autofahrer und einem 60-jährigen Fussgänger zu einem Unfall an der Luzernerstrasse in Kriens. 22.08.2020, 09.55 Uhr

(lil) Am Freitagmorgen war ein 81-jähriger Autofahrer um 9.15 Uhr auf der Luzernerstrasse in Kriens in Richtung Luzern unterwegs. Gleichzeitig wollte ein Fussgänger auf Höhe des Einkaufszentrums Hofmatt die Strasse überqueren. Dabei ist es, wie die Luzerner Polizei am Samstag mitteilt, zu einer Kollision zwischen dem Auto und dem Fussgänger gekommen.