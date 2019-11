Gabriela aus Luzern gewinnt «Switzerland’s next Topmodel» Sie hat's geschafft: Im Final von «Switzerland's next Topmodel» setzt sich Gabriela Acquaviva Gisler aus Luzern gegen ihre drei Konkurrentinnen und Konkurrenten durch.

Modelvertrag in der Tasche: Gabriela Acquaviva Gisler. (Bild: Facebook)

(hor) Die zweite Staffel von «Switzerland's next Topmodel» ist entschieden. Gabriela Acquaviva Gisler aus Luzern hat am Freitagabend das Finale gewonnen, wie «20 Minuten» berichtet. Die Entscheidung wurde live aus Zürich auf dem TV-Sender Pro Sieben ausgestrahlt. Die 23-Jährige erhält einen Modelvertrag. «Ich zittere richtig. Oh my God, ich bin Switzerland's next Topmodel», waren ihre ersten Worte nach dem Sieg.