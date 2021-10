Stadt Luzern: Auktion von Dejneka-Gemälde lässt aufhorchen

Stadt Luzern Wie viel würden Sie für dieses Gemälde zahlen? Ein russisches Werk zieht vor Versteigerung grosses Interesse auf sich Die Galerie Gloggner versteigert am Samstag Werke von bedeutenden Künstlern wie Picasso und Tinguely. Internationale Aufmerksamkeit erregt aber vor allem ein russischer Name: Aleksandr Dejneka. Simon Mathis Jetzt kommentieren 21.10.2021, 19.00 Uhr

Diesen Samstag kommen im Stadtluzerner Grand Hotel Europe knapp 150 internationale Kunstwerke unter den Hammer. Der Auktionskatalog der verantwortlichen Galerie Gloggner ist auch dieses Jahr mit illustren Namen gefüllt: unter ihnen Pablo Picasso, Jean Tinguely, Ferdinand Hodler und Ernst Ludwig Kirchner.

Eine schwarz-weisse Pinselarbeit aus der ehemaligen Sowjetunion könnte man dabei beinahe überblättern: Es handelt sich um das Werk «Frost» von Aleksandr Dejneka. Es zeigt vorbeischreitende Passanten, die in der bitteren Kälte Atemwolken auspusten:

Das Gemälde «Frost» von Aleksandr Dejneka wird von einer Angestellten der Galerie Gloggner aufgehängt. Ausgeführt wurde das Werk mit Deckweis (Gouache) und Tuschfeder auf schwarzem Papier. Seine Masse betragen 47 x 40 cm. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 21.10.2021)

«Zu diesem Werk sind bisher auffallend viele Anfragen eingegangen», erzählt Auktionator Paul Gloggner auf Anfrage. Die meisten von ihnen stammen aus Russland. Das ist zwar naheliegend, überrascht Gloggner aber trotzdem ein bisschen.

«Mir ist nicht ganz klar, auf welchem Kanal das Werk in russischen Kunstkreisen entdeckt wurde. Aber offenbar hat es sich schnell herumgesprochen.»

Ein Grund könnte sein, dass Gloggner die diesjährige Auktion stärker auf internationalen Online-Kanälen gestreut hat. «Das hat gefruchtet, dieses Jahr wird es wohl mehr Bieterinnen und Bieter geben, die schriftlich oder telefonisch teilnehmen.»

Der Startpreis von Dejnekas «Frost» wurde auf 7000 Franken festgelegt, der Schätzpreis liegt bei 10'000 Franken. Damit gehört das Gemälde zu den höher bewerteten Objekten, überboten etwa von Pablo Picassos «Grande tête de femme au chapeau orné» (Schätzpreis 40'000 Franken), einer Studie von Ferdinand Hodler (15'000 Franken), zwei Werken von Jean Tinguely (35'000 und 60'000 Franken) sowie zwei Gemälden des Luzerners Hans Emmenegger (12'000 und 19'000 Franken).

Mit 35'000 Franken gehört das Gemälde «Transparence (Extra Flou)» von Jean Tinguely zu den am höchsten bewerteten Werke in der diesjährigen Auktion. Dominik Wunderli (Luzern, 21. Oktober 2021)

Gut möglich, dass der Schätzpreis von «Frost» überboten wird. Wie weit der Preis in die Höhe klettert, lässt sich laut Gloggner nur schwer abschätzen.

Aleksandr Dejneka lebte von 1899 bis 1969 und gilt als einer der «begabtesten Künstler der Sowjetunion», heisst es im Katalog. Er ist ein Hauptvertreter des sozialistischen Realismus. «Für die damalige Zeit wirkt die Malerei ungewöhnlich westlich und modern», erläutert Gloggner. Das könne einer der Gründe sein, weshalb das Werk sich so grosser Beliebtheit erfreue. Die weissen Figuren hat Dejneka mit Gouache und Tuschfeder auf schwarzes Papier gemalt. Das Gemälde misst 47 mal 40 Zentimeter. Entdeckt habe Gloggner das Bild bei der Auflösung eines noblen Basler Privathauses.

Dieser Picasso mit dem Titel «Grande tete de femme au chapeau orné» wird von der Galerie Gloggner auf 40'000 Franken geschätzt. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 21.10.2021)

Auch der Luzerner Künstler Emmenegger zieht

«Blumenstilleben (Phlox / eine Vase)» von Hans Emmenegger, Schätzpreis 19'000 Franken. Bild: PD/Galerie Gloggner

Erfreulicherweise sei das Interesse breit gefächert, sagt Paul Gloggner. «Sowohl die alten Meister als auch Luzerner Künstler haben zahlreiche Anfragen ausgelöst.» Allen voran Hans Emmenegger (1866–1940), der in Reussbühl geboren wurde und viele Jahre in Emmen wohnte. Der Maler geniesst durch eine Ausstellung der Fondation de l’Hermitage in Lausanne zurzeit erhöhte Aufmerksamkeit.

Angesprochen auf weitere lokale Schmuckstücke verweist Gloggner zudem auf die Werke des Luzerner Restaurators und Malers Franz Elmiger (1882–1934), der in Ermensee geboren wurde.

Die Auktion am Samstag ist die zweite der Galerie Gloggner, die unter Coronabedingungen stattfindet – dieses Mal allerdings mit weniger eingreifenden Bestimmungen, sprich einer Zertifikatspflicht. «Vor einem Jahr war die Besucherzahl noch auf 50 begrenzt, was den Ablauf verkompliziert hat», berichtet Gloggner. «Bestimmte Bieterinnen und Bieter fühlten sich eingeschränkt, die Auktion musste gestaffelt stattfinden.»

Franz Elmiger: «Hausmatte». Um 1914. Öl auf Leinwand über Hartfasertafel. 55,5 × 73 cm. Schätzpreis: 8000 Franken. Bild: PD/Galerie Gloggner

Obwohl fast 150 Objekte angeboten werden, wird die eigentliche Versteigerung effizient vonstattengehen. Sie dauert von 10 bis 12 Uhr. «Es sind schon Leute um 13 Uhr im Hotel aufgetaucht. Sie waren überzeugt, dass die Auktion noch laufen muss. Wir waren aber bereits mit Abräumen beschäftigt», so Gloggner. Pünktlich sein lohnt sich also.

Hinweis: Kunstauktion im Grand Hotel Europe, am 23. Oktober von 10 bis 12 Uhr. Weitere Infos: www.gloggnerauktionen.ch