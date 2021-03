Schule Gamen während des Unterrichts im Kanton Luzern: Neues Spiel bringt Schülerinnen und Schülern Geschichten aus dem Zweiten Weltkrieg näher Die Pädagogische Hochschule Luzern hat ein Spiel entwickelt, das geschichtliches Wissen auf unterhaltsame Art und Weise vermitteln soll. Zurzeit testen verschiedenste Schulen das Game. Livia Fischer 03.03.2021, 19.30 Uhr

Zu Beginn des Spiels wird eine kurze Einleitung in die Geschichte eingeblendet.

Bild: Eveline Beerkircher (Sursee, 25. Februar 2021)

Das ist die Geschichte meiner Schwester Hannah. Ich erinnere mich, wie ich zu ihr aufsah. Unsere Trennung schmerzt mich noch heute.

Nach und nach werden die Sätze in feiner weisser Schrift auf dem Tablet eingeblendet. Die erzählte Geschichte spielt in den Niederlanden, zur Zeit der deutschen Besetzung während des Zweiten Weltkriegs. Ausgangspunkt ist das ehemalige Theater Hollandsche Schouwburg. Darin wurden Jüdinnen und Juden von nationalsozialistischen Soldaten gefangen gehalten, kurz bevor sie in das Durchgangslager Westerbork oder das Konzentrationslager Herzogenbusch und letztlich in Vernichtungslager verschleppt wurden. Auch die Familie von Hannah war jüdischer Abstammung. Einzig dem jungen Mädchen und ihrer Schwester gelang es, zu fliehen.

Das ganze Spiel kommt frühestens im Frühling 2022 raus

Diese Flucht stellt das Spiel «When We Disappear», das Geschichtsvermittlung und Unterhaltung verbinden will, nach. Es richtet sich zwar in erster Linie an Schulen, soll später aber auch über diverse Gamingplattformen zugänglich sein. Die Idee für das Videogame stammt vom Zürcher Studio Inlusio Interactive, als Partnerin entwickelt die Pädagogische Hochschule (PH) Luzern das Spiel mit.

Finanziert wird das Projekt von Stiftungen, dem Bundesamt für Kultur sowie der PH Luzern. Laut Projektleiter Peter Gautschi sind rund 450'000 Franken in die Produktion des Spiels geflossen – für die Fertigstellung würden noch etwa eine Million Franken benötigt. Wenn alles gutgeht und weitere Geldgeber gefunden werden, erscheint das Game im Frühling 2022 offiziell.

Der Trailer zum Spiel «When We Disappear». Youtube

Doch bis jetzt gibt es erst eins von insgesamt fünf Kapiteln. Um zu sehen, wie das Spiel bei den Schülerinnen und Schülern ankommt, wird es derzeit in verschiedensten Deutschschweizer Klassen erprobt. Im Kanton Luzern haben bisher Schulen aus Luzern, Malters, Willisau, Hochdorf und Sursee mitgemacht. Zu den Letzteren gehört unter anderem die Klasse FB3-20g am Berufsbildungszentrum Gesundheit und Soziales.

Bewachte Strassen überqueren und über Hausdächer klettern

21 Schülerinnen und Schüler sitzen im Klassenzimmer. Deren Lehrer Adrian Felber zieht sich für einmal in eine Ecke zurück; Hans Utz von der PH Luzern übernimmt. «Wir tauchen heute ins Thema Holocaust ein. Konkret geht es darum, wie Menschen probiert haben, zu fliehen», sagt Utz. Obwohl es ein schwieriges Thema sei, habe man versucht, dieses in einem Spiel darzustellen. «Voll geil», wirft ein Bub aus der hinteren Reihe ein, noch bevor den Lernenden die Tablets ausgehändigt wurden.

Schüler der Berufsschule Sursee testen ein Spiel «When We Disappear» von der PH Luzern entwickelt.

Bild: Eveline Beerkircher (Sursee, 25. Februar 2021)

Im Game wird zuerst mit einer kurzen Erklärung der Rahmen gesetzt, damit die Jugendlichen wissen, wo sich das Ganze abspielt und in welche Rolle sie gleich schlüpfen werden. Während die Schülerinnen und Schüler diese Einleitung lesen, ist es ruhig im Klassenzimmer. Das ändert sich, sobald das richtige Spiel beginnt. Denn da gilt es, mit seiner Figur in der Dunkelheit zu fliehen, ohne dabei den mit Taschenlampen ausgerüsteten Soldaten in die Arme zu rennen. Mit «Oh, oh!», «Ha, geschafft!» oder «Neeein!» kommentieren die Jugendlichen laufend das Spiel.

So funktioniert das Spiel:

Video: PD

Der Weg – Ziel ist der Amsterdamer Hauptbahnhof – ist voller Hindernisse. Mal führt er durch Gebäude, mal quer über die Strasse und sogar über Hausdächer muss geklettert werden. Je nachdem, wie gameaffin die Lernenden sind, haben sie das erste Kapitel nach zehn bis 30 Minuten durchgespielt.

Game ist beliebter als andere Formen der Wissensvermittlung

Die Stimmung ist locker. Das zeigt sich einerseits durch die Lacher zwischendurch, andererseits weil sich die Schülerinnen und Schüler immer wieder Dinge wie «huere geil» oder «richtig nice» zuflüstern. So fallen dann auch die Rückmeldungen an Hans Utz positiv aus. Die Lernenden finden es nicht problematisch, eine solch ernste Thematik in ein Spiel zu verpacken. Im Gegenteil – so könne man sich besser in die betroffenen Personen hineinversetzen.

Nach der Spielrunde verteilt Utz ein Arbeitsblatt mit Hintergrundinformationen zur Judenverfolgung in Amsterdam, anschliessend schauen die Jugendlichen Filmausschnitte, in denen sich Zeitzeuginnen und -zeugen zurückerinnern. Auf Utzs Frage, welche Form von Wissensvermittlung sie bevorzugen, antworten die Lernenden einstimmig: «Das Game!» Hauptsächlich damit begründet, dass es «viel interessanter und spannender» sei.

Gelerntes bleibt dank spielerischem Aspekt länger im Kopf

Auch Lehrer Adrian Felber ist begeistert. «Das Spiel ist eine gute Abwechslung zum sonstigen Unterricht und es ist eine perfekte Mischung zwischen Information und Unterhaltung», findet er. Darüber, dass die Lernenden das Geschehene zu wenig ernst nehmen könnten, macht er sich keine Sorgen. «Solange sie nur beim Gamen über sich selber und ihre Spielkünste lachen, ist alles gut. Beunruhigt wäre ich erst, wenn sie sich über das Thema generell lustig machen würden.» Zudem glaubt Felber, dass durch diese spielerische Aufarbeitung langfristig mehr im Gedächtnis hängenbleibt – gerade weil die Schülerinnen und Schüler so nicht nur passiv Wissen konsumieren, sondern selbst aktiv werden.

Damit unterstützt er Peter Gautschis Ausführung. Denn auch der Projektleiter der PH Luzern ist überzeugt: «Durch die Integration von spielerischen Elementen in die Wissensvermittlung wird die Motivation der Lernenden gesteigert. Wenn Games nicht nur unterhalten, sondern auch das Erklären, Verstehen und Erzählen fördern, eröffnen sie grosse Chancen für das historische Lernen – und zwar sowohl kurzfristig als auch langfristig.»

Weitere Infos zum Projekt gibt es hier.