Ganz ohne Gans geht’s in Sursee doch nicht Die Gansabhauet fand wegen Corona nicht statt. Sichtbar war der Traditionsanlass trotzdem ein bisschen. Reto Bieri 11.11.2020, 15.55 Uhr

Die Gansabhauet in Sursee fand zwar nicht statt, dafür kam eine bespielbare Gans vors Rathaus, sekundiert von Stadtpräsidentin Sabine Beck und alt Zunftmeister Peter Wyder.

Bild: Nadia Schärli (Sursee, 11. November 2020)

Jeweils am Martinstag findet in Sursee die Gansabhauet statt. Nicht so am Mittwoch. Der Traditionsanlass fiel wegen Corona aus. Eine Gans wurde im Städtchen dann doch noch gesichtet. Quicklebendig spazierte das Tier vor dem Rathaus herum. Ein etwas spezielles allerdings. Unter der begeh- und bespielbaren Figur steckte der Surseer Steinbildhauer Vitus Wey. Ihm zur Seite standen Stadtpräsidentin Sabine Beck sowie alt Zunftmeister Peter Wyder von der Fasnachtszunft Heini von Uri Sursee.

Vor dem Rathaus in Sursee wartet die Gans auf Publikum. Unter dem Kostüm steckt Bildhauer Vitus Wey. Mit von der Partie sind auch Stadtpräsidentin Sabine Beck und Alt Zunftmeister Peter Wyder.

Damit das Gefieder richtig sitzt, braucht auch eine Gans ab und zu Hilfe. Ganz ohne Traditionen vergehen die Tage jedoch nicht: Spezialitäten gibt es auch ohne Gansabhauet.

Gans war bereits bei Schlachtjahrzeit-Jubiläum im Einsatz

Stadt und Zunft organisieren die Gansabhauet jeweils gemeinsam. Präsident der Gansabhauetkommission ist Stadtarchivar Michael Blatter. Er sagt, man habe den Anlass heuer schweren Herzens absagen müssen. «Eine Gansabhautet light kam für uns nicht in Frage.» Ganz ohne Gans ging’s dann doch nicht: «Mit der Aktion heute Morgen wollen wir ein Zeichen setzen und die Gansabhauet trotzdem sichtbar machen.» Das von Vitus Wey erfundene Ganskostüm ist übrigens nicht neu: Die übergrosse Figur kam bereits 2015 beim Jubiläum der Schlachtjahrzeit zum Einsatz und neckte dort das Publikum.

Dieses fehlte am Mittwoch. Statt Hunderter Schaulustiger und den Schlägerinnen und Schlägern, die einer toten Gans mit einem Säbelhieb den Kopf abzutrennen versuchen, herrschte vor dem Rathaus Tristesse und gähnende Leere. Immerhin; für Gänse war es am Martinstag in Sursee wohl noch nie so sicher.