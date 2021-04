Gastgewerbe Ferien-Feeling in Luzern: Hotel «Beau Séjour» eröffnet Sommerrestaurant «Lido» Das Luzerner Hotel «Beau Séjour» eröffnet am 1. Mai 2021 ein Sommerrestaurant. Dieses wird für die breite Öffentlichkeit zugänglich sein. Das «Beau Séjour Lido» bietet Platz für 50 Gäste. 21.04.2021, 11.01 Uhr

(stg) Während der letzten Wochen wurde die Terrasse des Hotels «Beau Séjour» in Luzern erweitert. «Neu gibt es auf der linken Hausseite ein sommerliches Sonnendeck mit rosa Tischen und weissen Stühlen, demnächst folgt auch eine kleine Umkleidekabine», steht in einer Mitteilung geschrieben.

So sieht es auf dem neuen Sonnendeck des «Beau Séjour» aus. Bild: PD

Mit der Vergrösserung der Hotel-Terrasse wollen Hoteldirektor Manuel Berger und sein Geschäftspartner Walter «Willy» Willimann «einen Ort mit Ferien-Feeling in Luzern» schaffen. Und zwar nicht nur für ihre Hotelgäste, sondern für die breite Öffentlichkeit. «Tagsüber servieren wir im ‹Beau Séjour Lido› unkomplizierte Snacks, abends können Gäste ab 17 Uhr mit Blick auf den Vierwaldstättersee und das Zentralschweizer Alpenpanorama dinieren», erklärt Berger die Idee.

Nur bei trockenem Wetter geöffnet

Das Sommerrestaurant, welches als Terrassenangebot konzipiert wurde, soll am 1. Mai 2021 eröffnen. Während der wärmeren Monate werde es täglich ab 12 Uhr für die breite Öffentlichkeit zugänglich sein. Solange die jetzigen Massnahmen gelten, dürfen sich Nicht-Hotelgäste ausschliesslich im Aussenbereich aufhalten. Darum werde das neue Sommerrestaurant «Beau Séjour Lido» vorläufig nur bei trockenem Wetter geöffnet sein.

Das Hotel Beau Séjour führte bis zur Covid-Krise keinen Restaurationsbetrieb. Jedoch war und ist das Frühstück für Hotelgäste immer inkludiert. Bis auf kleine Snacks wie etwa Croques wurde jedoch keine Küche angeboten.

Wer sich für die Entstehungsgeschichte des «Beau Séjour Lido» interessiert, erhält auf den Social Media-Kanälen des Hotels wie auch in der DOK-Reihe «Luzern im Coronajahr» auf SRF 1 Einblicke. Die vierteilige Serie porträtiert verschiedene Luzerner Unternehmerinnen und Unternehmer. Die erste Folge wurde am 16. April 2021 ausgestrahlt, die weiteren am 23. April, 30. April und 7. Mai 2021.