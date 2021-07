HR-Leiterin von Coop gratuliert zum Lehrabschluss

GASTKOMMENTAR HR-Leiterin Isabelle Moesch gratuliert zum Lehrabschluss: «Geht mit offenen und neugierigen Augen durch die Welt» Im Editorial unserer Lehrabschlussbeilage gratuliert HR-Leiterin Isabelle Moesch allen Absolventinnen und Absolventen zum Abschluss und gibt ihnen persönliche Worte mit auf den Weg. Von Isabelle Moesch*, Leiterin HR Coop,Verkaufsregion Nordwestschweiz- Zentralschweiz-Zürich 22.07.2021, 19.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Unter Strom: Die eben am BBZW Emmen mit ihren Fähigkeitszeugnissen ausgestatteten Elektroniker EFZ und Elektronikerin EFZ. Bild: Eveline Beerkircher (Emmen, 5.Juli 2021)

Liebe Lehrabgängerinnen, liebe Lehrabgänger

Geschafft! Ich gratuliere Euch, liebe Lernenden aus der Zentralschweiz, zu Euren erfolgreichen Lehrabschlussprüfungen. Ihr habt einen wichtigen Meilenstein in Eurer Karriere erreicht und eine aussichtsreiche Grundlage für Eure berufliche Zukunft geschaffen. Herzliche Gratulation!

Isabelle Moesch*, Leiterin HR Coop,

Verkaufsregion Nordwestschweiz- Zentralschweiz-Zürich. Bild: pd

Endlich weg mit den Büchern

Vor vielen Jahren stand ich am gleichen Punkt wie Ihr heute und ich erinnere mich, als ob es gestern gewesen wäre. Endlich weg mit Stift und Block, weg mit den Arbeitsheften, Büchern und Ordnern. Ich habe mich riesig gefreut auf die neu gewonnene Freizeit. Und eins war damals klar für mich: so schnell werde ich keine Schulbank mehr drücken und kein Lehrmittel mehr zu Hand nehmen!

Wenn ich heute zurückschaue auf meine Schul- und Lehrzeit, wird mir bewusst, wie stark sich die Welt der Bildung und des Lernumfeldes in den letzten Jahrzehnten entwickelt hat. Was früher noch Bücher und Arbeitshefte waren, sind heute Laptop und Internet sowie digitale Lernplattformen. Ich kenne noch die Schreibmaschine und das Faxgerät. Ihr auch? Mein erstes Handy hatte noch eine Antenne zum Ausziehen.

Welt entwickelt sich rasant

Dies alles ist heute nicht mehr vorstellbar, und einige von Euch werden sich wohl Fragen: Wovon schreibt sie denn da ...? Und ja, auch ich benutze heute ein Smartphone und die Schreibmaschine ist einem Tablet gewichen. An diesem Beispiel, und das ist nur eines von ganz vielen, sieht man exemplarisch, wie rasant sich unsere Welt und unser Umfeld und somit auch unser Arbeitsplatz laufend weiterentwickelt.

Freude am täglichen Lernen

Mir haben meine Neugier am Unbekannten, mein Interesse am Fortschritt und die Freude am täglichen Lernen in all den Jahren geholfen, mit diesen Entwicklungen im Kleinen und auch im Grösseren Schritt zu halten. Und heute geniesse ich es, zwischendurch wieder die Schulbank zu drücken und mein Wissen zu erweitern.

Euch, lieben Lernenden aus der Zentralschweiz, wünsche ich, dass Ihr ebenfalls Freude am Lernen und an der Weiterentwicklung haben könnt. Ich wünsche mir, dass Ihr mit offenen und neugierigen Augen durch die Welt geht und viele lehrreiche Erfahrungen machen könnt. So werdet Ihr nach dem ersten Kapitel Eurer Erfolgsgeschichte noch viele weitere schreiben können.

Ich wünsche Euch dabei alles Gute und viel Erfolg!

*Isabelle Moesch (42) ist seit September 2019 Leiterin HR der Coop-Verkaufsregion Nordwestschweiz-Zentralschweiz-Zürich. Nach ihrer kaufmännischen Grundausbildung EFZ hat sie als Per­sonalberaterin gearbeitet und ist anschliessend vor rund 10 Jahren der Coop-Gruppe beigetreten.