Vegetarische Mensa der Uni Luzern: Die Gastro-Kritik

Gastro-Kritik Unilu Zum Start setzt die Vegi-Mensa der Uni Luzern auf Burger, Kebab und Tatar Landesweit wird darüber diskutiert, dass die Mensa der Uni Luzern neu vegan-vegetarisch ist. Am Montag nun startete die neue Studierenden-Kantine ihren Betrieb. Wir gingen am Mittag testessen. Martin Messmer 30.08.2021, 18.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das hier ist eines der beiden Menus, das an der Uni Luzern beim Start der neuen Mensa mit vegan-vegetarischer Ausrichtung angeboten wurde: «Red Thai Curry mit Planted, Broccoli und Auberginen, dazu fairtrade Jasminreis mit geröstetem Sesam.» Bild: Pius Amrein (Luzern, 30. August 2021)

Die Meldung kam mitten im Sommerloch und sorgte landesweit für Schlagzeilen: Am 9. Juli kommunizierte die Universität Luzern, dass die Genossenschaft ZFV-Unternehmungen den Zuschlag für den Betrieb der Mensa im Uni/PH-Gebäude erhalten hat und dort vorab auf vegane und vegetarische Menus statt Schnipo, Bratwurst und Bolognese setzt. Damit ist die Luzerner Uni in einer Pionierrolle: «Erste Uni-Mensa wird komplett fleischlos», titelte etwa der «Tagesanzeiger» am vergangenen Freitag ganz oben auf seiner Frontseite, auch das SRF berichtete von der Unilu als «erste fleischlose Hochschule der Schweiz». Fleischlobbyisten reklamierten, Politiker fordern in Vorstössen das Fleisch zurück.

VegVeg und Soul

Und nun also geht es los. Semesterstart ist zwar erst am 20. September, aber am Montag, 30. August, startet die Uni-Mensa mit einem sogenannten «Soft-Opening» mit noch reduziertem Angebot. Dieses allerdings dünkt einen bereits sehr reichhaltig: Es gibt zwei Menus, das «Menu VegVeg» und das «Menu Soul». VegVeg ist am Montag ein «green Mountain Burger aus dem Bünderland im Randenbun mit Rainbow Slaw & Chips», Soul ein «Red Thai Curry mit Planted, Broccoli und Auberginen, dazu fairtrade Jasminreis mit geröstetem Sesam».

Weiter im Angebot ist ein buntes, riesiges Salatbuffet, und in einer Kühlwand gibt es verschiedene Bowls und sonstige Vegi-Naschereien. Wenn das erst das «Soft-Opening» mit noch reduziertem Angebot war, was kommt denn da noch alles beim Hard-Opening? Die Antwort liefert der Menuplan auf der Website der Mensa: Später kommen noch ein «Menu Bowl» hinzu sowie Speisen, die unter dem Brand «Market» angeboten werden. Der Menuplan übrigens listet jeweils alle Gerichte der kommenden Woche auf.

Alles sehr fresh und instagrammable

So fancy, wie die Mahlzeiten heissen, so instagrammable sehen sie auch aus: Bunt, schön präsentiert, in schlichtem, modernen Geschirr angerichtet. Überhaupt wirkt die ganze Uni-Mensa fresh, wie Studierende wohl sagen würden, auch die Mitarbeitenden sind alle überaus höflich und hilfsbereit; eine Angestellte fragte nach dem Essen sogar nach, wie es geschmeckt hat, sehr bemerkenswert für eine Betriebskantine. Zu den insgesamt total positiven Vibes in dieser Mensa trägt auch bei, dass zur Eröffnung ein Getränk offeriert wird.

Das Thai-Curry hätte rassiger sein dürfen

Das Thai-Curry am Montag.

Bild: Pius Amrein (Luzern, 30. August 2021)

Nun, denn, kommen wir zum Kern eines jeden Mensa-Besuches, zum Essen. Beginnen wir mit den Vorspeisen: Salat im Schüsselchen oder Suppe – am Montag gab’s Tomatensuppe – waren solider Schweizer Kantinendurchschnitt, absolut okay. Das Thai-Curry hätte gerne etwas rassiger sein können, aber Thai-Currys in für alle perfekter Schärfe anzubieten, ist für eine Kantine, die ja den kleinsten gemeinsamen Geschmacksnenner treffen muss, wahrscheinlich gar nicht möglich. Überdies hätte man die Gelegenheit gehabt, das Curry bei der Gewürz-Station selber beliebig zu pimpen. Das «Planted» im Curry übrigens ist eine Masse aus Erbsenprotein, die aussieht wie Pouletfleisch und sehr zart in der Konsistenz ist.

Vieles sieht wie Fleisch aus

Auch der grüne Berg-Burger ist optisch kopiertes Fleisch, ebenfalls «plant based». Da fragt man sich einmal mehr: Warum sehen Vegi-Speisen oft aus wie Fleisch? Hier an der Uni scheint dies sogar Programm zu sein: Am Dienstag gibt’s Gemüse-Tatar, am Mittwoch Planted Pulled BBQ oder am Freitag Planted Kebab.

Bestnoten für Burger

Der «green Mountain Burger aus dem Bünderland im Randenbun mit Rainbow Slaw & Chips» schmeckte hervorragend.

Bild: Pius Amrein (Luzern, 30. August 2021)

Die ganze Plant-based-Frage kann man sicher aus anders beurteilen, genauso wie auch folgendes Urteil subjektiv ist: Der green Mountain Burger im Randenbun am Montag schmeckte schlicht hervorragend, auch seine Konsistenz als Gesamtes überzeugte völlig, optisch wurden die Mensa-Speisen bereits weiter oben gelobt.

Vegan-vegetarische Mensa, in der Fleisch gegessen wird

In diesem Foodtruck vor der Mensa wird Fleisch und Fisch serviert.





Bild: Pius Amrein (Luzern, 30. August 2021)

An der Universität Luzern kommen indes nicht nur Planted Burger & Co. auf die Teller, sondern es wurde auch echtes Fleisch verkauft, am Montag konkret Pulled Pork Burger. Grund: «In Ergänzung zur Verpflegung in der Mensa gibt es ein zusätzliches Angebot mit Fleisch oder Fisch – aktuell in einem Foodtruck vor dem Uni/PH-Gebäude», schreibt die Unilu auf ihrer Website. De facto ist die Uni Luzern derzeit also gar nicht rein vegan-vegetarisch. Vielmehr werden die Fleischgerichte einfach nicht in der Mensa, sondern draussen vor der Mensa angeboten. Die zum Teil heftige Kritik aus Polit- und Branchenkreisen erscheint damit obsolet. Umgekehrt wirkt das Vegi-Vegan-Konzept der Uni Luzern nicht ganz konsequent. Zum Essen komme ich dennoch gerne wieder.

Fakten zur Uni-Mensa Anzahl Sitzplätze: 560 Innen- & 130 Aussenplätze

Kaffeepreis: 2 Franken (Studierende) / 2.50 Franken (Mitarbeitende)

Menupreis ab 8 Franken (Studierende), 10 Franken (Mitarbeitende) und 12 Franken (Externe)

Anzahl Hauptmahlzeiten pro Tag: 650

Angebot: 3 Menulinien und Buffet, Getränke in die Sitzungszimmer

Catering und Events

Catering und Events Zugang: öffentlich