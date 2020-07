Mit diesen Ideen möchten Luzerner Hotels die Krise meistern Das Coronavirus fordert seinen Tribut und motiviert Gastronomen zum Umdenken. Bereits einen Strukturwandel vollzogen hat das Boutique Hotel Cascada am Luzerner Bundesplatz. Sandra Monika Ziegler 17.07.2020, 16.05 Uhr

Früher Konferenzraum – heute Hotelzimmer. Bild: PD

Die Aufstockung von 66 auf 74 Zimmern und damit die Umwandlung von Konferenzräumen in Hotelzimmer reifte schon länger. Denn die Vermietung der Konferenzräume lief von Dienstag bis Donnerstag gut, Freitag und Montag halb so gut und am Wochenende gar nicht, so Roland Barmet, Gastgeber im «Cascada», Boutique Hotel. «Das ergab im Durchschnitt eine Auslastung von 40 Prozent, verglichen mit der Auslastung der Hotelzimmer – sie liegt bei 81 Prozent – war das wenig lukrativ», erklärt Barmet.

Zudem ergab eine interne Studie, dass der Betrieb mit mehr Hotelzimmern effizienter und der Aufwand überblickbar ist. Denn die Konferenzzimmer mussten je nach Wunsch bestuhlt werden. Nebst der Technik musste auch das «Food & Beverage»-Angebot bereitgestellt werden. Barmet: «Nicht immer kam die Anzahl der Angemeldeten, dann musste neu bestuhlt und das Angebot wieder geändert werden. Das hat alles mehr Manpower als bei einem Zimmer benötigt.»

Es sei immer aufwendiger, kürzer gebucht worden und kurzfristig abgesagt worden. Ihre Stärke sei nicht das Konferenzbusiness. Diese liege im Hotel- und Restaurantbetrieb, so Barmet. Mit dem Umbau wurde Anfang Januar begonnen und investiert seien über eine Million Franken worden.

Neue Zimmer mit flexibler Nutzung

Nun zählt das «Cascada» acht Zimmer mehr. Die Zimmer haben eine Verbindungstüre, können so mit zwei oder auch vier Zimmern verbunden werden. «Bei vier Zimmern kann auch ein eigener Salon gestaltet werden. Diese flexible Nutzung schätzen nicht nur Familien, sondern auch Gäste aus dem arabischen Raum», sagt Roland Barmet.

Das «Cascada» hat 65 Mitarbeitende, davon 15 in Ausbildung. Die Coronakrise hätte auch in diesem Haus zu Entlassungen geführt, wie Barmet sagt. Es mache keinen Sinn bei der für dieses und nächstes Jahr prognostizierten Auslastung, sie geht von etwa 40 Prozent aus, den Staff wie bei 81 Prozent zu behalten.

Mehr Take-away und einen ersten Stock

Ebenfalls umgenutzt wird ein Teil des ehemaligen Frühstückssaals im Hotel Monopol an der Pilatusstrasse 1. Diesen Raum hat das eingemietete Restaurant Negishi Sushi Bar jetzt neu belegt. «Wir müssen die Konzepte und das Angebot stetig den neuen Ess- und Lebensgewohnheiten anpassen, so auch in Luzern mit dem neuen Stock und Balkon», sagt Daniel Wiesner, Co-Geschäftsführer des Familienunternehmens.

In die Erweiterung und die Umgestaltung des Parterres wurden über 600'000 Franken investiert, so Daniel Wiesner. Er fügt an: «Wir haben unten den Take-away-Bereich ausgebaut, das entspricht einem Bedürfnis und wird immer mehr gefragt.» Und im oberen Stock wurde eine zusätzliche Küche eingebaut. Auch wurden mehr Köche und Servicepersonal eingestellt.

Die Coronakrise spürt auch dieses Familienunternehmen. Besonders am Mittag habe der Homeoffice-Betrieb auf den Umsatz gedrückt. Zugelegt hätten aber die Umsätze am Abend: «Von Donnerstag bis Samstag gehen die Leute wieder vermehrt auswärts essen.» Zu Entlassungen sei es bisher nicht gekommen. Jedoch, so Daniel Wiesner: «Betriebe, die bereits vor der Coronakrise nicht liefen, die werden geschlossen. Das rechnet sich nicht mehr, da haben wir draufgelegt.»

Mit 720 Mitarbeitenden aus über 65 Ländern betreibt das Familienunternehmen Wiesner 32 Betriebe. Sie sind verteilt auf die Städte und die Agglomerationen Zürich, Bern, Basel, Zug, Luzern und Winterthur. Daniel Wiesner freut sich über die nun neu eröffnete Erweiterung:



«Dank dem neuen Stockwerk und dem Balkon haben wir rund 110 zusätzliche Sitzplätze zur Verfügung. Gerade jetzt, wo Distanz wichtig ist, hilft uns das neue Platzangebot, die Gäste optimal zu platzieren.»

Freie Sicht auf die Pilatusstrasse: Das Restaurant Negishi hat sein Angebot erweitert. Bild: PD

Erst für 2021 langsame Erholung

Conrad Meier ist Präsident Luzern Hotels und Zentralschweiz. Er erwartet erst ab 2021 eine langsame Erholung in der Hotellerie: «Von grossen Internationalen Tour Operators haben wir die Bestätigung erhalten, dass bis Ende November 2020 weder amerikanische noch chinesische Reisegruppen einreisen werden.» Das treffe die Stadt besonders, da der Anteil an internationalen Gästen rund 77 Prozent betrage, so Meier. Besser sehe es für die Hotellerie in den Land- und Bergregionen der Destination Luzern-Vierwaldstättersee aus, da sei der Anteil an internationalen Gästen mit rund 40 Prozent tiefer.

Obwohl «neue» Schweizer Gäste anreisen würden, könnten diese die fehlenden Fernmärkte bis Ende Jahr nicht ausgleichen. «Für 2020 erwarten wir für die Stadt ein Minus von 60 bis70 Prozent des Vorjahres, für die Region ein Minus von 25 bis 35 Prozent», prognostiziert der Verbandspräsident.