Luzern: «Château Gütsch» bekommt neuen Besitzer

Gastronomie «Château Gütsch» bekommt neuen Besitzer – und soll renoviert werden Das Luzerner Hotel-Restaurant «Château Gütsch» wechselt den Besitzer: Kirill Androsov hat das Haus gekauft und will es zu einem gehobenen Boutique-Hotel und zu einem Treffpunkt für Luzernerinnen und Luzerner machen. 11.06.2021, 14.43 Uhr

Das Château Gütsch hat einen neuen Besitzer. Bild: Boris Bürgisser

«Luzern ist eine wunderbare Stadt und das ‹Château Gütsch› ein ausserordentliches Bijou, das ich wieder zum Leben erwecken und zum alten Glanz zurückführen möchte» erklärt der neue Gütsch-Besitzer Kirill Androsov in einer Medienmitteilung. Androsov, 48, ist russischer Staatsbürger und wohnt mit seiner Familie in Singapur. Geht es nach ihm, soll das Château Gütsch eine attraktive Ergänzung in Luzerns Hotelangebot und mit seiner Lage ein Treffpunkt auch für die Einheimischen werden.