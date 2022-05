Gastronomie So tickt der neue Gastgeber im Grand Hotel National Luzern Bereits während der Ausbildung an der Hotelfachschule wusste Gabriel Stucki: «Da will ich mal hin.» Nun hat er sein Ziel erreicht. Sein bisheriger Werdegang führte ihn zu grossen Namen. Sandra Monika Ziegler Jetzt kommentieren 03.05.2022, 05.00 Uhr

Seit einem Monat ist Gabriel Stucki (30) der neue Gastgeber und General Manager im Grand Hotel National Luzern. Zum Gespräch trafen wir uns in der Bar des Fünfsternehauses. Das «National» hinterliess bei Gabriel Stucki bereits 2013, während er an der Hotelfachschule Luzern lernte, einen bleibenden Eindruck. Er habe damals schon erzählt, dass er dort mal hinwolle. Das wurde neun Jahre später Realität. Seit dem 1. April hat er die Führung von Daniela Schelski übernommen.

Gabriel Stucki in der Bar des Hotels National in Luzern. Bild: Pius Amrein

(21. April 2022)

Die Übergabe durch seine Vorgängerin Daniela Schelski sei sehr professionell und angenehm gewesen, dafür sei er ihr sehr dankbar. Und auch dafür, dass sie weiterhin im «National» arbeitet – sie ist wieder Personalchefin, wie bereits vor ihrem Direktionsposten. Bevor Stucki zurück nach Luzern an den Vierwaldstättersee kam, führte er das kürzlich neu gestaltete «The Hey Hotel» in Interlaken. «Das war eine spannende Aufgabe. Ich wollte auf meinem Berufsweg unbedingt auch mal eine Neueröffnung erleben», erzählt Gabriel Stucki. Er sei extrem zufrieden gewesen in Interlaken, doch da kam ihm das Inserat vom Grand Hotel National Luzern unter die Augen und da war er sich sicher: «Wenn ich dort eine Chance habe, dann gehe ich.» Er gehörte zu rund 60 Bewerberinnen und Bewerbern.

Nicht nur durch seine Lehrzeit in Luzern kannte er das Haus, auch aus Erzählungen und Besuchen mit seiner Mutter. Bereits sein Urgrossvater lieferte Kaffee und Delikatessen ins «National». Also eine Familiengeschichte? «Im weitesten Sinn könnte man das so sagen. Der Kreis hat sich geschlossen», so Stucki.

Von Anton Mosimann gelernt

Sein Gastroweg führte ihn in diverse Häuser und Länder, zu mehrfach ausgezeichneten Köchen. So auch zu Anton Mosimann, der in England kochte. Mit einer Blindbewerbung schaffte Stucki den Sprung über den Kanal. Der renommierte Koch Anton Mosimann, der von der Queen den Ritterorden verliehen bekam, lehrte ihn, auch alles zu verwenden. «Frische Produkte in absoluter Qualität sind die Basis, verwendet wird davon alles, Food-Waste gab es nicht. Nicht mal ein ‹Öpfelbütschgi› kam ins Grünzeug. Daraus wurden die Kerne entfernt und aus dem Rest ein köstliches Mousse verarbeitet», erzählt Gabriel Stucki.

Ein weiteres Beispiel von kreativer nachhaltiger Kochkunst lieferte sein Freund Jeffrey van Zijl, er ist Küchenchef an Stuckis ehemaligem Arbeitsort in Interlaken. Er zeigte ihm, wie aus Zwiebelschalen schmackhafte Chips hergestellt werden. Im Jahr 2018 wurde Jeffrey van Zijl mit 28 Jahren zum jüngsten 2-Sterne-Michelin-Chef von Europa gekürt. Das Kochen ist für Gabriel Stucki heute ein leidenschaftliches Hobby, das er gerne mit seiner Lebenspartnerin Amanda teilt. Im «National» ist er Gastgeber und zuständig für das gesamte Haus. Das Hotel umfasst 41 Zimmer, die Sparte Immobilien 22 Residenzen.

Vom modernen Retrostil zum Traditionshaus

Während er seine letzte Station in Interlaken punkto Ausbau mit dem Attribut «moderner Retrostil» umschrieben hat, nennt er das Hotel National «traditionsreich mit angenehmer Eleganz» und fügt an: «Die Räumlichkeiten lassen einen runterkommen, das Interieur verspricht Ferienstimmung.» Zur Auswahl stehen nebst Hotelzimmern fünf Lokale, die eine kulinarische Reise von Italien über Wien bis nach China erlauben. Und, bleibt das unter Gabriel Stucki so oder sind Änderungen in Sicht? «Prinzipiell fahren wir gut mit unserem Konzept, können unsere Gäste mit der Vielfalt überraschen. Einen kreativen Schub sehe ich beim Restaurant National neben der Bar. Doch das sind erst Gedanken.»

Gabriel Stucki (30) im Restaurant National in Luzern. Bild: Pius Amrein

(21. April 2022)

Hotel- und Restaurantbesuche sollten immer ein Erlebnis bieten, abwechslungsreich und authentisch sein, sagt Gabriel Stucki. Das sei ein Grundsatz und dieser habe ihn besonders während der Pandemie überzeugt. Hier im «National» gelte das nicht nur kulinarisch, sondern auch mit der Umgebung. Gabriel Stucki blickt aus der National-Bar zum See und sagt: «Ein solcher Ausblick kann nicht kreiert werden, das ist pure Natur.»

Das grösste Kapital ist das Personal

Doch alles nütze nichts, wenn das Team nicht funktioniere: «Das Klima unter den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern muss stimmen, das ist das grösste Kapital. Und das stimmt hier. Zudem habe ich mit meiner Vorgängerin Daniela Schelski, die jetzt wieder als Personalmanagerin aktiv ist, eine super Besetzung mit dem richtigen Gespür.» Im Grand Hotel National Luzern sind rund 80 Mitarbeitende für das Gästewohl im Einsatz.

Die Bar ist eine der fünf Lokalitäten im Grand Hotel National Luzern. Bild: Pius Amrein

(21. April 2022)

