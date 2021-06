Bam Bou Luzern nach über einem Jahr immer noch ohne neuen Pächter

Stadt Luzern «Bam Bou» sucht Pächterpaar mit Ambitionen für «Gault-Millau»-Punkte – bislang erfolglos Im Luzerner Gourmettempel an der Sempacherstrasse bleiben die Teller leer. Seit dem Auszug von Corinna und Ralf Thomas wird die Nachfolge gesucht und darüber geschwiegen. Sandra Monika Ziegler 09.06.2021, 19.11 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Es ist unübersehbar: Im Fenster des ehemaligen Gourmettempels Bam Bou hängt ein Plakat:

Bild: jwe

Gesucht wird ein Pächterpaar, das die Lokalität mieten möchte und gleich auch ein Küchenkonzept vorlegt, das den «Gault-Millau» beeindruckt und dem Haus 14, 15 oder gar mehr Punkte beschert. Denn seit über einem Jahr wird an der Sempacherstrasse 14 in der Luzerner Neustadt nicht mehr gekocht. Das klimatisierte Restaurant verfügt laut Aushang über 60 Innen- und 30 Aussenplätze.

Der Eingang zum «The Hotel». Bild: jwe

Zuvor führte das Pächterpaar Corinna (46) und Ralf (48) Thomas das Restaurant. Unter dem Namen «Bam Bou chez Thomas». Chefkoch Ralf Thomas hat sich – wie zuvor im Kreuz in Dallenwil – auch in Luzern 15 «Gault-Millau»-Punkte erkocht. Das Pächterpaar zog nach drei Jahren auf zu neuen Ufern. Seit Juni 2020 verwöhnen sie am St.Karliquai im Restaurant Reussbad, («Reussbad chez Thomas»), ihre Gäste. Als Tipp des Tages wurde das Restaurant kurz nach seinem Neustart bereits im Gastroführer gelistet.

Inspiration bei der Eröffnung des KKL

Doch zurück an die Sempacherstrasse 14. Hier ist die besagte Lokalität, die zur Miete ausgeschrieben ist, im Erdgeschoss von «The Hotel». Dieses gehört zum Imperium von Urs Karli, zusammen mit den beiden Hotels Astoria und Renaissance. «The Hotel» wurde vom renommierten Pariser Architekten Jean Nouvel konzipiert. Dazu sei es durch einen Besuch im KKL gekommen, wie Urs Karli in einem Interview im Schweizer Kommunikationsmagazin «Persönlich» erklärt:

«Die Idee zündete innerhalb von Sekunden, als ich bei der Eröffnung zum ersten Mal das KKL auch von innen sah. Ich war erschlagen von dieser für Luzern unglaublichen Architektur. Wenn Jean Nouvel dieses Haus (The Hotel) bauen würde, könnte eine ideale Ergänzung zum KKL entstehen.»

Einweihungsfeier des KKL mit Stararchitekt Jean Nouvel. Peter Appius (Luzern 24. März 2000)

Er habe sich das einen Monat lang überlegt und dann dem Stararchitekten telefoniert, erzählt Urs Karli weiter. Der Plan ging auf und «The Hotel» und die 30 Zimmer wurden vom Pariser Architekten konzipiert. Das Eckhaus gilt seither als «A Jean Novel designed Masterpiece» und wurde weltweit bekannt. Im Jahr 2019 belegte das Haus den 18. Platz beim Ranking der besten Schweizer Stadthotels. Und auch das Restaurant wurde mit Lob und Punkten versehen. Da erstaunt es wenig, dass nach dem Abgang des Wirtepaars Thomas wieder mit «Gault-Millau»-Punkten gepunktet werden will. Denn bis anhin war das Restaurant für seine kreative Küche bekannt.

Das von Jean Nouvel gestaltete «The Hotel» in der Luzerner Neustadt. Bild: jwe

«The Hotel» will aufs Festival wieder öffnen

Gerne hätten wir gewusst, wie die monatelange Suche nach der Nachfolge von Pächterpaar Thomas bisher verlief. Und natürlich auch, ob es für kreative Köchinnen und Köche ausserhalb des Punkterankings auch Möglichkeiten gibt. Und was, wenn bis zum Start des Lucerne Festival noch kein Wirtepaar an der Sempacherstrasse am Start steht? Denn ab Mitte August, so die knappe Auskunft aus dem «Astoria», soll «The Hotel» wieder Gäste empfangen. Zu weiteren Antworten war das Unternehmen trotz mehrmaliger Anrufe und E-Mails nicht bereit.