Gastronomie Höchster Luzerner Wirt: «Ich sehe einen Lichtstreifen am Horizont» Ruedi Stöckli, Präsident von Gastro Luzern, muss sein Landgasthaus Strauss in Meierskappel nun bis Ende Februar geschlossen halten. Dennoch gebe es für die Gastrobranche nach den Entscheiden des Bundesrats vom Montag auch Positives. Lukas Nussbaumer 13.01.2021, 17.15 Uhr

Ruedi Stöckli, Verbandspräsident von Gastro Luzern, in der Küche seines Landgasthauses Strauss in Meierskappel.

Bild: Boris Bürgisser (11. Dezember 2020)

Die Restaurants bleiben nach dem Entscheid des Bundesrats vom Montag bis Ende Februar zu. Der Lockdown dauert für Wirte also mindestens zehn Wochen, denn die Gastrobetriebe mussten schon am 23. Dezember schliessen. Dennoch gibt es für Ruedi Stöckli, Präsident von Gastro Luzern und Inhaber des Landgasthauses Strauss in Meierskappel, auch gute Neuigkeiten aus Bundesbern. Viele Wirte könnten nun «wieder ruhiger schlafen».