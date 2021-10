Cordon bleu: 10 Restaurant-Hits im Kanton Luzern

Gastronomie Lust auf Cordon bleu? Das sind unsere zehn Restaurant-Tipps für den Kanton Luzern Das Cordon bleu. Eine Art inoffizielles Schweizer Nationalgericht. Aber wohin, wenn der Gluscht lockt? Journalistinnen und Journalisten unserer Zeitungen gingen Testessen – lassen Sie sich inspirieren. Redaktion Luzerner Zeitung Jetzt kommentieren 29.10.2021, 11.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Gibt es ein Fleischgericht, das in der Schweiz begehrter und berühmter ist als Cordon bleu? Vielleicht noch die Cervelat, aber nur vielleicht. Für Cordon bleu gibt es sogar einen Führer, «Olis Cordon-bleu-Guide». Gründer Oli hat eine klare Meinung, was ein gutes Cordon bleu ausmacht: «Der Käse ist das Herz eines jeden Cordon bleus. Würzig muss er sein.» Am liebsten möge er klassische Cordon bleus, mit Greyerzer, Appenzeller oder Bergkäse.

Nun wissen wir also, wie das perfekte Bleu sein soll. Aber wo essen? Journalistinnen und Journalisten der «Luzerner Zeitung» besuchten insgesamt zehn Restaurants ihrer Wahl im Kanton Luzern. Einzige Bedingung war, dass Gaststätten in allen Regionen des Kantons vertreten sein sollten. Wichtig: Natürlich gibt es im Kanton Luzern auch gute Cordon-bleu-Beizen, die hier fehlen, und natürlich ist unsere Auswahl subjektiv. Aber sie ist auch nicht im Sinne eines Ratings zu lesen, sondern schlicht als Cordon-bleu-Inspiration. Zu einem späteren Zeitpunkt ergänzen wir diese Liste eventuell, in der Kommentarspalte unten können Sie uns gerne Vorschläge machen, in welchen weiteren Restaurants wir testessen sollen. En Guete! (mme)

Auch optisch ansprechend: Das Cordon bleu im «Tribschen». Bilder: Beatrice Vogel

Eine echte Quartierbeiz – und zwar «mit Herz», wie es auf der Website heisst – ist das Restaurant Tribschen in Luzern. Es ist in Genossenschaftsbesitz und wird seit über 20 Jahren vom sympathischen Wirtepaar Uschi und Roni Roth geführt. Hier trifft sich eine grosse Stammkundschaft zum ausgedehnten Feierabendbier, so mancher Jass wurde hier schon geklopft. Reservieren muss man in der Regel nur für die «Metzgete» und andere Anlässe. Alles ist unkompliziert und einfach zum Wohlfühlen. Spezialität des Hauses – wen wundert's an dieser Stelle – ist das Cordon bleu, und zwar gleich in verschiedenen Varianten. Neben dem klassischen Schweins-Cordon-bleu gibt es eins mit Gorgonzola, den «Pfeffertraum» und saisonal auch eins mit Bärlauch, jeweils serviert mit Pommes frites und Gemüse.

Nicht zu viel und nicht zu wenig Käsefluss.

Das absolute Highlight ist aber das weit über die Quartiergrenzen hinaus bekannte Knoblauch-Chili-Cordon-bleu; ein Muss für alle, die zum ersten Mal im «Tribschen» essen. Und keine Angst vor «Knobli»-Ausdünstung oder roten Köpfen: Obwohl man Knoblauch und Chili gut schmeckt, ist das Cordon bleu mild und geschmacklich gut abgestimmt – inklusive knuspriger Panade und fliessendem Käse. Für 27.50 Franken ein gutes Cordon bleu, das man immer wieder gern isst. Abzug gibt es höchstens für die Beilagen, die einfach nicht mithalten können. Hier gilt klar das Motto: «Schweizer Fleisch – alles andere ist Beilage.» (bev)

Panade: knusprig und goldig

Füllung: rassig, dürfte etwas schärfer sein

Fleisch: saftig, aus der Schweiz

Geschmack: einfach fein

Preis/Leistung: fast unschlagbar

Gesamteindruck: Bodenständiges Essen in gemütlicher Atmosphäre – was will man mehr?

Restaurant Tribschen

Kellerstrasse 25a

6005 Luzern

041 360 16 48



Die Beilagen sind das Tüpfli auf dem Cordon bleu. Bild: Zéline Odermatt

Herbstlicher geht's nicht. Auf diesem Teller im Restaurant Unterlachenhof im Tribschenquartier liegt alles, was das wilde Herz begehrt. Kurz zu den Beilagen, bevor es um die Hauptattraktion geht. Diesen Röselikohl würde jedes Kind essen. Zusammen mit den Spätzli, dem Rotkraut, den Marroni und der gefüllten Birne werden die Geschmacksknospen gefordert – im positiven Sinne. Einziger Nachteil: Die Portion war dann doch etwas zu gut gemeint. Die Trauben mussten leider zurückgelassen werden.

Geschmolzener Käse par excellence. Bild: Zéline Odermatt

Das Cordon bleu mit Hirschfilet, Speck, Käse und Steinpilzen überzeugt. Die Panade ist knusprig, der Käse verlaufen. Der Speck und die Steinpilze machen das Cordon bleu zu einem Sonderfall. Das Hirschfilet ist zart und die farbliche Präsentation auf dem Teller stimmig. Deshalb gibt es im Gesamteindruck fast die volle Punktzahl. Abzug gab es für die Herkunft des Fleisches: Es kommt aus Österreich / Neuseeland. Bis Ende November gibt es das Menü noch im Angebot, mit 44 Franken ist es eher auf der teureren Seite. Alternativ kann auch das Kalbs-Cordon-bleu bestellt werden, das von Kennern des Restaurants hoch gelobt wird. (zfo)

Panade: knusprig gut

Füllung: mal was anderes

Fleisch: zu international, aber fein

Geschmack: das gewisse Etwas

Preis/Leistung: Stadtpreise

Gesamteindruck: Restaurant zurecht ausgebucht

Wirtshaus zum Unterlachenhof

Tribschenstrasse 20

6005 Luzern

041 360 13 58

Das Cordon bleu in Schwarzenberg sieht anders aus als gewohnt. Bild: Philipp Wolf

Eines vorweg: Dieses Cordon bleu sorgte in der Redaktion für kontroverse Diskussionen. Kräuterbutter auf einem Cordon bleu?! Ein Redaktor, der namentlich nicht genannt werden will, fasst sich entsetzt an den Kopf. Der Schreibende sieht das anders, denn er kam schliesslich in den Genuss dieses riesigen Spezial-Cordon-bleus «Fluehchräie» im «Weissen Kreuz» in Schwarzenberg.

Hier die Ansicht des angeschnittenen Bleus, der Käse quillt schön raus. Philipp Wolf

Die Kräuterbutter sticht zwar optisch heraus, geschmacklich aber fügt sie sich ohne zu dominieren zu den restlichen Zutaten. Die Butter ist würzig, ohne penetrant zu sein. Der eine Spur zu milde Käse tritt da ein wenig in den Hintergrund. Das, obwohl er zu Genüge aus dem Cordon bleu quillt. Die Panade ist trotz des Kräuterbutterüberzugs angenehm knusprig. Das Schweizer Schweinsschnitzel und der Schinken sind saftig. Das Gesamtpaket überzeugt. Auch die Pommes frites sind gut, doch ist es schwer, ihnen ob des gewaltigen Cordon bleus Beachtung zu schenken. Das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt mit 39.50 Franken ebenfalls. Ein Warnhinweis noch: Im Cordon bleu steckt ein Zahnstocher, lassen sie sich den Genuss von diesem nicht verderben. (pw)

Panade: knusprig trotz Kräuterbutter-Bedeckung

Füllung: Reichlich Käse, wenn auch etwas zu mild

Fleisch: Wunderbar saftig und geschmackvoll

Geschmack: Kräuterbutter-Combo passt

Preis/Leistung: geht in Ordnung

Gesamteindruck: Tolle Bedienung, schönes Restaurant, super Essen.

Weisses Kreuz

Dorfstrasse 3

6103 Schwarzenberg

041 497 12 46

Die Panade ist knusprig und schön dünn, Schinken und Schweinefleisch saftig, der Käse zart schmelzend. Bilder: Alexander von Däniken

Ein Restaurant etwas ab vom Schuss und auf dem Gelände einer Autogarage macht alles richtig, wenn die Gäste in Scharen kommen. Ohne Reservation geht nichts. Manche Tische im gemütlich-rustikalen Restaurant Hüttli in Meierskappel werden abends gleich zwei Mal besetzt. Das Geheimnis? Es fängt beim Service an, der super aufmerksam und freundlich ist. Und natürlich liegt es auch an den Cordon bleus, welche die Familien Rohrer und Felder frisch auf Bestellung zubereiten – pro Abend locker über 70 Mal! Die Gäste können aus drei Grössen und verschiedenen Zutaten wählen (unter anderem Speck, Gorgonzola, Rohschinken und Cantadou).

Knoblauch und Piri-Piri sind nicht zu dominant.

Beim Schreibenden fiel die Wahl auf ein 300-Gramm-Cordon-bleu mit Fleisch vom Schweizer Schwein, Schinken, Käse, Knoblauch und Piri-Piri (30 Franken). Seine Begleitung entschied sich für ein 200-grämmiges, klassisches Stück (25 Franken). Auf beiden Tellern war die Panade schön dünn und knusprig, der etwas zu milde Käse quoll schön heraus. Die Pommes frites als Beilage waren gut, die Rösti hervorragend. Für Gäste mit grossem Hunger gibt es auch Cordon bleus zu 600 Gramm – und/oder mit Kräuterbutter obendrauf. Bleibt etwas übrig, fragt das Servicepersonal, ob die Reste für den Heimweg eingepackt werden sollen. So wird aus dem ersten Besuch bald ein zweiter. (avd)

Panade: knusprig und goldig

Füllung: reichlich und fein

Fleisch: zart und saftig

Geschmack: hmmm

Preis/Leistung: viel Leistung zum kleinen Preis

Gesamteindruck: Die Empfehlung

Restaurant Is Hüttli

Hellmühlestrasse 1

6344 Meierskappel 041 790 07 85



Martins Chrüz-Chrüter-Cordon-bleu lässt bestimmt niemanden hungrig zurück. Bild: Niels Jost

Wenn der Koch einem Menu seinen eigenen Namen verleiht, dann muss wahrlich etwas dahinter stecken. So ist es auch mit «Martins Chrüz-Chrüter-Cordon-bleu». Martin, das ist der Wirt im Hotel Kreuz in Romoos. Und sein Chrüz-Chrüter-Cordon-bleu, das ist eine Wucht. Nur schon die Grösse ist beeindruckend. Das Cordon bleu sättigt wohl auch den hungrigsten Handwerker. Und sonst gibt’s im «Kreuz» ja noch das Riesen Cordon bleu mit 700 Gramm …

Etwa zwölf selbst gesammelte Kräuter stecken im Chrüter-Cordon-bleu. Bild: Niels Jost

Dann der eigentliche Höhepunkt: die Füllung. Schneidet man das Cordon bleu auf, fliesst die Käse-Kräuter-Mischung gleichmässig und langsam heraus, aber nur so viel, dass noch genügend im Innern bleibt. Gut ein Dutzend selbst gesammelte (!) Kräuter stecken drin, etwa wilder Thymian und Schnittlauch, Majoran, Schafgarbe oder Erdbeerblätter. Sie bilden eine tolle Kombination mit dem Pfefferkäse, wobei dieser die Kräuter fast schon zu fest überdeckt. Absolute Spitze ist das Fleisch: saftig, zart, würzig – top!

Bei all der Schwärmerei für das Cordon bleu geht fast die Beilage vergessen, obwohl das ihr nicht gerecht würde. Denn sowohl die Pommes frites (knusprig), als auch das Gemüse (süsse Rüebli, feinste Spargeln, saftiger Spinat und eine freche Mischung aus Lauch und Tomätli könnten durchaus als Hauptgang durchgehen. Da sind die 35 Franken durchaus gerechtfertigt. Fazit: Martins Chrüz-Chrüter-Cordon-bleu hält, was es verspricht. (jon)

Panade: solid

Füllung: würzig, räss

Fleisch: saftig, zart

Geschmack: gewaltig

Preis/Leistung: fair

Gesamteindruck: Martin hält, was er verspricht

Hotel Kreuz Romoos

Dorf

6113 Romoos

041 480 13 51

Mit dem Titel «De Renner» wird das gute Stück im «Waldibrüggli» bei Emmen angekündigt. Darunter steht: «Gebratenes Riesen Cordon bleu mit Schweinefleisch, gross 37.80 Franken, klein 30.80 Franken.» Ich bestelle die grössere Variante und da ist das Ding:

Das Cordon bleu vom Restaurant Waldibrüggli in Emmen. Bild: Janick Wetterwald

Der erste Eindruck stimmt: Das Cordon bleu ist tatsächlich riesig und verdeckt die Pommes unter sich. Dazu gibt's keinen Schnickschnack in Form von Gemüse – aus meiner Sicht sowieso überflüssig. Es geht los, der erste Schnitt: Die Panade sieht nicht nur super knusprig aus, sie fühlt sich auch so an und sie schmeckt auch so. Ich nenne sie Cornflakes-Mantel, obwohl keine Cornflakes dran sind.

Die Hülle überzeugt mehr als der Inhalt. Bild: Janick Wetterwald

Der Käse, der eigentliche Höhepunkt jedes Cordon bleus, er läuft schnell heraus – ein gutes Zeichen, es ist genug Käse drin. Geschmacklich überzeugt er aber nicht, hat zu wenig Würze. Das Fleisch drumherum, es schmeckt gut, da gibt's kaum was auszusetzen. So lässt sich sagen: Das Cordon bleu vom «Waldibrüggli» wird von innen nach aussen immer besser. Die Pommes schmecken übrigens ganz okay, sind aber kein Ausreisser nach oben. Der Preis von fast 38 Franken ist an der oberen Grenze, trotz der Grösse und dem guten Gesamteindruck. (jwe)

Panade: knuspert himmlisch

Füllung: zu wenig würzig

Fleisch: gut, aber nicht sehr gut

Geschmack: durchschnittlich

Preis/Leistung: spielt in der teureren Liga

Gesamteindruck: knusprig, gross, ganz ok

Gasthaus Waldibrüggli

Waldibrüggli

6032 Emmen

041 260 33 98

Das Cordon bleu im Neustädtli - die Wahl der Beilage fiel auf Pommes. Bilder: Christoph Beeler

«Ist das nicht ein Schnitzel?», höre ich Sie schon fragen. Und ja, das Cordon bleu im Neustädtli in Luzern mag auf den ersten Blick nicht das klassische Aussehen des Gerichts haben, auf die inneren Werte kommt es aber an. Denn trotz der Flachheit ist hier alles drin, was drin sein muss: ein leicht rezenter Käse, saftiger Schinken, leckeres Schweinefleisch und eine Panade, die zwar schön knusprig ist, aber auch nicht sofort zerbröckelt und abfällt wie billiger Verputz.

Die obligate Käse-Ansicht auch hier. Sieht doch top aus.

Dazu bekommt man, was man will: Nudeln, Pommes, Gemüse, alles steht zur Auswahl. Das Cordon bleu im Neustädtli ist selbst eine Beilage zu einem launigen Abend. Es ist nicht das edelste Cordon bleu Luzerns, was sich auch im günstigen Preis (24 Franken) widerspiegelt. Aber es ist definitiv ein guter Begleiter für einen schönen Abend unter Freunden. Ein ehrliches Cordon bleu, ohne Spielereien, das hält, was es verspricht - und darum eines der Besten.

Auch die Atmosphäre stimmt: das Neustädtli ist eine Quartierbeiz, wie sie im Buche steht. Originell, familiär und immer gut ausgebucht – reservieren ist Pflicht. (fg)

Panade: Knusprig und leicht

Füllung: Spielt alles so gut zusammen wie Italien an der letzten Euro

Fleisch: Saftig und nicht zu schwer

Geschmack: Genau, was man von einem Cordon bleu will

Preis/Leistung: Würde auch mehr dafür zahlen

Gesamteindruck: Heimelig

Restaurant Neustadt

Neustadtstrasse 21

6003 Luzern

041 210 23 71

Neben 27 Zentimetern Fleischeslust wäre Gemüse des Guten zu viel. Bilder: Roger Rüegger

Eine schwierige Aufgabe habe ich mir da aufgebürdet. Das Cordon bleu im «Chrützer» ist legendär. Manche meinen gar, es suche seinesgleichen. Das war während über vier Jahrzehnten so. Und jetzt? Am 1. Juli 2021 löste Sternekoch Walter Gloor die langjährige Wirtin Maria Vogel im Restaurant Kreuzberg ab und steckte damit die Erwartungen an den Klassiker sehr hoch.

Was soll ich sagen, Dienstagabend, gemütliche Beiz, ein Tisch mit vier Freunden, da kann man sich was gönnen und ungeniert das 550-grämmige Schweins-Cordon bleu «Maria» für 29.50 Franken mit Pommes Frites für 4 Franken bestellen. Gemüse sieht zwar immer gut aus im Teller, wäre in diesem Fall aber des Guten zu viel gewesen. Die zwei Frauen in der Runde haben das kleine Cordon bleu (370 Gramm, 27.50 Franken) mit Gemüse und Salat (9.50 Franken) bestellt. Das grosse Fleischstück misst übrigens 27 Zentimeter und passt, diagonal angerichtet, prima in den Teller.

Gespannt auf den grossen Moment, schneide ich mittendurch und lasse dem cremigen Käse freien Lauf. Der fliesst sofort Richtung Kartoffelstäbchen. Der Käsefluss hält nach kurzer Dauer inne und so bleibt ein hübscher Klecks liegen, welcher die Mayonnaise fast ersetzt. Die einheimische Frau am Tisch bringt es exakt auf den Punkt: «Weisch wie geil!»

Der Käse fliesst sofort Richtung Kartoffelstäbchen.

Man mag es glauben oder nicht. Das lange Stück wurde restlos verzehrt. Das Fleisch vom Fachbetrieb im Dorf, zart und schmackhaft «wie nome öbbis», der Käse, wie erwähnt umwerfend und nach Marias Geheimrezept, das natürlich auch Walti nicht preisgibt.

Die Panade ist just auf dem Punkt, wie sie nach meinem Gusto sein muss. Dies, weil jedes Cordon bleu unmittelbar vor der Zubereitung frisch paniert wird, notabene bei einem Ausstoss von rund 400 Stück pro Woche. Bemerkenswert ist, dass man sich auch nach 550 Gramm Cordon bleu plus Kartoffeln immer noch im Bereich des Wohlbefindens aufhält. Das sucht, meine ich, seinesgleichen. (rgr)

Panade: Nicht zu knusprig

Füllung: Schmilzt dahin

Fleisch: Regionale Delikatesse

Geschmack: Saugut

Preis/Leistung: Bezahle ich gerne

Gesamteindruck: Sucht seinesgleichen

Restaurant Kreuzberg

Kreuzberg 1

6252 Dagmersellen

062 756 48 98

«Riesig »ist hier nicht nur ein Marketingbegriff: Das 700-Gramm-Cordon bleu im Luzerner «Doorzögli». Bilder: Jérôme Martinu

Es ist ein perfektes Synonym für Cordon bleu: Das Café La Suisse in der Luzerner Altstadt. Wobei... nein, das stimmt so nicht ganz. Denn die 60-Quadratmeter-Beiz kennt man eigentlich nur unter diesem Namen: «Doorzögli». Wer hier durch die Vordertür tritt (die Hintertür bleibt zu, sonst gibt's Durchzug!), der trifft auf dieses charakteristische Gemisch aus frisch gezapftem Bier, altbewährtem Holzinterieur, Stumpenrauch, Bratfett und dem einen oder anderen Kafi Schnaps. Ein Beizenduftgemisch, das besonders in Städten bedauerlicherweise vom Aussterben bedroht ist. Ja, dass «Doorzögli», in den Annalen erstmals 1849 erwähnt, ist eine «Chnelle» wie zu Urgrossvaters Zeiten. Urig, gemütlich, regelrecht museal. Die klappernde Registrierkasse ist inzwischen allerdings durch die digitale Nachkommenschaft ersetzt worden.

Der Blick in die «Eingeweide» des Riesen-Cordon-Bleu zeigt: Bien cuit!

Item. Wir sind hier ja für den Fleisch-Doppeldecker eingekehrt und nicht für eine Geschichtslektion. Die Wahl fällt umgehend auf das Riesen-Cordon bleu mit Pommes für 36 Franken. Grünzeug gibt es keins dazu. Aber das ist auch völlig unnötig bei diesem Menü. Das Normale «Gordon Blöö», immer noch mächtig genug, kostet 29.50.

Achtung: «Riesig», das ist hier unzweifelhaft nicht nur eine hohle Marketing-Affiche. Allein der Anblick dieser 700-Gramm-Pracht! Sie liegt in einem regelrechten Kräuter-Bratfett-Pool. Der ist dieses Mal ein Tick zu üppig-flüssig, was der panierten Unterseite nicht nur gut tut. Der guten Stimmung am Tisch und im Lokal überhaupt tut das aber keinen Abbruch. Ob's an der unkomplizierten und freundlichen Bedienung liegt? Oder an der Käsefüllung, die nicht zu harmlos, aber auch nicht zu räss ist? Gemundet hat es jedenfalls bestens.

Und der Transparenz halber zum Schluss noch dies: Schweren Herzens musste eine Ecke des legendären Doorzögli-Gordon-Blöö im Teller übrig gelassen werden. Das Fleisch war mächtiger als ich. (jem)

Panade: Zurückhaltend, die Bratfarbe macht gluschtig.

Füllung: Cremig und charaktervoll.

Fleisch: Bien cuit!

Geschmack: Passt für Anfänger und Fortgeschrittene.

Preis/Leistung: Superfair.

Gesamteindruck: Definitiv für Wiederholungstäter.

Café La Suisse

Gerbergasse 11

6004 Luzern

041 410 33 32

Das Cordon bleu am Knochen wird geschnitten geliefert. Bild: René Meier

In dieser «richtigen Männerbeiz» (Bier, Fernsehen, Holztisch, düstere Stimmung) bestelle ich das «Leider Geil Cordon bleu». Der Name ist Programm: Nach der richtigen Zubereitung – die dauert gut und gerne 30 Minuten – wird mir ein geschätzt 500 Gramm schweres Fleischstück geliefert. Der harmonische und würzige Walliser-Raclette-Käse ist bereits verlaufen.

Der Käse tropft wie in einer Höhlengrotte von der Decke Bild: René Meier

Das Schweins-Cordon bleu wird am Knochen serviert, was mein Geschmackserlebnis nicht trübt. Empfindlichen könnte das allerdings etwas fettig aufstossen. Die selbstgemachte Hauskrümmel-Mischung überzeugt, ebenso der üppig aufgetragene Kochschinken. Auch nach fünf Minuten tropft der Käse noch vom Fleisch direkt auf den Teller, herrlich!

Serviert wird das Cordon bleu mit einer gedämpften Tomate und Popcorn, dazu gibt es «Wällefrites» mit einer herrlichen Würze. Mit 33.50 Franken stimmt auch der Preis. En Guete! (rem)

Panade: knusprig, gut durch

Füllung: optimal prächtig

Fleisch: zart, rund um den Knochen wirds fettig

Geschmack: ausgezeichnet

Preis/Leistung: guter Preis für viel Fleisch

Gesamteindruck: leider geil

Restaurant Barrage

Sappeurstrasse 4

6210 Sursee

041 920 20 30

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen