Gastronomie Aus einer Bar an der Luzerner Baselstrasse wird eine urchige Quartierstube Loungemöblierung – das war gestern. Jetzt markieren Holztische und Stühle das Interieur der «Brooklyn Bar». Ein Revival für den Stammtisch.

Vor bald drei Jahren sollte es der New Yorker Flair richten, mit Bier aus Brooklyn und Lounge-Stimmung. Aus dem legendären «Domino» wurde die «Brooklyn Bar». Das war zumindest die Idee von Wirt Martin Krasniqi, als er das Lokal an der Baselstrasse 30 übernahm. Doch es kam anders. Der Lockdown änderte die Pläne, Martin zog sich zurück und verpachtete das Restaurant. «Leider wurde das Lokal nicht in unserem Sinne geführt, deshalb wagen wir nun einen Neustart, mit neuem Team», erklärt Martin.

Karin links mit Amira vor der «Brooklyn Bar» an der Baselstrasse. Bilder: Eveline Beerkircher (Luzern, 11. April 2022)

Die Loungemöblierung wurde entfernt, es folgten Holztische und Stühle –und ein grosser ovaler Stammtisch an dem zehn Personen locker Platz haben. Aus der «Brooklyn Bar» wird das «Absacker Stübli» und damit eine Quartierbeiz, so lauten die Pläne. Der Name ist denn auch die nächste Änderung, die in Angriff genommen wird. Geführt wird das Stübli von Karin Hilty. Beizenbesucherinnen und -besuchern ist sie bestens bekannt aus dem «Doorzögli» in der Luzerner Altstadt.

Dort serviert sie noch bis Mitte Mai, dann waren es gut 19 Jahre. Wie kam es zum Wechsel und – die Frage aller Fragen – wird das Cordon bleu auch an der Baselstrasse serviert? Karin lacht und sagt: «Nein, nein, wir setzen auf diverse Kleinigkeiten wie ‹Chäschüechli›, ‹Wienerli› oder ‹Waldfäscht› – also Cervelat mit Brot – und auf die ‹z'Nüni»-Pause›.» Denn in der Zeit von 9 bis 10 Uhr wird ein Kafi und «Füschtu» für 6.80 Franken serviert oder ein «Chäschüeli» für drei Franken. Die moderate Preisgestaltung setzt sich bei den Getränken fort: Ein Kaffee geht für 4.20 Franken über die Theke, der Deziliter Wein kostet zwischen 4.50 und 6.80 Franken, das Bier im Offenausschank oder Flasche gibt es ab 3.80 bis 5.60 Franken.

Sieben Tage die Woche offen

Am Start an der Baselstrasse sind neben Karin und Martin auch Amira und Daniel. Die vier verbindet nicht nur die Arbeit, sondern auch Freundschaft. In der Ausrichtung sind sie sich einig, ob es aber ein «Füstu» oder «Füschtu» gibt, ist mit Blick auf die Orthografie noch nicht klar. Da schlichtet Daniel: «Hauptsache die Füllung stimmt.» Das Lokal ist jeweils ab 9 Uhr bis Mitternacht offen – ausser am Samstag und Sonntag, da wird morgens erst um 10 Uhr geöffnet.

Platz hat es in der Raucherbeiz für 30 Nasen und das Lokal ist rollstuhlgängig. Für die 40-jährige Amira ist die Luzerner Gastroszene eine Neuentdeckung, die ihr offensichtlich Spass macht. Sie übernimmt an der Baselstrasse den Tagesdienst und wird am Morgen von Daniel unterstützt. Der Pensionierte bereitet den eben bereits erwähnten «Füschtu» zu, Knusperbrot gefüllt mit Salami oder Schinken, und füllt auch die Getränkeschubladen auf. Er biete Hand dort, wo es nötig ist, eben der Bursche für alles.

Von links: Amira, Daniel, Karin und Martin: Das Quartett setzt aufs Quartier.

Für das Quartett ist es wichtig, regional zu beziehen. So kommen die Chäschüechli vom «Chäs Barmettler», die Wienerli und Cervelat von der Metzgerei Blättler und das Brot von der Bäckerei Hänggi. Für Karin wird die Baselstrasse ihre zweite Heimat, nach dem «Doorzögli». Sie geht mit einem weinenden und einem lachenden Auge: «Sicher werde ich meine Kolleginnen und auch Gäste vermissen. Doch der Zeitpunkt ist ideal. Mit 56 Jahren bin ich noch fit für etwas Neues – es wird ein neuer Lebensabschnitt.»

