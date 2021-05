Gastronomie «Mediterrane Nächte»: In der Stadt Luzern sollen Gäste auch nach Mitternacht bedient werden Mit einem dringlichen Vorstoss will die FDP den Gastronomen «mediterrane Nächte» und damit längere Öffnungszeiten für die Terrassen bescheren. Sie will mit einer Testphase die Möglichkeiten ausloten. Sandra Monika Ziegler 11.05.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Idee ist in der Deutschschweiz nicht neu. Bereits in Zürich wurde versucht, an ausgewählten Wochenenden in den Sommermonaten Juli und August 2020 den Restaurants und Bars mit Aussenflächen zu erlauben, ihre Gäste draussen bis 2 Uhr zu bewirten. Obwohl der Zürcher Gemeinderat die Idee unterstützte und das Postulat guthiess, scheiterte die Umsetzung bisher an den InnenstadtbewohnerInnen. Nun soll Gleiches in der Stadt Luzern versucht werden. Mit einem dringlichen Postulat bitten die beiden FDP-Grossstadträte Fabian Reinhard und Marco Baumann die Stadtregierung um Prüfung ihres Anliegens. Die Postulanten wollen vom Stadtrat die Zulassung für «mediterrane Nächte» zu fix definierten Zeiten und allenfalls in einem örtlich begrenzten Perimeter.

Restaurantgäste geniessen die Abendstimmung an der Reuss.

Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 10. Mai 2021)

Das Bedürfnis sei gegeben, insbesondere jetzt, «wo wegen der Einschränkungen aufgrund der Coronapandemie der gastronomische Genuss unter freiem Himmel zwangsmässig stark an Bedeutung gewonnen habe.» Grossstadtrat und städtischer FDP-Parteipräsident Fabian Reinhard zum Postulat:

«Die Befürchtungen von Anwohnerinnen und Anwohnern, dass es dadurch mehr Lärm geben könnte, nehmen wir sehr ernst. Deshalb soll es ja auch ein Pilot sein.»

Der Test soll ohne grossen bürokratischen Aufwand durchgeführt werden. Mit dem Vorstoss wolle man Raum schaffen, um so etwas wie ‹mediterrane Nächte› auszuprobieren, so Reinhard weiter. Ein weiterer Aspekt, der dafür spreche, sei die soziale Sicherheit:

«Belebte Orte erhöhen das Sicherheitsempfinden und die soziale Kontrolle. Dieser positive Effekt ist sehr gut bei den Buvetten erkennbar.»

Auch hätten Erfahrungen aus dem Ausland gezeigt, dass längere Aussenöffnungszeiten nicht zwangsläufig auch zu mehr Lärm führen müssen, wird im Postulat festgehalten.

Eine Möglichkeit und kein Muss

Bewusst offen lassen die beiden Politiker in ihrem Postulat die Definition des Perimeters und die möglichen Daten für solch eine Öffnungserweiterung. Sie wollen damit die politische Diskussion anstossen – die detaillierte Ausarbeitung obliege dann dem Luzerner Stadtrat. Wird das Postulat an der nächsten Sitzung überwiesen, dann gilt es abzuklären, ob die Umsetzung mit der geltenden Verordnung möglich ist oder ob es Ausnahmebewilligungen braucht.

«Das wird zur gegebenen Zeit der Antwort auf das Postulat zu entnehmen sein», sagt Fabian Reinhard. Für den FDP-Politiker und seine Mitstreiter geht es darum, eine Möglichkeit zu schaffen: «Es ist kein Muss, wer will, der kann.» Denn die Umsetzung hänge nicht nur von der Überweisung, dem Wetter und den NachbarInnen ab, sondern auch von den individuellen Möglichkeiten punkto Raum und Personal der einzelnen Gastrobetriebe. Sollte der Luzerner Stadtrat das Postulat nicht überweisen, dann sei «die Sache vom Tisch».

SP und Gastroverband versuchten es

Einen ähnlichen Vorstoss machte bereits die SP: Im letzten November brachte die Partei städtische Zonen mit einer höheren Lärmtoleranz ins Spiel. Dazu sollten spezielle Bauzonen für Kulturstätten geprüft werden. Der Stadtrat lehnte ab, zeigte jedoch Verständnis für die Anliegen und versprach «im Rahmen von Gesprächen auf den Einzelfall zugeschnittene und für alle tragbare Lösungen zu finden». Schon 2014 hatte der Verband Gastro Luzern versucht, mit einer Volksmotion eine Lockerung der Bestimmungen mit speziellen Ausgangszonen zu erreichen. Doch auch jener Vorstoss wurde abgelehnt. Da sich die Ausgehlokale in der Stadt Luzern vorwiegend in gemischten Wohn- und Arbeitszonen befinden, sei die Idee schlicht nicht umsetzbar, hiess es damals. Ärger sei quasi programmiert.

Nun muss sich also der Luzerner Stadtrat erneut mit dem Thema befassen. Die Stadt ist entscheidungsbefugt, weil in Luzern die meisten benutzten Aussenflächen zum öffentlichen Grund gehören – wobei Anwohnerinnen und Anwohner natürlich Einspracherecht haben. Für die Sommermonate gilt für diese Aussenflächen grundsätzlich eine Öffnungszeit bis spätestens Mitternacht. Doch mit der Covid-Verordnung wurden die Öffnungszeiten um eine Stunde verkürzt: Aktuell ist draussen ab 23 Uhr Schluss. An dieser Pandemie-Verschärfung wird auch der FDP-Vorstoss nichts ändern.

Nachtruhe kommt vor Bewilligung

Egal, wie lange Aussenflächen in Luzern bewirtet werden: Nach 22 Uhr hat die Nachtruhe Priorität. Diese gilt es einzuhalten: Wird von Nachbarinnen und Nachbarn die Ruhe eingefordert, ist es vorbei mit der Aussenbewirtung. Der Gastrobetrieb kann sich in solch einem Fall nicht auf bewilligte Öffnungszeiten berufen – Ruhe hat wie gesagt Vorrang.

Laut der Luzerner Gastro- und Gewerbepolizei seien trotz der vermehrten Aussenraumnutzung Meldungen zu Nachtruhestörung bisher jedoch sehr selten vorgekommen, sagt ihr Chef Urs Renggli auf Anfrage. Und trotz coronabedingten Einschränkungen seien die Anzahl der Abmeldungen und Neueröffnungen von Gastrobetrieben mit anderen – nicht von Coronaeinschränkungen belasteten – Jahren bis jetzt durchaus vergleichbar.