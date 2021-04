Gastronomie Nach dem zweiten Lockdown ist Schluss: Romano Simioni schliesst das «La Squadra» in Neuenkirch Viereinhalb Jahre lang hat Romano Simioni, Sohn des FCL-Ehrenpräsidenten, das Restaurant betrieben. Nun wurde der Konkurs über sein Unternehmen eröffnet. Daran soll nicht nur das Coronavirus schuld sein. Christian Glaus 24.04.2021, 05.00 Uhr

Das emotionale Auf und Ab lässt sich auf Facebook gut nachvollziehen. «Ab 11. Mai geht es wieder los», schrieb Romano Simioni vor gut einem Jahr auf der Seite des Restaurants La Squadra in Neuenkirch. Am Tag der Wiedereröffnung zeigt er sich mit Maske, Handschuhen und Daumen hoch: «We are ready.»

Am 5. November dann die Hiobsbotschaft: «Schweren Herzens müssen wir unser Ristorante La Squadra aufgrund der Covid-19-Massnahmen schliessen.» Am 4. Dezember geht es wieder auf, am 12. Dezember wird die erneute Schliessung verkündet:

Seither ist das «La Squadra» auf Facebook verstummt – und das wird auch so bleiben. Über die simionigastro GmbH, welche hinter dem Restaurant steht, ist der Konkurs eröffnet worden, wie kürzlich dem Kantonsblatt zu entnehmen war. Auf Anfrage bestätigt Romano Simioni junior, Sohn des FCL-Ehrenpräsidenten:

«Das Restaurant bleibt geschlossen. Gegen Ende März haben wir entschieden aufzuhören. Das ewige Auf und Zu ist uns zu viel geworden.»

Allerdings sei die Coronakrise mit den beiden Lockdowns nicht der einzige Grund für den Konkurs.

Zu tiefe Besucherfrequenzen

Der gelernte Koch, der schon Betriebe mit über hundert Mitarbeitern geführt hat, wagte 2015 den Schritt in die Selbstständigkeit. «Voller Euphorie und Adrenalin», wie er sagt. An das Datum erinnert er sich noch genau: 15. Oktober 2015.

So präsentierte sich Simionis Ristorante La Squadra bei der Eröffnung im Herbst 2015. Bild: PD/www.facebook.com/ristorantelasquadra

Mit 180 Reservationen pro Tag sei er gut gestartet. Doch die Frequenzen hätten sich nicht wie erhofft entwickelt. «Wir hatten damit immer Probleme, leider.»

Schon vor dem Lockdown sei zu wenig Geld reingekommen. Während der behördlich angeordneten Schliessung flatterten weiterhin Rechnungen von über 10'000 Franken ins Haus. Die finanziell schwierige Situation wäre nur noch schlimmer geworden, so Simionis Einschätzung. Deshalb soll nun Schluss sein. «Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um Farbe zu bekennen», sagt der Gastronom.

Löhne und Lieferantenrechnungen noch offen

Für Romano Simioni heisst das, dass er zusammen mit dem Konkursamt den Betrieb liquidiert. Es sind noch Lieferantenrechnungen und Löhne der zuletzt fünf Mitarbeitenden zu bezahlen. Ob dafür allenfalls Coronakredite verwendet werden können, ist noch unklar. Wenn fertig aufgeräumt ist, will sich Simioni um seine eigene berufliche Zukunft kümmern.

Weshalb das «La Squadra» nicht richtig gelaufen ist, kann Simioni nicht ganz nachvollziehen. Er bekam viele gute Bewertungen, die Gäste schienen zufrieden zu sein. War es die falsche Lage? Fehlte eine auffällige Reklame, weil er diese am Gebäude nicht anbringen durfte? Am Konzept jedenfalls soll es nicht gelegen haben, glaubt Romano Simioni. Die frisch zubereiteten Speisen seien bei den Gästen immer gut angekommen. Etwas resigniert sagt er: «Es hat nicht sollen sein.»