Restaurant Bündnerland Luzern setzt in der Altstadt neue Akzente

Gastronomie Pizokel und Capuns gibt es jetzt im «Bündnerland Luzern»: Fabian Dumitrache setzt in der Altstadt neue Akzente Das Restaurant an der Eisengasse 15 hat eine turbulente Zeit hinter sich. Nun setzt Fabian Dumitrache mit neuem Namen und Karte Bündner Akzente in der Luzerner Altstadt. Sandra Monika Ziegler Jetzt kommentieren 20.10.2021, 16.24 Uhr

«Mach alles, nur nicht Gastronom», sagte die Mutter, die selber wirtet, zu ihrem Sohn Fabian Dumitrache, als es darum ging, einen Beruf zu erlernen. Er versuchte es und begann eine Lehre in der Metallverarbeitung. Nach bereits zwei Wochen war Schluss damit. «Es hat mir einfach nicht gefallen, das war nicht mein Ding. Ich lernte lieber Koch», erzählt der heute 24-Jährige, der seit dem 10. September an der Eisengasse 15 wirtet. Fabian Dumitrache wurde in der Gastronomie gross. Bereits mit zwölf Jahren half er im Betrieb der Mutter.

«Die Kochausbildung machte ich aus Überzeugung. Es gefällt mir zu kochen, die Teller zu präsentieren, das lässt mir Raum für meine Kreativität.»

Fabian Dumitrache hat in der Eisengasse das Lokal Bündnerland Luzern eröffnet. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 19. Oktober 2021)

Zuletzt arbeitete der Deutsche im Hotel des Balances als Chef Tournant. In dieser Funktion wurde er in der mit 14 «Gault-Millau»-Punkten bewerteten Küche an verschiedenen Stationen eingesetzt. In dieser Zeit entdeckte er das Restaurant in der Eisengasse. Dieses war die letzten zwei Jahre geschlossen und hiess zuvor «Swiss House», früher «Fondue House» und zu Beginn «Walliser Spycher». Das wäre eine «coole Sache», sagte sich Dumitrache, nahm Kontakt auf und es klappte: «Ich fühle mich bereit und jung genug, um es angehen zu können.» Zwar habe er sich etwas Moderneres vorgestellt, doch das gemütliche Ambiente überzeuge ihn immer mehr. Das Interieur sei «klassisch und bodenständig» und das führte ihn zum Restaurantnamen «Bündnerland Luzern». Zusammen mit seinem Vater Cristian gründete er die Corian GmbH. Sein Vater ist Bauunternehmer und unterstützt den Sohn mit seinem Wissen punkto Management und Personal. Aktuell sind fünf Männer im Betrieb tätig, davon drei Vollzeit.

Fabian Dumitrache liebt das klassische, bodenständige Interieur. Bild: Boris Bürgisser

Doch warum der Name Restaurant Bündnerland Luzern? «Ich arbeitete während zweier Jahre in Flims im Hotel Adula und dort lernte ich die Bündner Spezialitäten schätzen», so Dumitrache. Einige davon wie etwa Capuns, Pizokel oder Tatsch sind auf der Speisekarte zu finden. Kochen sei seine Leidenschaft, immer wieder müsse er etwas Neues ausprobieren. So auch die Sauce zu den Capuns, die üblicherweise in einer Milchbouillon gegart werden. In seinem Restaurant garen sie in einer Eigenkreation – in einer Heusauce. Dumitrache:

«Das Rezept brauchte mehrere Anläufe, der erste Versuch war einfach nur schrecklich. Aber jetzt ist die Sauce richtig lecker.»

An der Eisengasse hat es auch Zimmer, diese möchte Dumitrache auffrischen und zu einem späteren Zeitpunkt an Individualtouristen vermieten. Doch dazu brauche es noch Abklärungen durch die Stadt. «Da ist noch nichts beschlossen. Das kommt später.» Jetzt gehe es erst mal ums kulinarische Wohl.

Fabian Dumitrache kocht Bündnerspezialitäten in der Eisengasse. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 19. Oktober 2021)

Das Restaurant ist wochentags über Mittag und abends offen. Am Samstag von 11.30 bis 23 Uhr durchgehend und sonntags von 10 bis 20 Uhr. Ruhetag ist ab nächster Woche der Dienstag. Ein Mittagsmenu gibt es nicht, dafür einen Tageshit. Am vergangenen Dienstag war das eine Wildbratwurst in Zwiebelsauce mit Rösti und Salat für knapp 18 Franken.

