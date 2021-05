Gastronomie Tramhüsli in Emmenbrücke vorübergehend nur für Events geöffnet – Stiftungsrat sucht neue Betreiberin Das Tramhüsli am Centralplatz in Emmenbrücke sucht eine neue Betreiberin. In einer Übergangsphase wird das Lokal tagsüber nicht geöffnet sein – nur noch für öffentliche und private Anlässe. 28.05.2021, 08.39 Uhr

Das Tramhüsli am Centralplatz sucht eine neue Betreiberin. Bild: Philipp Schmidli (Emmenbrücke, 02. April 2019)

(pl) Nach einem erfolgreichen Start des Gastrobetriebes Tramhüsli am Centralplatz in Emmenbrücke sieht sich die IG Arbeit, die den Gastrobetrieb bisher führte, aufgrund der finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie gezwungen, aus dem Projekt auszusteigen. Dies schreibt die Stiftung Tramhüsli in einer Mitteilung. Vor allem wegen Covid-19 sei es beim Betrieb des Tramhüsli zu hohen Betriebsverlusten gekommen. Die IG Arbeit könne als Verein mit gemeinnützigem Zweck mögliche weitere Verluste nicht länger tragen.

Der Stiftungsrat sucht deshalb per sofort oder nach Vereinbarung eine neue Betreiberin oder einen neuen Betreiber, heisst es in der Mitteilung weiter. Auf tramhuesli.ch können die Bewerbungsunterlagen ab 15. Juni eingesehen und heruntergeladen werden, heisst es in der Mitteilung. Ziele und Ideen seien die gleichen geblieben: Das Tramhüsli solle Treffpunkt, ein Ort der Begegnung und Kultur sein, es solle Menschen verbinden, aber auch an ihre Wurzeln erinnern.

Vorübergehend kein Tagesbetrieb

Bis zum Start eines neuen Betreibers oder einer neuen Betreiberin, aber auch aufgrund der weiterhin unsicheren Situation wegen Covid-19, wird in den nächsten Monaten kein Tagesbetrieb eingerichtet, heisst es in der Mitteilung.

Die IG Arbeit plane eine Reihe von Anlässen, die jeweils auf der Homepage des Tramhüsli (tramhuesli.ch) sowie auf Facebook und Instagram publiziert werden. Auch private Anlässe können im Tramhüsli weiterhin gebucht werden.

Das Tramhüsli wird vorübergehend nur für Anlässe geöffnet sein. Bild: Philipp Schmidli (Emmenbrücke, 02. April 2019)

Wechsel im Stiftungsrat

Nach fünf Jahren und mit Abschluss der Bauarbeiten sowie der Sicherung der Finanzierung erklärten die drei Stiftungsräte Urs Rudolf (Präsident), Hans Schmid (Stifter) und Gabriela Christen (Vertreterin der Hochschule) ihren Rücktritt aus dem Stiftungsrat. Susanne Truttmann sei zudem als Vizepräsidentin zurückgetreten, bleibe jedoch als Mitglied im Stiftungsrat.

Neuer Präsident ist der Emmer Anwalt und Einwohnerrat Benedikt Schneider, neuer Vizepräsident ist Tramhüsliarchitekt Hardi Bisig. Sheila Huber als Vertreterin der Stifterfamilie sowie Brahim Aakti als Kulturdirektor Emmen und Vertreter des Gemeinderates, sind als neue Mitglieder hinzugestossen.