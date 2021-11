«Time Out»-Restaurant in der Eishalle Sursee eröffnet wieder

Gastronomie Vater und Sohn verwirklichen ihren Traum: Das «Time Out» in der Eishalle Sursee erhält ein neues Gesicht Am Montag eröffnen Ruedi und Sandro Hager das umgebaute Restaurant in der Eishalle Sursee. Sie zeigen dabei ihre soziale Ader, in dem sie beeinträchtigte Menschen einstellen. Fabienne Mühlemann Jetzt kommentieren 12.11.2021, 05.00 Uhr

Die Eishalle in Sursee von aussen. Bild: Fabienne Mühlemann (10. Oktober 2021)

Lange war die Genossenschaft Eishalle Sursee auf der Suche nach neuen Pächtern für ihr Restaurant. Genau genommen seit Anfang Januar, wie Präsident Ruedi Amrein erklärt. «Doch auf mehrere Inserate meldeten sich nur wenige und verunsicherte Interessenten.» Per Zufall erfuhren Ruedi und Sandro Hager im Sommer von dem Inserat und bewarben sich. Die Kombination passte auf Anhieb: «Schon im ersten Gespräch spürten wir, dass sie zwei passionierte Köche sind, die mit viel Liebe, Können und Engagement das Restaurant zu einem gerne besuchten Treffpunkt machen wollen», sagt Amrein.

Vater Ruedi und Sohn Sandro Hager in ihrem neuen Restaurant. Bild: PD

Zusammen beschlossen sie, dem Restaurant ein neues Gesicht zu verleihen. Denn das «Time Out» sei «ein wichtiges Herzstück für den ganzen Sportbetrieb in der Eishalle». Voller Enthusiasmus haben daher Vater und Sohn Hager in den letzten Monaten den Umbau zusammen mit der Genossenschaft, welche hauptsächlich für die Kosten der Neuerungen aufkam, geplant und durchgeführt.

Das Duo Hager war selber «am Chrampfe», hat zum Teil auch gemalt und gehämmert. Mittlerweile ist das Restaurant kaum mehr wiederzuerkennen. Es wurde ein schwarzer Teppichboden eingesetzt, das Buffet erneuert und auch eine kleine Bar aus hellen Platten und Holz errichtet. Was vorher eher einer Kantine ähnelte, ist nun zu einer «rustikalen, eleganten Stube» geworden, wie Sandro Hager sagt.

Vorher (links) und nachher: So sieht das Restaurant nun aus. Bild: PD

Bereits zuvor zusammen gearbeitet

Die beiden wollten schon immer zusammen ein Projekt starten, hatten den Traum vom eigenen Restaurant, erklärt er. Nun haben sie den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt. Am Montag, 15. November, öffnen sie die Türen. Dass die Zusammenarbeit funktioniert, wissen sie, da sie bereits gemeinsam in Zug bei der Stiftung Zuwebe gearbeitet haben. Davon kommt auch ihr soziales Engagement. «Wir helfen Leuten, zurück in die Arbeitswelt zu finden. So ist einer der sechs Mitarbeitenden im Arbeitstraining als Praktikant eingestellt», sagt Sandro Hager.

Der 27-Jährige betont, dass das «Time Out by Hager's» kein 08/15-Restaurant sein soll, obwohl Selbstbedienung gilt. So gibt es einen Frontcooking-Bereich, wo die Menüs von den Hagers direkt zubereitet und geschöpft werden. Das Angebot wechselt täglich, ganz getreu dem Motto «es hed, solang's hed». «Damit wollen wir dem Food-Waste entgegenwirken», sagt Hager. Auf der Karte sind aber auch Cordon bleu, Burger oder Francesinha – eine portugiesische Spezialität – zu finden, die auch als Take-away-Menüs abgeholt werden können. Dies zu guten Konditionen, wie sie betonen.

Vorher (links) und nachher: das Buffet. Bild: PD

Langjährige Gastro-Erfahrung

An den Abenden wird das Restaurant ebenfalls geöffnet sein und von Donnerstag bis Samstag auch die neue Bar. Mit ihrem Angebot wollen sie Jung und Alt ansprechen: Sportbegeisterte, Arbeitende, Schülerinnen und Schüler oder auch die Vereine, die wieder ins «Time Out» kommen sollen. «Wir sind ja schliesslich auch Jung und Alt», lacht Ruedi Hager. Der 51-Jährige will demnächst wieder nach Sursee ziehen, wo er früher bereits fünf Jahre lang gelebt hat. Der gebürtige Stadtluzerner hat reichlich Gastro-Erfahrung: So führte er unter anderem in Portugal jahrelang ein Restaurant.

Auch sein Sohn Sandro lebte längere Zeit dort, bezeichnet sich als Gastro-Kind. «In Portugal ist es üblich, dass die ganze Familie zusammensitzt und isst. Ausserdem sind wir beide gesellige Typen. Dieses Gefühl wollen wir auch im ‹Time Out› vermitteln.»

Dazu haben sie auch schon Ideen, die sie irgendwann umsetzen möchten. So schweben ihnen Pläne wie Koch-Workshops, ein Foodtruck, Events mit Livemusik oder Cocktails zum selber Mixen vor. Durch Trennwände können auch Anlässe wie Versammlungen oder Feste durchgeführt werden. Doch zuerst konzentrieren sie sich auf den Start und versichern: «Mindestens ein Hager wird ab sofort immer in der Eishalle anzutreffen sein.»

Hinweis: Weitere Infos unter www.timeoutbyhagers.ch