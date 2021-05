Gastronomie Wie realistisch sind die «mediterranen Nächte», von denen die Luzerner FDP träumt? Die Forderung, dass Beizen auch nach Mitternacht Gäste draussen bewirten dürfen, polarisiert. Die Idee der FDP steht und fällt wohl mit der Akzeptanz der Quartierbewohner. Sandra Monika Ziegler 12.05.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Von «mediterranen Nächten» in Luzern träumt die FDP. Mit einem dringlichen Vorstoss im Stadtparlament fordert die Partei, der Boulevardgastronomie versuchsweise Öffnungszeiten bis nach Mitternacht zu erlauben.

Bier trinken zu später Stunde am Rathausquai: Das soll gemäss FDP künftig länger möglich sein. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 10. Mai 2021)

Die Chancen für diese Idee hängen zunächst einmal vom Entscheid des Bundesrates ab. Werden die Covid-19-Verordungen gelockert oder gar aufgehoben, dann hätte die Stadt theoretisch die Möglichkeit, den Beizen das Bewirten von Gästen im Freien auch nach Mitternacht zu erlauben. Doch gibt es im Stadtparlament überhaupt eine Mehrheit für ein solches Anliegen?

Grünen-Fraktionschef Christian Hochstrasser zeigt sich offen:

«Es ist ein Abwägen der zu erwartenden Lärmbelastung. Der Schutz der Stadtbevölkerung geht in jedem Fall vor.»

Man habe aber eine «liberale Haltung» und werde offen an das Thema gehen. «Eine Meinung dazu gibt es von unserer Partei noch nicht, die Fraktionssitzung ist erst am Donnerstag.»

Ein ähnliches Anliegen wie die FDP brachte kürzlich die SP ins Spiel. Sie forderte spezielle «Partyzonen» mit höherer Lärmtoleranz. Die Idee scheiterte aber an den Lärmschutzbestimmungen. Zum jetzigen FDP-Postulat sagt SP-Grossstadtrat Gianluca Pardini: «Kritisch sehe ich die Forderung nach einem Perimeter. Das geht nicht, es braucht gleich lange Spiesse für alle städtischen Gastrobetriebe.» Falls der Vorstoss im Parlament durchkommt, müsse auf jeden Fall auch der Dialog mit Anwohnerinnen und Anwohnern gesucht werden, so Pardini.

Bei der CVP gibt Präsidentin Karin Stadelmann zu den «mediterranen Nächten» Auskunft. Natürlich wolle man der Gastronomie helfen.

«Doch Lautstärke und Zone werden das Problem sein. Wir sind eine Wohn- und Ausgehstadt und müssen beide Seiten berücksichtigen.»

Indessen hat sich auch die CVP kürzlich für eine Vergrösserung der Boulevardflächen starkgemacht. Dies sei aber sozialverträglicher, so Stadelmann: «Wir haben nicht den Lärm ausgedehnt, sondern die Flächen.»

Wenig vom FDP-Vorstoss hält die SVP. Parteipräsident Dieter Haller sagt: «Bis in zwei, drei Wochen sind die Beizen eh wieder offen, es braucht jetzt keine Sonderlösung.»

Die FDP selber sieht ihre Chancen intakt: «Wir werden eine Mehrheit bekommen, zumal es sich beim dringlichen Vorstoss um einen Prüfauftrag handelt und die detaillierte Ausarbeitung erst später folgt», sagt Fraktionschef Marco Baumann. Er fügt hinzu:

«Das Parlament will dem Gastgewerbe entgegenkommen und es unterstützen, davon bin ich überzeugt.»

Betroffen wären in der Stadt Luzern vor allem die Quartiere Altstadt, Kleinstadt und Hirschmatt-Neustadt. Für Pierre Rügländer, Präsident Quartierverein Altstadt, ist der FDP-Vorschlag ein zweischneidiges Schwert: «Sind es nur einzelne Nächte, könnte ich mir das vorstellen. Als permanente Lösung über längere Zeit jedoch nicht. In diesem Fall wäre die Lärmbelastung für die Altstadtbewohnerinnen und -bewohner sicher zu gross.» Die Nutzung der bereits vergrösserten Aussenflächen habe man jedoch begrüsst.

Weniger entspannt sieht es Matteo Schaffhauser, Präsident des Quartiervereins Kleinstadt. Er selber hätte nichts dagegen, doch er sei auch kein Anwohner.

«Denen, die hier wohnen und zum Beispiel am nächsten Morgen zur Arbeit müssen, jedoch bis in die Morgenstunden Party vor der Haustüre haben, wird es nicht egal sein.»

Es würde wohl zu Klagen wegen Nachtruhestörung kommen, vermutet Schaffhauser.

Ein hippes Stadtquartier punkto Ausgang ist die Luzerner Neustadt. Hier zog mit der Benutzung der Parkplätze durch Restaurants und Bars eine gewisse Italianità ein. Was meint Markus Schulthess, Co-Präsident des Quartiervereins Hirschmatt-Neustadt, zum FDP-Vorstoss? «Das Problem ist nicht die Konsumation, sondern wie sich die Gäste dabei verhalten.» Je nachdem, wie laut die Gäste sind, könnte die mediterrane Nacht zur schlaflosen Nacht mutieren. «Denn dort, wo die Beizen sind, wird im Quartier auch gewohnt», so Schulthess. Er fragt sich zudem, ab welcher Temperatur eine Nacht «mediterran» sei, und richtet an die FDP gleich noch eine Bitte:

«Die Partei soll doch auch gleich für ein Meeresrauschen sorgen, das würde nämlich etwelchen Lärm schlucken.»