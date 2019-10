«Gault-Millau»: zehn Aufsteiger und zehn Neueinsteiger in der Zentralschweiz – das sind die besten Restaurants Der Gourmetführer Gault-Millau 2020 ist erschienen. Zu den Hotspots gehören Vitznau und das Bürgenstock-Resort. Viel Bewegung gibt es in Zug. Hans Graber und René Meier

Am Montag ist das «Gault-Millau»-Ranking 2020 erschienen. Unter den 870 besten Restaurants in der Schweiz figurieren auch 86 aus der Zentralschweiz. Zu den Restaurants mit den höchsten Punkten zählt neben dem «Adelboden» in Steinen auch das Restaurant Focus im Park Hotel Vitznau mit Chefkoch Patrick Mahler: Beide erzielen 18 Punkte. Mahler ist einer von drei Aufsteigern in der Deutschschweiz.

(Bild: Boris Bürgisser, Vitznau, 4. August 2017)



Die Tester von «Gault-Millau» umschreiben die Qualitäten von Patrick Mahler wie folgt: «Sehr viel Technik, sehr viel Testing: Patrick Mahler arbeitet hart an seinen Gerichten. Und schafft, was ihm nur wenige zugetraut haben: Er kocht so genial, dass im «Park Hotel Vitznau» keiner mehr von seinem berühmten Vorgänger Nenad Mlinarevic spricht. Der Chef arbeitet mit sehr vielen Komponenten. Aber die Hierarchie ist immer klar. So steigt man auf bei Gault-Millau».

Insgesamt gibt es in der Zentralschweiz zehn Aufsteiger, zehn Neueinsteiger und zwei Absteiger (fett geschrieben). Die Übersicht:

Luzern

18 Punkte

Vitznau: Park Hotel/Focus (plus 1)

17 Punkte

Escholzmatt: Rössli

Vitznau: Vitznauerhof/Sens (plus 1)

16 Punkte

Luzern: Grand Casino/Olivo

Luzern: Reussbad

Meggen: Balm/La Pistache

Sursee: Amrein’s

Vitznau: Park Hotel/Prisma (plus 1)



15 Punkte

Luzern: The Hotel/ Bam Bou by Thomas

Luzern: KKL/Red

Luzern: Art Deco Hotel Montana/Scala

Luzern: Old Swiss House

Rigi Kaltbad: Kräuter Hotel Edelweiss, Regina Montum



14 Punkte

Ebersecken: Sonne

Luzern: Astoria/Thai Garden

Luzern: Des Balances

Luzern: Klingler’s im Grand Hotel National/Padrino

Luzern: La Perla ( minus 1)

Luzern: Wilden Mann/Sauvage

Oberkirch: Hirschen

Sempach Stadt: Adler (plus 1)

Sempach-Station: Sempacherhof

Sigigen: Pony

Weggis: Beau Rivage (plus 1)



13 Punkte

Adligenswil: Rössli

Eich: Sonne

Luzern: Astoria/La Cucina

Luzern: Barbatti

Luzern: Brasserie Bodu

Luzern: Il Cortile

Luzern: Galliker

Luzern: Schiff

Luzern: Villa Schweizerhof

Nottwil: Oberli’s Bahnhöfli

Rothenburg: Ochsen

St. Erhard: Mostkrug (neu)

Udligenswil: Frohsinn

Vitznau: Park Hotel/Seeterrasse (neu)

Weggis: Friedheim (13).

Blatten b.Malters: Krone (ohne Note*).



Uri

16 Punkte

Andermatt: The Chedi/The Japanese Restaurant.

Gurtnellen: Im Feld (plus 1)



14 Punkte

Andermatt: The Chedi/The Restaurant

Bauen: Zwyssighaus

Gurtnellen: Gotthard

13 Punkte

Andermatt: Bären

12 Punkte

Bauen: Fischli am See (minus 1)

Nidwalden

17 Punkte

Bürgenstock-Resort: Ritzcoffier (plus 1)

Hergiswil: Belvédère



15 Punkte

Bürgenstock-Resort: Spices Kitchen & Terrace

14 Punkte

Bürgenstock-Resort: Verbena Restaurant & Bar (neu)

Bürgenstock-Resort: Oak Grill & Pool Patio

Dallenwil: Kreuz

Ennetbürgen: Villa Honegg

Stans: Zur Rosenburg/Höfli

Stansstad: Rössli



13 Punkte

Beckenried: Schlüssel

Bürgenstock-Resort: Sharq Oriental

Obbürgen: Trogen (neu)

Stans: Le Mirage



Zug

16 Punkte

Hünenberg: Wart (plus 1)

Neuheim: Falken (16)

Oberägeri: Hirschen (plus 1)



15 Punkte

Buonas: Wildenmann

Menzingen: Löwen (neu)

14 Punkte

Neuheim: Hinterburgmühle

Unterägeri: Lindenhof (14)

Walchwil: Sternen (neu)

Zug: Aklin (plus 1).



13 Punkte

Zug: Zum Kaiser Franz im Rössl (13).



Obwalden

14 Punkte

Melchsee-Frutt: Frutt Lodge & Spa/Frutt Stübli (neu)

Sachseln: Engel (14)

St.Niklausen OW: Alpenblick



13 Punkte

Engelberg: Schweizerhaus

Sarnen: Pappalappa/Landenberg



12 Punkte

Engelberg: Gao’s (neu)

Schwyz

18 Punkte

Steinen SZ: Adelboden

17 Punkte

Hurden: Adler

16 Punkte

Ried-Muotathal: Adler

15 Punkte

Riemenstalden: Kaiserstock (15)

14 Punkte

Feusisberg: Panorama Resort & Spa/Loy Fah (neu)

Lachen: Oliveiras (14).



13 Punkte

Feusisberg: Mauris La Casa (neu)

Schwyz: Engel

Schwyz: Obstmühle

Unteriberg: Rösslipost



Stoos: Caschu Alp/Boutique Design Hotel (ohne Note).



Aussteiger:

Aufgrund Konzept- oder anderen Wechseln sowie Geschäftsaufgabe nicht mehr im Guide vertreten sind:

Emmen: Kreuz.

Pfäffikon: Seedamm Plaza/Pur.

Risch: Waldheim.

Seedorf UR: A Pro.

Wolhusen: Tropenhaus/Mahoi.



Kategorie POP

Sie sind nicht im Guide aufgeführt, werden aber online laufend aktualisiert. Die Kategorie POP umfasst Restaurants, Bars und Cafés vor, die laut Gault Millau mit Leidenschaft und Sorgfalt geführt werden und ein urbanes Publikum begeistern (vorerst nur für ein paar Städte vergeben, darunter Luzern):

Kaffeehaus Bar Alpineum

Die Kneipe

Drei Könige

Grottino 1313

Izakaya Nozomi im Knast (neu)

Jazzkantine (neu)

Karel Korner

Louis Bar im Montana (neu)

Maihöfli (neu)

Pastarazzi

Seehaus beim Lido

Stern

Stiefels Hopfenkranz

Zur Werkstatt.

Koch des Jahres

Der Koch des Jahres 2020 ist diesmal eine Frau: Tanja Grandits vom «Stucki» in Basel kriegt die Auszeichnung nach 2014 ein zweites Mal. «Tanja Grandits begeistert seit zehn Jahren. Aromen, Kräuter, Farben, Essenzen sind ihr Ding, ein moderner, zeitgemässer Führungsstil zeichnet sie aus», sagt Urs Heller, Chefredaktor des Gourmetführers.