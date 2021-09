Weinbergli: Die jüngste Kirche in Luzern wird 50 Jahre alt

Architektur Weinbergli: Die jüngste Kirche in Luzern feiert ihr 50-Jahr-Jubiläum Die 1971 eingeweihte evangelisch-reformierte Kirche Weinbergli in Luzern ist gleichzeitig introvertiert und futuristisch. Der Architekt Bruno Scheuner ist stolz auf sein Werk. Hugo Bischof Jetzt kommentieren 24.09.2021, 20.00 Uhr

Die evangelisch-reformierte Kirche Weinbergli fügt sich zurückhaltend, fast schon bescheiden in die Siedlung Auf Weinbergli im Süden der Stadt Luzern ein. Architektonisch ist sie jedoch unübersehbar: Mit ihren geometrischen Formen und ineinander verschachtelten Bauteilen wirkt sie geradezu futuristisch:

Die Reformierte Kirche Weinbergli feiert ihr 50-jähriges Bestehen. Dominik Wunderli (Luzern, 23. September 2021)

1971 war die Weinberglikirche fertiggestellt und wird heuer somit 50-jährig. Damit ist sie die jüngste Kirche in der Stadt Luzern, knapp vor der 1970 eingeweihten katholischen Kirche St.Johannes im Würzenbach.

Erbaut wurde die Weinberglikirche vom Luzerner Architekten Bruno Scheuner, zusammen mit Hans Peter Ammann aus Zug. Der heute 80-jährige Scheuner ist im benachbarten Geissenstein-Quartier aufgewachsen. Er sagt:

«Als Bub habe ich hier, wo jetzt die Kirche steht, Fussball gespielt.»

Scheuner gewann damals den von der evangelisch-reformierten Kirchgemeinde ausgeschriebenen Architekturwettbewerb. Ammann wurde Zweiter. «Bei meinem Projekt überzeugte vor allem die Kirche», sagt Scheuner, «bei Ammann die situative Einbettung in die Umgebung.» Der Präsident der Wettbewerbsjury habe sie daraufhin gebeten, ein gemeinsames Projekt auszuarbeiten. «Das taten wir», sagt Scheuner. Er und Ammann seien für ein Wochenende ins Tessin gefahren: «Nach einer Woche war das Projekt fertig ausgearbeitet, so wie die Kirche heute aussieht.»

Abgesenkte, «introvertierte» Kirche

«Es galt, das Gebäude in die enge räumliche Situation einzupassen», sagt Scheuner. Deshalb kam die Idee, die Kirche abzusenken. Der Hauptraum mit Lichtführung ist unten, dann folgt ein ebenerdiges Zwischenniveau mit Eingangsbereich, oben schliesslich eine Estrade. Scheuner nennt es eine «introvertierte Kirche». Typisch für eine evangelisch-reformierte Kirche ist die Decke, die sich Richtung Kanzel neigt, im Sinn der «Konzentration auf das Wort», sagt Scheuner, der selber ein Protestant ist. In katholischen Kirchen steigt der Raum nach vorne Richtung Altar an.

Im Innern der Weinbergli-Kirche. Dominik Wunderli (Luzern, 23. September 2021)

Die Stimmung in der Kirche sei von der Bevölkerung von Anfang an gerühmt worden, sagt Scheuner. Zum Äusseren der Kirche habe er weder negative noch positive Stimmen gehört.

Matthäus- und Lukaskirche waren zu weit entfernt von neuen Wohngebieten

Die Weinberglikirche entstand in einer Zeit, als die Stadt Luzern Richtung Süden wuchs. Vor allem im Matthofquartier zogen viele junge Familien zu. Der ehemalige Weinbergli-Pfarrer Fritz Portmann beschreibt die Entstehungsgeschichte der Kirche ausführlich in der Festschrift, die 1996 zu deren 25-Jahr-Jubiläum erschien. Nachdem die Katholiken 1954 die Kirche St.Anton und 1967 die Kirche St.Michael gebaut hatten, wollten auch die Protestanten, damals gemäss Portmann in der Stadt Luzern gegenüber den Katholiken zahlenmässig im Verhältnis 1 zu 4 in der Minderheit, in diesem Gebiet ebenfalls vermehrt präsent sein. Die bisherigen reformierten Kirchen (Lukas und Matthäus) waren zu weit entfernt von den neuen Wohngebieten.

Am 7. Mai 1963 wurde die Protestanten-Vereinigung Lukas-Süd gegründet. Zunächst stellten die Stadt und die katholische Kirchgemeinde den Protestanten Räume für ihre Bedürfnisse zur Verfügung. Der Unterricht für Konfirmanden fand oft in Schulzimmern statt, Gottesdienste wurden häufig in Schulhaus-Aulen durchgeführt.

1959 hatte die evangelisch-reformierte Kirchgemeinde für den späteren Bau der Weinberglikirche von einer Privatperson für 176'000 Franken insgesamt 2021 Quadratmeter Land erworben. Zuerst erteilte sie Projektaufträge an vier Architekten. Die Ergebnisse überzeugten nicht. «Der grosse Wurf, den man gerne an jener Stelle gesehen hätten, war nicht darunter», schreibt Portmann.

Am 20. März 1964 kaufte die Kirchgemeinde für 179'000 Franken weitere 1928 Quadratmeter Land dazu. Sie schrieb nun einen Wettbewerb aus, an dem sich 26 Architekten beteiligten. Portmann:

«Die einen wollten Gebäude erstellen, die von der Ebene am See unten durch Monumentalität auf sich aufmerksam machten. Die anderen wollten die einmalige Weinbergli-Krete nicht konkurrenzieren und liessen ihre Gebäude auf den Boden ducken.»

Ein Vorschlag wollte das Gebäude gar ganz im Boden versenken und «mit Hilfe eines Glaszylinders Tageslicht in diese Katakombe holen».

Am 8. Dezember 1968 bewilligte die Kirchgemeinde 2,87 Millionen Franken zur Ausführung des Siegerprojekts Scheuner/Ammann. Am 2. Mai 1969 war Baustart, am 14. März 1971 wurden die Kirche und das Gemeindezentrum eingeweiht. Die Bauleitung hatte das Büro Fritz Hodel in Kriens, dessen Angestellter Scheuner damals noch war. Die Baukosten wurden schliesslich um 10'000 Franken unterschritten. 1971 wurden im Glockenturm die vier Glocken der Aarauer Giesserei Rüetschi eingeweiht. Die Kirche wird geziert durch eine Orgel, die von der Firma Goll im Jahre 1972 gebaut wurde.

Architekt bedauert, dass der Platz asphaltiert wurde

Bruno Scheuner ist stolz auf das Werk, das er mit Hans Peter Ammann entwickelte. Nur eines stört ihn. Nämlich, dass der Platz zwischen Kirche und Gemeindezentrum, von dem aus man Blick auf den Vierwaldstättersee hat, asphaltiert wurde. Der ursprüngliche Plattenbelag als Verbindung zwischen Kirche und Gemeindehaus verschwand somit. Scheuner: «Damit wurde der Dreiklang Kirche/Platz/Gemeindehaus zerstört.»

Die reformierte Kirche Stadt Luzern bedient heute drei Kirchen (Lukaskirche, Matthäuskirche, Weinberglikirche). Dazu gehören je ein Gemeindehaus sowie zwei Aussenzentren im Würzenbach und im St.-Karl-Quartier. Jede der Kirchen hat eine spezielle Ausrichtung. Die Weinberglikirche steht unter dem Motto «Familie und Generationen». Ökumene wird heute sowohl bei den Evangelisch-Reformierten als auch bei den Katholiken grossgeschrieben. Entsprechend ist der Jubiläumsgottesdienst in der Weinberglikirche offen für Mitglieder aller Konfessionen.

Sonntag, 26. September, um 10 Uhr: Festgottesdienst in der Weinberglikirche Luzern. Es gilt Zertifikatspflicht.